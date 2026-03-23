Crimson Desert : Où obtenir l'arme Hwando, très intéressante en début d'aventure ?

Pour bien débuter votre aventure, nous vous dévoilons l'emplacement de l'arme Hwando sur Crimson Desert.
Sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss, Crimson Desert
, il est recommandé de bien faire attention à ses équipements, notamment à ses armes. D'ailleurs, le katana à deux mains Hwando
peut être très intéressant si vous débutez votre périple au sein du continent de Pywel.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment obtenir l'arme Hwando sur Crimson Desert
, afin que vous soyez bien équipés pour vos premières heures de jeu.
Où et comment obtenir l'arme Hwando sur Crimson Desert ?
Avant de vous expliquer où et comment obtenir l'arme Hwando sur Crimson Desert
, sachez que vous devez impérativement posséder un masque et une clé. Ces items se trouvent aisément dans le monde ouvert, en tant que récompense de quête ou bien en rendant visite à des marchands (notamment celui du marché noir à Hernand). Nous vous en parlions dans un guide dédié au vol d'objets sur Crimsom Desert.
Si vous avez un masque et une clé dans votre inventaire, vous pouvez vous mettre en quête du katana Hwando
. Rendez-vous au Manoir de Crêtelion, au nord de la ville d'Hernand. L'endroit est peuplé de gardes, vous ne pouvez donc entrer dans le bâtiment. D'ailleurs, ne vous dirigez pas dans le bâtiment principal, intéressez-vous plutôt à celui adjacent (sur la gauche, quand vous faites face au manoir).
Contournez-le, puis escaladez pour ouvrir une petite fenêtre en bois. Entrez dans le bâtiment et ouvrez la porte sur votre droite à l'aide de votre clé (il vous suffit de pousser la porte).
Vous apercevrez alors un coffre au sol, près de plusieurs caisses en bois contenant des épées. Il ne vous reste plus qu'à l'ouvrir pour obtenir le katana à deux mains Hwando sur Crimson Desert
. L'arme Hwando
est véritablement intéressante en début d'aventure étant donné que son attaque est de 19 (en étant au niveau de raffinage 1) et qu'elle possède plusieurs équipements abyssaux (chance de coup critique 1 et restaure l'endurance en attaquant Niv.1). Nous vous conseillons ainsi de la récupérer, surtout si vous n'avez que quelques heures de jeu à votre actif.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir un animal
.
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