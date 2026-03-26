Solitude du survivant Crimson Desert : Où et comment obtenir cette arme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 mars 2026 à 11h54
Nous vous expliquons, étape par étape, comment et où obtenir l'arme Solitude du survivant sur Crimson Desert.
Solitude du survivant Crimson Desert : Où et comment obtenir cette arme ?
Tout au long de leur périple aux côtés de Kliff, sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses pourront mettre la main sur diverses armes, pouvant être maniées à une ou deux mains. Certaines d'entre elles sont, toutefois, bien cachées. C'est le cas, par exemple, de l'arme à une main Solitude du survivant, qui est relativement intéressante dans les premières heures de jeu.

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D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment obtenir l'arme Solitude du survivant sur Crimson Desert.

Où et comment obtenir l'arme Solitude du survivant sur Crimson Desert ?

Pour obtenir l'arme Solitude du survivant sur Crimson Desert, il va falloir se rendre à l'ouest d'Hernand, non loin de Pierrudite (endroit où vous devrez vous rendre pour la quête principale). À l'ouest de l'institut de Pierrudite, vous pourrez voir un cours d'eau sur votre carte. Allez-y pour apercevoir une cascade (emplacement sur l'image ci-dessous).

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Grimpez au niveau intermédiaire de la cascade, soit là où vous voyez une petite stèle. N'essayez pas de passer la cascade, car cela vous infligera des dégâts. Devant la chute d'eau, vous devez effectuer une Perforation (R1 et Triangle sur PS5, par exemple), qui est une compétence. En réalisant cette action, vous pourrez passer la cascade et découvrir une petite grotte dissimulée des regards.

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Entrez dans la cavité pour apercevoir un coffre au trésor. Ouvrez-le pour récupérer l'arme à une main Solitude du survivant sur Crimson Desert. Comme dit précédemment, celle-ci est plutôt intéressante au début de l'aventure : elle dispose de 17 d'attaque et possède trois équipements abyssaux (vitesse d'attaque 1, chance de coup critique 1, attaque 1). Ainsi, si vous commencez votre aventure sur Crimson Desert, l'arme Solitude du survivant est une bonne arme, qui pourrait vous accompagner pendant plusieurs heures.

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Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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