Le mod multijoueur de Crimson Desert prend forme

Alors que Crimson Desert est une aventure solo aux airs de MMO, l'absence de multijoueur frustre certains joueurs depuis la sortie. Heureusement, la communauté n'a pas attendu. Des modeurs talentueux testent déjà une version coopérative bluffante, promettant d'explorer ce vaste monde ouvert avec un ami.

Même si Pearl Abyss n'a pas totalement fermé la porte à l'intégration d'un mode multijoueur dans le futur, la tâche s'annonce complexe pour les développeurs. Crimson Desert regorge en effet d'éléments propres aux jeux massivement multijoueur, ce qui rend la perspective d'une aventure partagée particulièrement alléchante. Face à cette attente, des passionnés ont décidé de prendre les choses en main et les premiers résultats sont bluffants.

Une prouesse technique inattendue

Une publication sur Reddit a attiré l'attention de toute la communauté. Une vidéo dévoile deux joueurs évoluant simultanément dans le même univers, explorant le monde ouvert et déclenchant des attaques spectaculaires. Les créateurs du projet ont tenu à détailler leurs avancées, en toute transparence sur les réussites et les obstacles restants.

Les premiers tests confirment des fonctionnalités déjà très solides. Les participants peuvent observer les mouvements de leurs partenaires avec une fluidité étonnante. Courir, sauter, planer, escalader des parois ou se hisser sur des rebords fonctionne parfaitement. De plus, les animations d'attaques et de compétences sont intégralement synchronisées, avec tous les effets visuels associés. Les joueurs voient également les changements d'équipement en temps réel.

Des défis majeurs de synchronisation

Tout n'est cependant pas encore parfait dans cet univers partagé. Les développeurs amateurs ont précisé que chaque joueur conserve pour l'instant ses propres quêtes, son propre butin et son inventaire personnel. Ils expérimentent actuellement une fonctionnalité permettant de partager les dégâts infligés aux ennemis, une étape cruciale pour rendre les combats coopératifs véritablement passionnants.













Le principal obstacle réside actuellement dans la synchronisation globale des mondes. Chaque participant évolue techniquement dans sa propre instance. Conséquence directe, les adversaires ne se trouvent pas toujours au même endroit sur les écrans des différents utilisateurs. Les montures posent également un problème visuel de taille. Si un joueur chevauche sa monture, son partenaire le verra simplement léviter dans les airs. Enfin, les interactions avec l'environnement, comme attraper des poulets ou interagir avec la végétation, ne sont visibles que par l'auteur de l'action.

Un avenir radieux pour la coopération

Bien que cette modification n'en soit qu'à ses balbutiements, la base technique force le respect. La communauté attend désormais avec impatience une version finale et stable de cette initiative audacieuse.

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En attendant une éventuelle annonce officielle concernant un mode coopératif natif, ces créateurs prouvent une fois de plus que la passion du public peut repousser les limites imposées par les studios de développement. Ces prochaines semaines, ce mod devrait s'améliorer, et nous verrons alors s'il devient parfaitement jouable, pour nous permettre de découvrir Crimson Desert à plusieurs.