Crimson Desert : Les énergies mystérieuses, qu'est-ce que c'est et à quoi servent-elles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 mars 2026 à 11h26
Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à propos des énergies mystérieuses sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Les énergies mystérieuses, qu'est-ce que c'est et à quoi servent-elles ?
Le continent de Pywel, disponible sur Crimson Desert, est un monde ouvert vaste, avec d'innombrables points d'intérêt et lieux à visiter. En consultant la carte, les joueurs et les joueuses peuvent régulièrement voir des « ? », qui sont indiqués comme étant des énergies mystérieuses. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas à quoi cela correspond.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous apportons des explications concernant les énergies mystérieuses sur Crimson Desert, en vous précisant leur utilité.

Qu'est-ce que les énergies mystérieuses et quelle est leur utilité sur Crimson Desert ?

Ouvrir et regarder la carte sur Crimson Desert est une action que les joueurs et les joueuses réaliseront très souvent au cours de leur périple aux côtés de Kliff. Généralement, les points d'intérêt (aussi dits « POI ») profitent d'informations complémentaires, donnant ainsi des détails sur les factions en place ou encore sur les PNJ présents. Cependant, il y a un élément qui intrigue fortement la communauté : les points d'interrogation apparaissant ci et là sur la carte.

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Ces points d'interrogation sont également appelés « énergies mystérieuses ». Sur Crimson Desert, les énergies mystérieuses indiquent la présence de Nexus abyssal et Stèle de l'Abysse. Pour rappel, il s'agit de structures qui font office de points de téléportation, et font donc partie du système de voyage rapide. Ainsi, en explorant la zone d'une énergie mystérieuse, vous trouverez un Nexus abyssal ou bien une Stèle de l'Abysse.

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Nous ne pouvons, d'ailleurs, que vous recommander d'explorer régulièrement les énergies mystérieuses sur Crimson Desert, car cela vous permettra, par la suite, de voyager rapidement vers le point de téléportation en question. Cela vous fera gagner énormément de temps, d'autant plus que Crimson Desert vous invite très souvent à faire des allers-retours, notamment pour accomplir une quête ou requête des Crinières Grises.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme celui qui vous explique comment avoir des clés, pour ouvrir les portes fermées.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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