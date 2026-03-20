Voyage rapide Crimson Desert : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Nous vous expliquons comment profiter et utiliser le système de voyage rapide sur Crimson Desert.

Comment utiliser le système de voyage rapide sur Crimson Desert ?

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Étant donné que le monde deest vaste, voire gigantesque, se déplacer à pied ou bien avec une monture peut vite devenir une tâche pénible et longue. Fort heureusement, les développeurs de chez Pearl Abyss ont implanté un, afin de rejoindre un point B le plus vite possible. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment celui-ci fonctionne.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin de se déplacer d'un point A à un point B en seulement quelques secondes.Durant les premières heures de jeu sur, vous remarquerez très vite que rejoindre un point donné à pied ou bien avec une monture peut être, d'une certaine manière, plaisant mais long. Il est, dès lors, préférable d'utiliser, afin de gagner de précieuses minutes.Surest permis grâce à des structures bien spécifiques : le Nexus abyssal et la Stèle de l'Abysse. Ces infrastructures, liées au, sont disséminées aux quatre coins du continent de Pywel. Comme vous vous en doutez, il vous faudra, tout d'abord, les découvrir, avant de pouvoir les utiliser. À ce sujet, remarquons que certains Nexus abyssaux nécessitent que vous effectuiez des actions bien précises pour les rendre accessibles (mais ce ne devrait pas vous prendre très longtemps, rassurez-vous).Une fois que vous en avez trouvé et que vous avez donc accès à des points de, il vous suffit d'ouvrir votre carte. Sélectionnez ensuite l'endroit où vous voulezpour rejoindre ladite destination, puis confirmez votre choix. Après quelques secondes passées dans une cinématique, vous vous serez téléportés à l'emplacement désiré. Vous savez à présent, qui vous sera grandement utile durant votre périple aux côtés de Kliff.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.