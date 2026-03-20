Voyage rapide Crimson Desert : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 mars 2026 à 14h44
Nous vous expliquons comment profiter et utiliser le système de voyage rapide sur Crimson Desert.
Voyage rapide Crimson Desert : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?
Étant donné que le monde de Crimson Desert est vaste, voire gigantesque, se déplacer à pied ou bien avec une monture peut vite devenir une tâche pénible et longue. Fort heureusement, les développeurs de chez Pearl Abyss ont implanté un système de téléportation/de voyage rapide, afin de rejoindre un point B le plus vite possible. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment celui-ci fonctionne.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment fonctionne et comment utiliser le voyage rapide sur Crimson Desert, afin de se déplacer d'un point A à un point B en seulement quelques secondes.

Comment utiliser le système de voyage rapide sur Crimson Desert ?

Durant les premières heures de jeu sur Crimson Desert, vous remarquerez très vite que rejoindre un point donné à pied ou bien avec une monture peut être, d'une certaine manière, plaisant mais long. Il est, dès lors, préférable d'utiliser le système de voyage rapide, afin de gagner de précieuses minutes.

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Sur Crimson Desert, voyager rapidement est permis grâce à des structures bien spécifiques : le Nexus abyssal et la Stèle de l'Abysse. Ces infrastructures, liées au système de téléportation, sont disséminées aux quatre coins du continent de Pywel. Comme vous vous en doutez, il vous faudra, tout d'abord, les découvrir, avant de pouvoir les utiliser. À ce sujet, remarquons que certains Nexus abyssaux nécessitent que vous effectuiez des actions bien précises pour les rendre accessibles (mais ce ne devrait pas vous prendre très longtemps, rassurez-vous).

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Une fois que vous en avez trouvé et que vous avez donc accès à des points de téléportation, il vous suffit d'ouvrir votre carte. Sélectionnez ensuite l'endroit où vous voulez voyager rapidement pour rejoindre ladite destination, puis confirmez votre choix. Après quelques secondes passées dans une cinématique, vous vous serez téléportés à l'emplacement désiré. Vous savez à présent comment fonctionne et comment utiliser le système de voyage rapide sur Crimson Desert, qui vous sera grandement utile durant votre périple aux côtés de Kliff.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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