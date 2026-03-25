Crimson Desert : Comment débloquer les attaques élémentaires ?

Découvrez la marche à suivre pour déverrouiller les pouvoirs élémentaires dans Crimson Desert. Ce guide vous explique comment accéder aux épreuves de l'Abîme, l'emplacement des premières Flèches et les compétences spécifiques à Kliff et ses compagnons.

Où trouver les compétences élémentaires dans l'arbre de talents ?

Le chemin vers vos premiers pouvoirs : La Flèche de la Vérité Sonnante

Comment obtenir les flammes et les éléments avancés

Kliff : Débloque la Frappe de Flammes.

Débloque la Frappe de Flammes. Damiane : Débloque la Ruée de Flammes.

Débloque la Ruée de Flammes. Oongka : Débloque le Séisme de Flammes.













Le système de combat derepose sur une profondeur tactique impressionnante, notamment grâce aux arbres de compétences uniques de chaque personnage. Si vous cherchez à imprégner vos armes d'éléments pour gagner en puissance, sachez que ces capacités ne s'obtiennent pas via une progression classique. Contrairement aux aptitudes de base,Les attaques élémentaires se situent dans lade l'arbre de compétences de chaque héros. Il est important de noter qu'elles ne peuvent pas être débloquées par les moyens traditionnels, comme l'utilisation simple d'artéfacts de l'Abysse.Pour obtenir la capacité d'imprégner vos lames d'un élément, vous devez impérativement localiser etdisséminées à travers les différentes régions du jeu (voir image ci-dessous). Ces structures monumentales servent de portails vers les défis de l'Abysse.Le suivi de ces capacités est répertorié dans votre journal sous l'intitulé « Restauration - L'Abysse », qui regroupe 40 défis distincts. Chaque défi réussi vous rapproche de la maîtrise totale des éléments.Pour débuter votre quête de puissance, vous devez vous diriger vers l'ouest de la région de. C'est ici que se dresse la. Il s'agit du point de départ idéal pour débloquer les premières compétences de Kliff.Une fois le sommet atteint, vous devrez suivre le sentier de l'Abîme jusqu'à atteindre le. En complétant cette section, vous débloquerez leCette compétence, disponible pour chaque personnage, crée une barrière de glace protectrice capable de geler les ennemis qui osent vous frapper.Si vous souhaitez manipuler le feu, vous devrez poursuivre votre progression dans ce même secteur de l'Abîme jusqu'à atteindre l'énigme de. Sa résolution permet de déverrouiller des attaques dévastatrices pour votre groupe :Sachez enfin que le reste des attaques élémentaires est verrouillé par le scénario principal. Vous ne pourrez pas y accéder avant d'avoir terminé le, moment où vous recevrez la clé nécessaire pour ouvrir lasituée dans la région de Demeniss.En résumé,. Ne négligez pas ces défis si vous voulez transformer Kliff en un guerrier capable de déchaîner les forces de la nature sur ses opposants, mais n'oubliez pas non plus de suivre l'histoire principale, pour débloquer des fonctionnalités qui vous seront également utiles.