Civilization VII : Take-Two convaincu du succès du titre sur le long terme

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 août 2025 à 15h16
Malgré une évaluation globale mitigée sur Steam, Take-Two (éditeur de Civilization VII) pense que le succès du titre est progressif et qu'il deviendra à terme l'une des références de la franchise.
Civilization VII : Take-Two convaincu du succès du titre sur le long terme
Civilization VII n'a pas connu des débuts aussi mémorables que ses prédécesseurs. Six mois après son lancement officiel, le septième opus des jeux de stratégie a vu son nombre de joueurs quotidiens s'écrouler, a poussé Sony à rembourser les joueurs mécontents et à multiplier les mises à jour pour corriger le tir. Réunissant entre 5 000 et 10 000 joueurs en moyenne d'après les données les plus récentes de SteamDB, le titre n'est pas réellement un succès. 

Pourtant, Strauss Zelnick (PDG de Take-Two, éditeur du titre) se montre étonnamment confiant et optimiste. Dans un récent échange avec les journalistes d'IGN, il a déclaré être confiant quant au succès de Civilization VII et qu'il va progressivement conquérir les joueurs du monde entier. 

Civilization VII « en bonne voie » pour atteindre ses objectifs sur la durée

Lors de cet entretien, Strauss Zelnick a reconnu que Civilization VII a connu un démarrage un peu plus lent que celui espéré. Cependant, les équipes de Take-Two sont persuadées que les joueurs sont de plus en plus satisfaits par le titre.

civilization-7-trung
Si les multiples mises à jour pour corriger les problèmes de lancement sont responsables, la feuille de route du titre peut aussi captiver les joueurs. D'autant que le directeur de Take-Two précise que la saga fait partie de celles qui gagnent en popularité avec le temps.
Je pense que l'essentiel est que Civ a toujours connu un succès progressif. Cela a toujours été un titre qui avait… Je ne crois pas vraiment à la théorie de la longue traîne dans le secteur du divertissement, mais Civ en est un exemple. À l'heure actuelle, nos projections concernant la valeur à long terme du titre sont tout à fait conformes à nos attentes initiales.

Objectif : rejoindre le panthéon des opus les plus appréciés de la franchise 

Pour conquérir les joueurs, le développeur Firaxis travaille activement à plusieurs correctifs demandés par les joueurs. Le premier d'entre eux, la version 1.2.3 de Civilization VII, a apporté des ajustements à l'interface utilisateur et une amélioration des transitions d'âge controversées. Cependant, il semblerait que les changements les plus importants arriveraient dans les mois à venir. 

civilization-vii-gameplay
À leur déploiement, il faudra surveiller les connexions quotidiennes sur Steam pour vérifier si les prédictions de Strauss Zelnick se sont avérées vraies.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale
Civilization VII 25 juin 2026

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale

Firaxis déploie la mise à jour 1.4.1 pour Civilization 7, apportant des cartes inédites, le retour du multijoueur local et une refonte du système de bonheur. Mais le lancement simultané du DLC Brush and Blade suscite déjà une vive grogne tarifaire au sein de la communauté.
Civilization 7 déploie enfin la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs
Civilization VII 07 mai 2026

Civilization 7 déploie enfin la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs

Firaxis Games annonce l'arrivée imminente de « L'épreuve du temps », une mise à jour massive pour Civilization 7. Prévue pour le 19 mai, elle réintroduit la possibilité de conserver une seule civilisation tout au long de la partie, tout en repensant entièrement les conditions de victoire.
Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement
Civilization VII 28 octobre 2025

Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement

Les joueurs de Civilization 7 pourront bientôt diriger une seule civilisation du début à la fin d'une partie. Une évolution majeure en préparation, actuellement testée par Firaxis.

commentaire (0)