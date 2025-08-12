Civilization VII : Take-Two convaincu du succès du titre sur le long terme

Malgré une évaluation globale mitigée sur Steam, Take-Two (éditeur de Civilization VII) pense que le succès du titre est progressif et qu'il deviendra à terme l'une des références de la franchise.
Civilization VII
n'a pas connu des débuts aussi mémorables que ses prédécesseurs. Six mois après son lancement officiel, le septième opus des jeux de stratégie a vu son nombre de joueurs quotidiens s'écrouler, a poussé Sony à rembourser les joueurs mécontents
et à multiplier les mises à jour pour corriger le tir. Réunissant entre 5 000 et 10 000 joueurs en moyenne
d'après les données les plus récentes de SteamDB, le titre n'est pas réellement un succès.
Pourtant, Strauss Zelnick (PDG de Take-Two, éditeur du titre) se montre étonnamment confiant et optimiste. Dans un récent échange avec les journalistes d'IGN, il a déclaré être confiant quant au succès de Civilization VII
et qu'il va progressivement conquérir les joueurs du monde entier.
Civilization VII « en bonne voie » pour atteindre ses objectifs sur la durée
Lors de cet entretien, Strauss Zelnick a reconnu que Civilization VII a connu un démarrage un peu plus lent que celui espéré. Cependant, les équipes de Take-Two sont persuadées que les joueurs sont de plus en plus satisfaits par le titre
.
Si les multiples mises à jour pour corriger les problèmes de lancement sont responsables, la feuille de route du titre peut aussi captiver les joueurs. D'autant que le directeur de Take-Two précise que la saga fait partie de celles qui gagnent en popularité avec le temps
.
Je pense que l'essentiel est que Civ a toujours connu un succès progressif. Cela a toujours été un titre qui avait… Je ne crois pas vraiment à la théorie de la longue traîne dans le secteur du divertissement, mais Civ en est un exemple. À l'heure actuelle, nos projections concernant la valeur à long terme du titre sont tout à fait conformes à nos attentes initiales.
Objectif : rejoindre le panthéon des opus les plus appréciés de la franchise
Pour conquérir les joueurs, le développeur Firaxis travaille activement à plusieurs correctifs demandés par les joueurs
. Le premier d'entre eux, la version 1.2.3 de Civilization VII
, a apporté des ajustements à l'interface utilisateur et une amélioration des transitions d'âge controversées. Cependant, il semblerait que les changements les plus importants arriveraient dans les mois à venir.
À leur déploiement, il faudra surveiller les connexions quotidiennes sur Steam pour vérifier si les prédictions de Strauss Zelnick se sont avérées vraies.
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