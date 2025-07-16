Civilization VII va enfin recevoir ces ajouts très attendus dans sa prochaine mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 juillet 2025 à 14h29
À sa sortie, certaines fonctionnalités de Civilization VII étaient absentes, ce qui a agacé les fidèles de la franchise. Mais ces manques sont sur le point d'être corrigés avec la mise à jour 1.2.3.
Civilization VII va enfin recevoir ces ajouts très attendus dans sa prochaine mise à jour
Contrairement aux précédents titres de la saga, Sid Meier's Civilization VII a eu du mal à conquérir le public à ses débuts. En effet, les joueurs ont reproché à ce septième opus le nouveau système d'ères qui tranche radicalement avec le gameplay habituel du titre. De plus, plusieurs éléments manquaient à l'appel comme l'absence de mode multijoueur en équipe, le manque de profondeur tactique ou l'impossibilité de renommer les villes. 

Firaxis Games, le développeur du titre, a annoncé que les développeurs travaillaient d'arrache-pied pour corriger les problèmes remontés par les joueurs. Si la mise à jour 1.2.2, déployée en juin 2025, est venue à bout de certains soucis, la mise à jour 1.2.3 de Civilization VII promet de changer un élément important que les joueurs réclament depuis le début.

Les éclaireurs à l'honneur dans la nouvelle mise à jour de Civilization VII

Unité importante sur le plan stratégique, les éclaireurs souffraient d'un défaut majeur au lancement du jeu. Ces derniers ne pouvaient pas explorer la carte de manière automatique. Or, ce détail qui impactait les actions du joueur sur un tour va enfin être corrigé.

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Dès le déploiement de la version 1.2.3, l'exploration des éclaireurs sera donc automatisée, mais ce n'est pas le seul ajout notable de cette mise à jour. Les changements d'ères vont également connaître un petit changement qui devrait aider les joueurs à faciliter la transition entre deux périodes. 

Un nouveau commandant et un compte à rebours annoncés

Désormais, le changement d'ère fera l'objet d'un compte à rebours. Il apparaitra à l'écran au minimum 10 tours avant ce tournant historique. Cela pourra aider les joueurs à terminer les objectifs clés en suspens sans perdre les positions des unités grâce à un paramètre de continuité. Enfin, un nouveau commandant possédant un style de jeu unique sera disponible avec cette nouvelle version : Trung Nhi, qui rejoindra la bataille lorsque vous jouerez sa sœur, Trung Trac.

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La mise à jour 1.2.3 de Civilization VII sera officiellement lancée pendant la semaine du 20 juillet 2025, mais la date précise n'est pas encore connue. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, le titre de Firaxis Games est disponible sur PC et sur la plupart des consoles, y compris la Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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