Civilization 7 : La dernière mise à jour majeure ajoute un mode de jeu, et bouleverse le gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juin 2025 à 11h58
Quatre mois après sa sortie, Civilization 7 reçoit sa mise à jour la plus ambitieuse à ce jour. Firaxis répond aux critiques de la communauté en transformant profondément les mécaniques controversées des Ages, tout en introduisant un mode sandbox très attendu. L'objectif : relancer un titre dont les débuts ont été mitigés, notamment face à une concurrence toujours plus féroce dans le genre du 4X.
Civilization 7 : La dernière mise à jour majeure ajoute un mode de jeu, et bouleverse le gameplay
Et si le renouveau de Civilization VII débutait par cette mise à jour 1.2.2 ? Cela sera difficile, mais les développeurs viennent de publier la mise à jour la plus importante du jeu depuis sa sortie, début février. Nous y retrouvons de nombreuses améliorations, en fonction de ce que les joueurs ont remarqué, dans le but de remonter la pente. Très critiquée depuis sa sortie, cette mise à jour pourrait être un virage important.

Révision majeure du système des Ages

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Au lancement de Civilization 7, la mécanique des Ages avait suscité de nombreuses critiques. Le système imposait aux joueurs un choix limité de civilisations lors du passage d'une époque à l'autre, limitant ainsi les stratégies et l'immersion.

Désormais, la nouvelle mise à jour offre la possibilité de choisir librement n'importe quelle civilisation lors des transitions entre les âges. Cette flexibilité permet enfin aux joueurs de personnaliser entièrement leur expérience et favorise une approche plus fidèle à l'histoire. Par exemple, il devient désormais possible d'incarner les Romains à l'Antiquité, puis les Espagnols durant l'Ère de l'Exploration, et enfin le Mexique à l'époque Moderne, rendant chaque partie unique.

Un mode sandbox pour des parties sans contraintes

Autre ajout majeur : Civilization 7 accueille enfin un véritable mode sandbox. Celui-ci permet de désactiver complètement les Voies de l'Héritage ainsi que les conditions de victoire par score, offrant une liberté totale aux joueurs dans leur gestion d'empire, sans contrainte de temps ni de conditions de victoire prédéfinies.

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Les crises peuvent également être désactivées ou choisies individuellement, permettant aux joueurs de modeler leur expérience de manière extrêmement précise, et ainsi éviter des événements jugés trop punitifs ou frustrants par la communauté.

Nouvelles cartes de grande taille et options avancées

Firaxis introduit également deux nouvelles tailles de cartes : Grande et Immense. Ces cartes permettent respectivement jusqu'à 10 et 12 civilisations simultanées, enrichissant considérablement les possibilités de jeu. Attention toutefois, ces cartes nécessitent une configuration plus robuste pour conserver des performances optimales.

En parallèle, la mise à jour apporte des ajustements significatifs aux paramètres avancés, comme la possibilité d'ajuster individuellement la difficulté de l'IA ou encore de contrôler précisément l'hostilité initiale des puissances indépendantes, ce qui ravira les joueurs expérimentés en quête d'une expérience sur mesure.

Améliorations économiques et nouvelles spécialisations urbaines

Les villes reçoivent aussi leur lot de nouveautés avec l'ajout des Villes Stations Balnéaires, spécialisées dans l'économie touristique. Celles-ci octroient des bonus d'or et de bonheur en fonction des tuiles naturelles adjacentes, permettant d'exploiter efficacement le paysage. De nombreux bonus supplémentaires ont été intégrés pour les Cités-États et les croyances religieuses, diversifiant ainsi considérablement les stratégies de développement économique et culturel disponibles aux joueurs.

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Support complet du Steam Workshop et du modding

Enfin, Civilization 7 intègre désormais le support complet du Steam Workshop. Cette intégration, très attendue par la communauté, ouvre la porte à une personnalisation infinie du jeu grâce à des mods accessibles directement via Steam. Un kit de développement (SDK) est également disponible pour faciliter la création et la gestion des mods, offrant un potentiel créatif énorme à la communauté.

Cette mise à jour 1.2.2 semble amorcer un tournant décisif pour Civilization 7, répondant directement aux critiques et aux attentes de la communauté. En permettant davantage de flexibilité et en enrichissant l'expérience de jeu grâce à des ajouts significatifs, Firaxis montre sa détermination à faire de son jeu une référence durable dans le genre. Reste à voir comment les joueurs l'accueilleront ces prochains jours, alors que Civilization 7 est boudé des joueurs, qui lui préfèrent le 5 et le 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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