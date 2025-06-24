Civilization 7 : La dernière mise à jour majeure ajoute un mode de jeu, et bouleverse le gameplay



le 24 juin 2025 à 11h58 Publié par Corentin Rimbert le 24 juin 2025 à 11h58

Quatre mois après sa sortie, Civilization 7 reçoit sa mise à jour la plus ambitieuse à ce jour. Firaxis répond aux critiques de la communauté en transformant profondément les mécaniques controversées des Ages, tout en introduisant un mode sandbox très attendu. L'objectif : relancer un titre dont les débuts ont été mitigés, notamment face à une concurrence toujours plus féroce dans le genre du 4X.