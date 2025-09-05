Firaxis (Civilization VII) contraint de licencier une partie de ses équipes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 septembre 2025 à 17h38
Les licenciements se multiplient dans l'industrie vidéoludique. Quelques semaines après Bend Studio, Supermassive Games et Undead Labs, Firaxis Games (développeur de Civilization VII) annonce des départs forcés à cause des mauvais résultats du titre.
Firaxis (Civilization VII) contraint de licencier une partie de ses équipes
Civilization VII peine toujours à séduire sa communauté plus de 6 mois après ses débuts. Malgré des évaluations mitigées sur Steam, le titre de Firaxis Games tente tout pour maintenir le cap. Take Two reste convaincu que le septième opus de la franchise sera un succès dans plusieurs années, mais les chiffres ne sont pas à la hauteur des attentes. Firaxis Games est aujourd'hui victime du couperet et a été contraint de virer une partie de son personnel.

À lire également

Civilization VII : Take-Two convaincu du succès du titre sur le long terme

Civilization VII : Take-Two convaincu du succès du titre sur le long terme


Les équipes de Civilization VII dans la tourmente

civilization-vii-gameplay
Face aux échecs, Take-Two Interactive imposerait des coupes budgétaires à ses différentes filiales et studios. Pour tenir ces budgets plus serrés, les licenciements seraient donc inévitables, sans prendre en compte l'ancienneté des personnes concernées.

2K Games (l'éditeur de Civilization VII) a d'ailleurs confirmé au site Game Developer que des licenciements avaient été prononcés chez Firaxis Games. Leur nombre définitif n'est pas encore connu, mais plusieurs sources évoquent déjà une douzaine de départs forcés.
Il y a eu aujourd'hui une réduction des effectifs chez Firaxis Games, dans le cadre de la restructuration du studio et de l'optimisation de son processus de développement afin d'améliorer son adaptabilité, sa collaboration et sa créativité.

Un nouveau coup dur qui vient étoffer la liste des licenciements prononcés depuis le début de l'année 2025

civilization-7-carte
La situation de Firaxis Games rappelle que le monde du jeu vidéo est confronté à un véritable séisme depuis quelques mois. L'un des grands événements déclencheurs reste l'annonce choc faite par Microsoft au début du mois de juillet 2025. Depuis, les annonces de ce type pleuvent dans les studios, souvent accompagnées d'annulations de titres. 

D'après le site Game Industry Layoffs, 4 400 personnes auraient été remerciées depuis le début de l'année 2025. Le phénomène touche d'ailleurs l'ensemble de la profession. Certains des licenciements confirmés proviennent de studios reconnus depuis de nombreuses années comme Eidos Montréal, Crystal Dynamics, Virtuos, Blizzard Entertainment ou encore Electronic Arts.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Civilization VII lance son imposante mise à jour 1.5.0
Civilization VII 16 septembre 2026

Civilization VII lance son imposante mise à jour 1.5.0

La mise à jour 1.5.0 de Civilization VII est enfin disponible, marquant le trente-cinquième anniversaire de la franchise. Au programme, une carte terrestre ultra-réaliste, de nouvelles options diplomatiques et le pack Hall of History introduisant des civilisations cultes.
Civilization 7 va s'attaquer à la conquête spatiale avec son prochain DLC
Civilization VII 07 septembre 2026

Civilization 7 va s'attaquer à la conquête spatiale avec son prochain DLC

Firaxis Games a dévoilé l'avenir de Civilization VII lors de la PAX West. Au programme de cette feuille de route, la mise à jour gratuite Arc of Tomorrow introduisant l'âge atomique, et l'extension payante Earthrise tournée vers l'espace. Des annonces ambitieuses qui tentent de faire oublier un lancement chaotique.
Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale
Civilization VII 25 juin 2026

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale

Firaxis déploie la mise à jour 1.4.1 pour Civilization 7, apportant des cartes inédites, le retour du multijoueur local et une refonte du système de bonheur. Mais le lancement simultané du DLC Brush and Blade suscite déjà une vive grogne tarifaire au sein de la communauté.

commentaire (0)