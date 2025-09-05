Firaxis (Civilization VII) contraint de licencier une partie de ses équipes

Les licenciements se multiplient dans l'industrie vidéoludique. Quelques semaines après Bend Studio, Supermassive Games et Undead Labs, Firaxis Games (développeur de Civilization VII) annonce des départs forcés à cause des mauvais résultats du titre.
Civilization VII
peine toujours à séduire sa communauté plus de 6 mois après ses débuts. Malgré des évaluations mitigées sur Steam, le titre de Firaxis Games tente tout pour maintenir le cap. Take Two reste convaincu que le septième opus de la franchise sera un succès dans plusieurs années, mais les chiffres ne sont pas à la hauteur des attentes. Firaxis Games est aujourd'hui victime du couperet et a été contraint de virer une partie de son personnel.
Les équipes de Civilization VII dans la tourmente
Face aux échecs, Take-Two Interactive imposerait des coupes budgétaires à ses différentes filiales et studios.
Pour tenir ces budgets plus serrés, les licenciements seraient donc inévitables, sans prendre en compte l'ancienneté des personnes concernées.
2K Games (l'éditeur de Civilization VII) a d'ailleurs confirmé au site Game Developer
que des licenciements avaient été prononcés chez Firaxis Games. Leur nombre définitif n'est pas encore connu, mais plusieurs sources évoquent déjà une douzaine de départs forcés.
Il y a eu aujourd'hui une réduction des effectifs chez Firaxis Games, dans le cadre de la restructuration du studio et de l'optimisation de son processus de développement afin d'améliorer son adaptabilité, sa collaboration et sa créativité.
Un nouveau coup dur qui vient étoffer la liste des licenciements prononcés depuis le début de l'année 2025
La situation de Firaxis Games rappelle que le monde du jeu vidéo est confronté à un véritable séisme depuis quelques mois.
L'un des grands événements déclencheurs reste l'annonce choc faite par Microsoft au début du mois de juillet 2025
. Depuis, les annonces de ce type pleuvent dans les studios, souvent accompagnées d'annulations de titres. D'après le site Game Industry Layoffs
, 4 400 personnes auraient été remerciées depuis le début de l'année 2025
. Le phénomène touche d'ailleurs l'ensemble de la profession. Certains des licenciements confirmés proviennent de studios reconnus depuis de nombreuses années comme Eidos Montréal, Crystal Dynamics, Virtuos, Blizzard Entertainment ou encore Electronic Arts.
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