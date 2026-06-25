Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale

Firaxis déploie la mise à jour 1.4.1 pour Civilization 7, apportant des cartes inédites, le retour du multijoueur local et une refonte du système de bonheur. Mais le lancement simultané du DLC Brush and Blade suscite déjà une vive grogne tarifaire au sein de la communauté.

Firaxis poursuit ses efforts pour redresser la barre avec Civilization VII. Après la refonte majeure Test of Time, le studio vient de déployer la mise à jour 1.4.1. Si le jeu de stratégie historique peine encore à faire l'unanimité sur Steam, avec des évaluations qui stagnent tout juste au-dessus de la moyenne, les développeurs multiplient les ajustements sur les mécaniques fondamentales. Cette nouvelle rustine logicielle apporte son lot d'améliorations bienvenues, mais elle s'accompagne également de la sortie d'un contenu téléchargeable payant dont le prix fait déjà grincer des dents.

Un système de bonheur repensé et des cartes plus organiques

Le changement le plus notable de cette mise à jour concerne la statistique de bonheur. Fini le système binaire simpliste, Firaxis opte pour un retour aux sources avec une approche plus nuancée, rappelant les anciens opus de la franchise. Les joueurs devront désormais jongler entre cinq paliers distincts, allant de la colère à l'extase. De plus, les choix gouvernementaux ont un impact beaucoup plus direct sur ce calcul. Chaque option offre une capacité passive immédiatement active, tout en modifiant les célébrations. Ces dernières deviennent d'ailleurs plus difficiles à obtenir et plus courtes, les développeurs ayant estimé qu'elles étaient devenues beaucoup trop simples à déclencher.

Sur le plan géographique, une nouvelle variante de carte archipel fait son apparition. L'ancienne version, caractérisée par une séparation stricte entre l'est et l'ouest, a été renommée. La nouvelle itération intègre deux régions d'archipels placées aléatoirement, avec quelques terres lointaines dispersées.

Les joueurs historiques de la série apprécieront sans doute l'ajout du mode multijoueur local par tours alternés. Cette fonctionnalité permet à plusieurs personnes de jouer sur le même appareil, en se passant les commandes une fois leur tour terminé. Bien que son public soit probablement restreint aujourd'hui, cette option ravive d'excellents souvenirs et renforce l'aspect convivial du titre.

Un DLC onéreux qui divise la communauté

Parallèlement à ces correctifs gratuits, Firaxis lance la collection Brush and Blade, facturée environ 30 euros. Ce pack se concentre sur l'histoire du Japon et de la Corée. Pour l'heure, seule la partie japonaise est disponible, introduisant le dirigeant Toyotomi Hideyoshi, célèbre unificateur de la fin de la période Sengoku, ainsi que quatre merveilles inédites. Le contenu coréen, incluant le célèbre amiral Yi Sun-Sin et les dynasties Goryeo et Joseon, arrivera plus tard cette année.

Naturellement, ce contenu n'est pas très bien accueilli de la part des joueurs, qui estime que son prix est trop élevé par rapport au contenu. D'autant plus que ce DLC n'est pas inclus dans l'édition premium. La communauté reproche également au studio de monétiser du contenu additionnel alors que le jeu de base nécessite encore de nombreuses améliorations pour atteindre les standards de la franchise.

Dans tous les cas, la mise à jour est disponible sur toutes les plateformes, tout comme le DLC Brush and Blade. Si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :