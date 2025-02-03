Test de Civilization VII : Un retour grandiose pour la légendaire saga de stratégie

Conclusion

9 Civilization VII était une première pour nous, et nous sommes comblés. Sans jamais avoir été perdu, nous avons pris du plaisir à découvrir cette licence, sans voir le temps passer. Le titre saura attirer les anciens joueurs comme les nouveaux, grâce à une très belle accessibilité, qui ne perdra personne en chemin.



Avec une direction artistique soignée, une bande-son immersive et une rejouabilité quasi infinie, ce nouvel opus s'impose comme une référence du genre. Que vous soyez un conquérant aguerri ou un stratège en herbe, Civilization VII mérite assurément une place dans votre ludothèque.

+ Une accessibilité améliorée pour les nouveaux joueurs

+ Un gameplay profond et stratégique

+ Interface claire et ergonomique

+ Direction artistique soignée et animations immersives

+ Une rejouabilité quasi infinie grâce aux cartes générées procéduralement et aux multiples stratégies possibles