Test de Civilization VII : Un retour grandiose pour la légendaire saga de stratégie

Dix ans après, Civilization 7 débarque enfin, prêt à séduire aussi bien nouveaux venus que les joueurs de la première heure. Avec un gameplay toujours aussi profond, des mécaniques enrichies et une accessibilité repensée, ce nouvel opus parvient-il à renouveler la formule tout en conservant l'essence de la saga ? Après plusieurs semaines de test, voici notre verdict sur cette nouvelle ère du 4X signé Firaxis.
Le 11 février 2025 marque le grand retour de la franchise emblématique de stratégie au tour par tour avec Civilization VII
. Disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, ce nouvel opus entend séduire aussi bien les vétérans de la série que les nouveaux joueurs. Après plusieurs semaines de test, une chose est certaine : cette première entrée dans la saga nous a totalement conquis
. Impossible de lâcher le jeu, et nous avons déjà hâte d'y replonger encore et encore.
Un septième opus accessible aux nouveaux joueurs
Alors que les amateurs de la franchise attendaient cette suite depuis près de dix ans (Civilization VI étant sorti en 2016), une nouvelle génération de joueurs va découvrir la licence avec Civilization VII. Et Firaxis semble avoir parfaitement anticipé cela en rendant cette entrée en matière particulièrement fluide, intuitive et claire : personne ne sera perdu
.Les nouveaux venus bénéficient de nombreux tutoriels bien pensés, qui les accompagnent dans chaque phase clé du développement de leur civilisation, des premiers choix jusqu'à la gestion avancée de leur empire
. Certes, certaines mécaniques plus profondes demanderont un peu de pratique pour être pleinement maîtrisées, mais après quelques heures, les bases seront assimilées, et bien plus encore. Les principes du 4X (eXploration, eXpansion, eXploitation, eXtermination) sont introduits progressivement, et l'interface utilisateur épurée permet une prise en main rapide. Une belle réussite.
Un gameplay riche et addictif
Civilization VII conserve l'essence même de ce qui fait le succès de la série : gérer et faire évoluer une civilisation de l'Antiquité à l'ère Moderne en prenant des décisions stratégiques majeures
, qu'il s'agisse de diplomatie, de recherche technologique ou de conquêtes militaires. Cette fois, de nouvelles mécaniques viennent enrichir l'expérience, notamment le système des Âges, qui divise le jeu en trois grandes périodes distinctes : Antiquité, Exploration et Moderne.
Cette nouveauté oblige à adapter constamment ses stratégies. Chaque Âge introduit des défis et opportunités uniques, et le joueur peut choisir d'orienter son empire vers différents objectifs
, comme un développement économique, culturel ou militaire. À chaque transition, et même si le dirigeant ne sort pas, il est possible d'adopter une nouvelle vision stratégique en fonction des événements passés.
Et surtout, le jeu est toujours aussi captivant. Entre la planification de ses actions, l'attente d'une Merveille en construction pour passer à une nouvelle étape ou l'anticipation du prochain tour, nous ne voyons pas le temps passer. Lorsque nous pensons avoir joué une heure… nous réalisons avoir finalement enchaîné une session de trois ou quatre heures. Voilà un signe indéniable d'un bon Civilization
.
Une direction artistique et une ambiance sonore au top
Visuellement, Civilization VII est une franche réussite. Les environnements sont détaillés, les unités et bâtiments bénéficient d'un design soigné, et la carte du monde allie esthétique et lisibilité. Un ajout bienvenu : de petites cinématiques illustrent certains événements marquants, comme la construction d'une Merveille ou une catastrophe naturelle, renforçant ainsi l'immersion.La bande-son, une fois de plus signée Christopher Tin (compositeur historique de la série), accompagne parfaitement l'évolution de la civilisation
. Elle reste agréable même après de longues heures de jeu, preuve de sa qualité. Les animations, quant à elles, apportent un dynamisme subtil à l'ensemble et permettent à cet opus d'être parfaitement en phase avec les standards visuels de 2025.
Une rejouabilité sans limites
Si Civilization VII excelle dans un domaine, c'est bien sa rejouabilité. Grâce à la génération procédurale des cartes et aux nombreuses combinaisons possibles entre civilisations et dirigeants, chaque partie est unique
. Les différents modes de victoire – militaire, scientifique, culturelle ou diplomatique – offrent des approches variées et renouvellent sans cesse l'expérience de jeu. D'autant plus qu'une partie dure entre 12 et 15 heures.
Autre aspect motivant : le jeu incite à relancer des parties en intégrant des défis permettant de débloquer de nouveaux contenus
. Un excellent moyen de pousser les joueurs à expérimenter différentes stratégies et à explorer toutes les facettes de Civilization VII.
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