Civilization 7 : Sony contraint de rembourser des joueurs PS5 après un lancement chaotique

Après le lancement très difficile de Civilization 7, qui le freine dans ses ventes, Sony a commencé à rembourser quelques joueurs.
Le lancement de Civilization 7
a été pour le moins controversé. Si le jeu reste fonctionnel sur PC malgré des problèmes d'interface utilisateur, la version PlayStation 5 est, quant à elle, dans un état bien plus préoccupant
. Face aux crashs à répétition et aux soucis techniques, certains joueurs ont demandé – et obtenu – un remboursement sur le PlayStation Store
.
Des crashs incessants qui gâchent l'expérience
Un joueur mécontent a partagé son expérience sur Reddit
après avoir obtenu un remboursement de Civilization 7. Malgré son envie d'apprécier le jeu, les nombreux crashs l'ont poussé à renoncer pour le moment :
Je voulais vraiment aimer ce jeu. Je peux supporter l'interface utilisateur et les contrôles peu intuitifs sur PlayStation. Mais ce sont les crashs incessants qui m'ont achevé. Même après le patch, mon jeu plante à chaque partie sur PS5. Pour un jeu qui coûte 70 €, c'est scandaleux. C'est triste, mais j'espère vous rejoindre dans un an quand tout sera corrigé.
Ce témoignage est loin d'être isolé. D'autres joueurs ont exprimé leur frustration et envisagent également de demander un remboursement
.
« J'ai eu neuf crashs rien qu'en lançant le jeu et en jouant un seul tour
» témoigne un autre joueur, qui a finalement demandé le remboursement. La communauté semble d'accord avec ces choix, expliquant qu'ils « ne sont pas des testeurs
» et méritent « un jeu qui fonctionne
». Une partie des joueurs estiment que Civilization 7 n'aurait pas du sortir sur PS5
, tout du moins pas en même temps que la version PC, pour laisser le temps aux développeurs de l'améliorer. Une première grosse mise à jour est d'ailleurs arrivée
, permettant d'apporter quelques ajustements, tandis que Firaxis continue son travail pour faire en sorte que Civilization 7 atteigne ses objectifs.
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- Édition Deluxe → 42,09 € au lieu de 100 €, soit 58 % de réduction.
- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
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