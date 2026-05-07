Civilization 7 déploie enfin la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs

Firaxis Games annonce l'arrivée imminente de « L'épreuve du temps », une mise à jour massive pour Civilization 7. Prévue pour le 19 mai, elle réintroduit la possibilité de conserver une seule civilisation tout au long de la partie, tout en repensant entièrement les conditions de victoire.

Firaxis Games s'apprête à redéfinir l'expérience de son dernier jeu de stratégie avec le déploiement de la mise à jour « L'épreuve du temps », prévue pour le 19 mai prochain. Présentée comme la plus importante depuis la sortie de Civilization VII, il y a plus d'un an, cette refonte gratuite promet de corriger l'un des aspects les plus clivants du jeu en répondant directement à la demande principale de la communauté.

Le retour aux sources tant espéré

Depuis le lancement de Civilization 7, de nombreux stratèges ont exprimé leur mécontentement face à l'obligation de changer de nation à chaque transition d'ère. Cette mécanique ambitieuse, censée refléter l'évolution historique, a souvent brisé l'immersion des puristes. Firaxis a entendu la gronde et réintroduit la possibilité de diriger une seule et même civilisation de l'Antiquité jusqu'à l'ère spatiale. Les joueurs pourront utiliser une nouvelle mécanique de « syncrétisme » pour adopter les unités et infrastructures de l'époque courante tout en conservant l'identité de leur empire originel.

L'intelligence artificielle s'adaptera d'ailleurs à ce choix, décidant de conserver ou de modifier sa propre nation en fonction du contexte.











Une refonte totale du système de victoire

Au-delà de cette fonctionnalité très attendue, le studio opère une transformation majeure des mécaniques de progression. Les anciennes orientations d'héritage disparaissent définitivement au profit d'un système de victoire entièrement repensé. Les joueurs devront désormais établir une domination incontestable dans l'une des quatre catégories majeures : militaire, économique, culturelle ou scientifique. Cette approche permet d'entamer sa progression vers le succès dès les premiers tours de jeu.

Notre intention était de synthétiser plus d'un an d'écoute, d'itération et de tests pour créer une mise à jour massive et gratuite qui existe en tandem avec les nombreuses mises à jour plus petites mais significatives déjà publiées depuis le lancement.

Pour accompagner cette refonte, les développeurs introduisent les « triomphes ». Ces objectifs secondaires optionnels, liés à six attributs spécifiques, viendront récompenser les stratégies complexes et garantiront que chaque partie offre une expérience unique. D'autres améliorations sont également au programme, notamment une génération de cartes optimisée, des ajustements d'interface et l'ajout d'un dirigeant gratuit pour l'ensemble des joueurs.

Un jeu enfin complet ou un simple pansement ?

Si la possibilité de conserver une civilisation unique est une excellente nouvelle, elle ne résout pas à elle seule tous les problèmes soulevés lors de la sortie initiale. Le jeu donnait souvent l'impression d'avoir manqué de temps de développement, avec une interface utilisateur frustrante qui rendait l'accès aux informations cruciales particulièrement laborieux. Certaines mécaniques semblaient n'être que des ébauches plutôt que des systèmes aboutis.

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Cette mise à jour massive s'apparente donc à un second lancement pour Civilization 7. L'année de travail supplémentaire fournie par Firaxis devra prouver que le titre est désormais capable de livrer l'expérience riche et fluide que les amateurs de grande stratégie sont en droit d'exiger. Le verdict tombera le 19 mai et nul doute que de nombreux curieux relanceront l'expérience.