Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2025 à 10h51
Les joueurs de Civilization 7 pourront bientôt diriger une seule civilisation du début à la fin d'une partie. Une évolution majeure en préparation, actuellement testée par Firaxis.
Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement
Après un lancement mitigé, Civilization VII s'apprête à revoir l'une de ses mécaniques les plus controversées. Le studio Firaxis a confirmé travailler sur l'ajout d'une fonctionnalité très attendue, la possibilité de jouer une seule civilisation du début à la fin, sans transition forcée entre les différentes ères.

Une réponse directe aux retours de la communauté

Introduit avec un système d'Ages divisant chaque partie en trois grandes phases historiques, Civilization 7 voulait renouveler l'expérience stratégique. À chaque transition, les guerres prenaient fin, certains paramètres étaient réinitialisés et les joueurs devaient choisir une nouvelle civilisation.

Une idée ambitieuse, mais qui a dérouté une grande partie du public. Beaucoup regrettaient l'impossibilité d'incarner une même nation à travers les siècles, comme dans Civilization V et VI. Les statistiques Steam sont d'ailleurs sans appel, les anciens volets restent aujourd'hui plus populaires que le septième épisode.

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Un mode continu en préparation

Firaxis a déjà commencé à assouplir le système avec un Continuity Mode, permettant de maintenir les guerres entre les transitions d'Ages. Désormais, le studio va plus loin en testant une option de jeu continu qui offrirait la possibilité de choisir une civilisation à n'importe quelle ère et de la guider tout au long de l'Histoire.

Cette évolution sera expérimentée dans les prochains mois via le Firaxis Feature Workshop, une initiative permettant à un petit nombre de joueurs de tester les futures fonctionnalités encore en développement. Les candidatures se feront via le Discord officiel du jeu, et les instructions seront partagées avec la prochaine mise à jour.

Une mécanique complexe à équilibrer

Si l'idée enthousiasme, sa mise en œuvre s'annonce technique. Les civilisations modernes, comme l'Empire français, devront emprunter des bâtiments, unités ou bonus d'ères plus anciennes, ce qui pourrait nécessiter un important travail d'équilibrage.

Mais pour beaucoup, l'annonce seule est déjà un signe fort, le studio écoute sa communauté et cherche à faire de Civilization 7 un épisode à la hauteur de ses prédécesseurs.

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Une mise à jour navale en approche

En parallèle, Firaxis prépare également une mise à jour centrée sur les combats maritimes. Celle-ci ajoutera un bâtiment de port, une unité de corsaire (Privateer), de nouvelles ressources marines et d'autres ajustements à découvrir sur le blog officiel. Tout cela sera disponible dès le semaine prochaine par le biais de la mise à jour 1.3.0, qui devrait faire plaisir aux joueurs.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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