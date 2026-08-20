Bêta Call of Duty: Modern Warfare 4 : Comment avoir un code pour y participer ?

La bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 est très attendue, comme toutes les bêtas de la franchise. Avec un contenu particulièrement riche, vous pourriez vous demander comment faire pour avoir un code et donc participer à son accès anticipé. Nous vous disons tout.

La pression monte autour de la sortie du prochain opus de Call of Duty. Entre les révélations attendues lors du showcase COD Next 2026 et l'excitation autour des nouvelles mécaniques de jeu, l'accès à la bêta est devenu un enjeu majeur pour les fans de la première heure. Deux phases de test sont prévues : le premier week-end est réservé aux accès anticipés, tandis que le second week-end sera totalement ouvert et gratuit pour l'ensemble des joueurs. Nous vous expliquons donc comment faire pour avoir un code et y participer.

Comment obtenir un code pour la bêta de MW4 ?

Si vous êtes un membre assidu de la communauté Call of Duty, et que vous avez déjà joué aux précédents opus, vous devriez plus ou moins savoir comment faire pour participer à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4. Toutefois, si ce n'est pas le cas, voici comment jouer à la bêta de MW4 :

Pour participer à la bêta en accès anticipé de Modern Warfare 4 : Il faut avoir précommandé le jeu sur les différents stores. Si vous avez précommandé une version numérique, vous êtes automatiquement autorisé à participer à la bêta en accès anticipé. Si vous avez précommandé une version physique, votre revendeur vous a normalement donné un « code bêta », à rentrer sur le site officiel.

: Participer à notre concours sur Twitter, pour tenter d'obtenir un code.

🎁 CONCOURS 🎁



La bêta fermée de Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive, et on vous offre 10 clés pour y accéder !



Pour participer, c'est très simple :

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Fin du concours le 21 août dans la soirée : les gagnants recevront leur code dans la foulée… pic.twitter.com/X1J3A7y0lp — GAMEWAVE (@GAMEWAVE) August 19, 2026

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, tous les joueurs ayant précommandé le jeu devraient pouvoir participer à la bêta de Modern Warfare 4 en avant-première, et ce, peu importe l'édition choisie. Autrement, il suffit de récupérer un code via le concours, ou d'attendre la bêta ouverte de MW4.

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Quel contenu pour la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

En ce qui concerne le contenu de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, celui-ci sera plutôt conséquent. Divers modes de jeu et cartes seront ainsi disponibles durant cette phase de test, afin de diversifier l'expérience :

Modes de jeu disponibles lors de la bêta de Modern Warfare 4 : Match à mort par équipe Domination Élimination confirmée Point stratégique Inflation Recherche & Destruction Kill Block – 10v10 and 3v3 Gunfight Mobility Course

Cartes disponibles : Rooftops Silkworm Transit 213 Cachette Lotus Kill Block



Comment utiliser son code ?

Activer un code d'accès peut parfois s'avérer fastidieux en raison des vérifications de sécurité liées à la double authentification (2FA). Voici la marche à suivre pas à pas pour valider votre clé sans encombre :

Attendez de recevoir votre code : Assurez-vous d'avoir votre clé Bêta à portée de main avant de lancer la procédure.

Assurez-vous d'avoir votre clé Bêta à portée de main avant de lancer la procédure. Accédez à la page officielle : Rendez-vous directement sur la page dédiée à l'échange de codes sur le site officiel de Call of Duty.

Rendez-vous directement sur la page dédiée à l'échange de codes sur le site officiel de Call of Duty. Connectez-vous à votre compte Activision : Saisissez vos identifiants habituels pour accéder à votre profil.

Saisissez vos identifiants habituels pour accéder à votre profil. Validez la double authentification (2FA) : Entrez le code généré par votre application Google Authenticator ou utilisez l'un de vos codes de secours reçus par e-mail lors de la création de votre compte.

Entrez le code généré par votre application Google Authenticator ou utilisez l'un de vos codes de secours reçus par e-mail lors de la création de votre compte. Saisissez votre clé et choisissez votre plateforme : Une fois connecté, entrez votre code bêta et sélectionnez la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer.

Dans tous les cas, le coup d'envoi de cette bêta se fera le 21 août, à 19 heures.