Bêta Modern Warfare 4 : Dates et heures en France

Retrouvez toutes les informations concernant les dates et les heures de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, en France.

Comme pour chaque nouvel opus, ces dernières années, les équipes en charge de la franchise Call of Duty ont prévu une bêta pour Call of Duty: Modern Warfare 4, afin que les joueurs et les joueuses puissent le tester avant sa sortie et ainsi avoir un premier aperçu des nouveautés. Comme vous le savez probablement déjà, la bêta de Modern Warfare 4 se déroulera durant deux week-ends distincts, et selon des horaires bien précis.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons les dates et les heures (de début et de fin) de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, afin que vous soyez prêt le jour J.

Dates de la bêta de Modern Warfare 4

Comme dit précédemment, la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 aura lieu sur deux week-ends différents mais successifs. Le premier est réservé aux joueurs et aux joueuses qui ont précommandé ce nouvel opus, tandis que le deuxième marque le coup d'envoi de la bêta ouverte, accessible pour toutes et tous. Mais, voici, sans plus tarder, les dates de la bêta de Modern Warfare 4 :

Bêta accès anticipé de MW4 : Dates → Du 21 au 25 août 2026

: Bêta ouverte à tous de MW4 : Dates → Du 28 août au 1er septembre 2026

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Heures de début et de fin pour la bêta de MW4

Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article disponible sur le site officiel de la franchise, les serveurs ouvriront dès la fin du Call of Duty: NEXT. En sachant qu'il débute à 18h, les serveurs de la bêta devraient ouvrir à 19 heures, heure de Paris. De plus, les équipes ont précisé que les serveurs fermeront au même horaire, soit à 19h (heure française). Mais, pour vous aider à y voir plus clair, voici un récapitulatif des heures de début et de fin de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 :

Bêta accès anticipé de MW4 : Dates → Du 21 au 25 août 2026 Heure de début → 19h, le vendredi 21 Heure de fin → 19h, le mardi 25

: Bêta ouverte à tous de MW4 : Dates → Du 28 août au 1er septembre Heure de début → 19h, le vendredi 28 Heure de fin → 19h, le mardi 1er septembre

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Quel contenu pour la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

En ce qui concerne le contenu de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, celui-ci sera plutôt conséquent. Divers modes de jeu et cartes seront ainsi disponibles durant cette phase de test, afin de diversifier l'expérience :

Modes de jeu disponibles lors de la bêta de Modern Warfare 4 : Match à mort par équipe Domination Élimination confirmée Point stratégique Inflation Recherche & Destruction Kill Block – 10v10 and 3v3 Gunfight Mobility Course

Cartes disponibles : Rooftops Silkworm Transit 213 Cachette Lotus Kill Block



Dans tous les cas, le coup d'envoi de cette bêta se fera le 21 août, à 19 heures. Modern Warfare 4 sortira, quant à lui, le 23 octobre, sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.