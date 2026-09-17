Modern Warfare 4 s'offre Mads Mikkelsen pour incarner son grand méchant

Activision a frappé un grand coup lors du Tokyo Game Show en dévoilant le nouvel antagoniste de Call of Duty: Modern Warfare 4. L'acteur danois Mads Mikkelsen prêtera ses traits à un méchant impitoyable, prêt à faire vivre un véritable enfer au Capitaine Price dans une campagne inédite.

L'annonce a autant surpris que fait plaisir aux amateurs de la licence lors du Tokyo Game Show. À l'occasion de la présentation d'une nouvelle bande-annonce pour Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision a révélé une surprise de taille pour les fans de la franchise. L'acteur de renommée internationale Mads Mikkelsen incarnera l'antagoniste principal de cet épisode. Si son personnage n'a pas encore de nom officiel, ses intentions sont déjà très claires : détruire tout ce qui est cher au légendaire Capitaine Price.

Un habitué des rôles marquants dans le jeu vidéo

Ce n'est pas la première fois que l'acteur danois prête son visage et son talent à l'industrie vidéoludique. Nous nous souvenons évidemment de sa performance magistrale dans le rôle de Clifford Unger pour Death Stranding, développé par Hideo Kojima.

Bien que son arrivée tardive dans l'arc narratif de ce reboot de Modern Warfare puisse surprendre, il s'agit d'une prise exceptionnelle pour Infinity Ward. La modélisation faciale s'annonce d'ores et déjà bluffante, reprenant les traits caractéristiques qui font de lui un méchant si charismatique au cinéma.

Un face-à-face sous haute tension

La fin de la bande-annonce diffusée lors de l'événement japonais permet d'entendre les premières lignes de dialogue de ce nouvel ennemi. Le ton est immédiatement donné, froid et impitoyable, face à un Capitaine Price qui semble captif ou du moins en mauvaise posture.

Je vais te faire implorer pitié. Quand tout ce qui compte pour toi et tous ceux que tu aimes mourront de manières que tu ne peux imaginer. Les choses que tu vas voir...

Fidèle à lui-même, le soldat britannique des forces spéciales SAS reste de marbre face à ces menaces. Assis face au personnage incarné par Mads Mikkelsen, Price se contente de répondre sobrement qu'il a déjà vu beaucoup de choses au cours de sa vie.

















Une intrigue complexe sur fond de conflit coréen

La campagne solo de ce Modern Warfare 4 s'annonce particulièrement singulière et riche en rebondissements. Selon les informations, le Capitaine Price aurait déserté pour s'allier à un cartel. En réponse, les membres restants de la célèbre Task Force 141, dirigés par Simon Riley, alias Ghost, se lancent à sa poursuite. Cependant, malgré ces divisions internes, toutes les factions semblent avoir un objectif commun, celui de traquer et éliminer le personnage de Mads Mikkelsen.

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Pour couronner le tout, le scénario principal prendra place au cœur d'un conflit majeur éclatant entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce théâtre d'opérations constitue la trame de fond essentielle de la campagne. Il s'agit d'un choix audacieux et rarement exploité dans les jeux de tir modernes.

Quoi qu'il en soit, la date de sortie est programmée pour le 23 octobre, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.