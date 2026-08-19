Call of Duty: Next août 2026 : Quand et comment regarder l'événement en direct sur Modern Warfare 4 et Warzone ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2026 à 10h41
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure et la date de diffusion du showcase Call of Duty: Next d'août 2026 afin de ne rien louper des prochaines annonces au sujet de Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone.
Call of Duty: Next août 2026 : Quand et comment regarder l'événement en direct sur Modern Warfare 4 et Warzone ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'un nouveau Call of Duty: Next est prévu pour cette année 2026, et plus précisément à la fin du mois d'août. Cet événement spécial permettra aux joueurs et aux joueuses d'en savoir plus au sujet de la franchise Call of Duty, et plus précisément sur Call of Duty: Modern Warfare 4, dont le lancement est fixé en octobre.

D'ailleurs, si vous désirez assister à l'événement, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant la date et l'heure de diffusion du Call of Duty: Next d'août 2026, tout en vous indiquant comment suivre le showcase en direct.

Date et heure de l'événement Call of Duty: Next d'août 2026

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L'événement Call of Duty: Next de cette année se tiendra le 21 août 2026 à 18h (heure française). Pour le moment, Activision n'a pas partagé d'informations spécifiques concernant la durée exacte de ce showcase.

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Comme vous vous en doutez, ce Call of Duty: Next révélera de plus amples amples à propos de Call of Duty: Modern Warfare 4, notamment en ce qui concerne son multijoueur. Nous pouvons, d'ailleurs, nous attendre à des séquences de gameplay. Activision a également indiqué que nous aurons de nouvelles informations à propos du battle royale Warzone. Soulignons, en outre, que le premier week-end de la bêta de Modern Warfare 4 débutera après ce Call of Duty: Next du 21 août 2026.

Comment regarder le Call of Duty: Next d'août 2026 en direct ?

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Si vous souhaitez suivre le Call of Duty: Next d'août 2026 en direct, sachez que l'événement sera notamment retransmis sur YouTube (il convient de se connecter à un compte pour visionner le showcase) :

Il y a également de fortes chances que les dernières informations dévoilées durant l'événement seront partagées en temps réel sur le compte Twitter/X de la licence. Dans tous les cas, rendez-vous le 21 août 2026, en début de soirée, pour suivre en direct le Call of Duty: Next, qui nous permettra d'en savoir plus à propos de Call of Duty: Modern Warfare 4 et l'avenir de Warzone.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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