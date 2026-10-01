Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois d'octobre 2026

Envie de savoir ce que vous réserve le mois d'octobre 2026 en termes d'aventures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouvelles expériences vidéoludiques. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les semaines du mois d'octobre 2026 vont être riches en termes de sorties de jeux vidéo. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.

Si tel est votre cas, sachez que nous vous proposons le calendrier des sorties jeux vidéo d'octobre 2026 ci-dessous, afin que vous puissiez y voir un peu plus clair et vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois d'octobre 2026

Dans ce qui suit, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois d'octobre 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, bien évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées afin que vous ayez toutes les informations clés en main.

Grâce au listing ci-après, vous constaterez que le mois d'octobre 2026 signera l'arrivée de jeux très attendus, dont Call of Duty: Modern Warfare 4 et Final Fantasy Resonance. Dans les premières semaines, les joueurs et les joueuses pourront également se lancer dans des courses effrénées via Star Wars: Galactic Racer. Par ailleurs, à la fin du mois, celles et ceux évoluant sur PC pourront essayer Emberville, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais, sans plus tarder, voici le calendrier des sorties jeux vidéo d'octobre 2026.

Jeu Date de sortie Plateformes Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered 1er octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2 Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara (DLC) 1er octobre PS5 Ghost of Yotei Complete Edition 1er octobre PS5 Octopath Traveler 1er octobre Switch 2 Octopath Traveler II 1er octobre Switch 2 End of Abyss 1er octobre PS5, Xbox Series, PC Ace Combat 8: Wings of Theve 2 octobre PS5, Xbox Series, PC Gears of War: E-Day 6 octobre Xbox Series, PC Star Wars: Galactic Racer 6 octobre PS5, Xbox Series, PC Disney Epic Mickey: Rebrushed 6 octobre Switch 2 Hellraiser: Revival 8 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Silver Pines 8 octobre PS5, Xbox Series, Pc, Switch Forever Ago 8 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Kingdom Hearts I-III Collection 8 octobre PS5, Xbox Series, Switch 2 Hell is Us 8 octobre Switch 2 The Crew Motorfest 8 octobre Switch 2 Invokyr (accès anticipé) 8 octobre PC Dragon's Dogma 2: Dark Arisen (DLC) 9 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Permafrost (accès anticipé) 9 octobre PC Valor Mortis 13 octobre PS5, Xbox Series, PC Planet Zoo 2 13 octobre PS5, Xbox Series, PC Total War: Shogun 2 - Complete Edition 13 octobre PC Warhammer 40,000: Boltgun 2 14 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 The Witch's Bakery 14 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2 Enshrouded 15 octobre PS5, PC Castlevania: Belmont's Curse 15 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch It Takes Two 15 octobre Switch 2 Tales of Eternia Remastered 16 octobre PS4, PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2 Resident Evil 2, 3, 4 16 octobre Switch 2 LEGO Harry Potter Collection 16 octobre Switch 2 We Were Here Tomorrow 20 octobre PS5, Xbox Series, PC Mycopunk 20 octobre PS5 Final Fantasy Resonance 22 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2 Nintendo Switch Sports Resort 22 octobre Switch 2 Call of Duty: Modern Warfare 4 23 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 One Piece: Grand Gourmet 23 octobre PC, Switch 2, Appareils iOS/Android Minecraft 27 octobre Switch 2 Emberville (accès anticipé) 27 octobre PC Rogue Reigns 28 octobre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Phantom Blade Zero 29 octobre PS5, PC Monster Hunter Outlanders 29 octobre Appareils iOS/Android The Wolf Among Us Remastered 29 octobre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch Crimson Desert: Charting the Unknown (DLC) 20 octobre PS5, Xbox Series, PC SURI: The Seventh Note 30 octobre PS5, PC

Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo d'octobre 2026. Dans tous les cas, rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces expériences vidéoludiques.