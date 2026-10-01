Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois d'octobre 2026
le 01 octobre 2026 à 09h50
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouvelles expériences vidéoludiques. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les semaines du mois d'octobre 2026 vont être riches en termes de sorties de jeux vidéo. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.
Si tel est votre cas, sachez que nous vous proposons le calendrier des sorties jeux vidéo d'octobre 2026 ci-dessous, afin que vous puissiez y voir un peu plus clair et vous préparer au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois d'octobre 2026
Dans ce qui suit, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois d'octobre 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, bien évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées afin que vous ayez toutes les informations clés en main.
Grâce au listing ci-après, vous constaterez que le mois d'octobre 2026 signera l'arrivée de jeux très attendus, dont Call of Duty: Modern Warfare 4 et Final Fantasy Resonance. Dans les premières semaines, les joueurs et les joueuses pourront également se lancer dans des courses effrénées via Star Wars: Galactic Racer. Par ailleurs, à la fin du mois, celles et ceux évoluant sur PC pourront essayer Emberville, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais, sans plus tarder, voici le calendrier des sorties jeux vidéo d'octobre 2026.
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Jeu
|Date de sortie
|Plateformes
|Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
|1er octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara (DLC)
|1er octobre
|PS5
|
Ghost of Yotei Complete Edition
|1er octobre
|PS5
|
Octopath Traveler
|1er octobre
|Switch 2
|Octopath Traveler II
|1er octobre
|Switch 2
|End of Abyss
|1er octobre
|PS5, Xbox Series, PC
|Ace Combat 8: Wings of Theve
|2 octobre
|PS5, Xbox Series, PC
|Gears of War: E-Day
|6 octobre
|Xbox Series, PC
|Star Wars: Galactic Racer
|6 octobre
|PS5, Xbox Series, PC
|Disney Epic Mickey: Rebrushed
|6 octobre
|Switch 2
|Hellraiser: Revival
|8 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Silver Pines
|8 octobre
|PS5, Xbox Series, Pc, Switch
|Forever Ago
|8 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Kingdom Hearts I-III Collection
|8 octobre
|PS5, Xbox Series, Switch 2
|Hell is Us
|8 octobre
|Switch 2
|The Crew Motorfest
|8 octobre
|Switch 2
|Invokyr (accès anticipé)
|8 octobre
|PC
|Dragon's Dogma 2: Dark Arisen (DLC)
|9 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Permafrost (accès anticipé)
|9 octobre
|PC
|Valor Mortis
|13 octobre
|PS5, Xbox Series, PC
|Planet Zoo 2
|13 octobre
|PS5, Xbox Series, PC
|Total War: Shogun 2 - Complete Edition
|13 octobre
|PC
|Warhammer 40,000: Boltgun 2
|14 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|The Witch's Bakery
|14 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Enshrouded
|15 octobre
|PS5, PC
|Castlevania: Belmont's Curse
|15 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch
|It Takes Two
|15 octobre
|Switch 2
|Tales of Eternia Remastered
|16 octobre
|PS4, PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Resident Evil 2, 3, 4
|16 octobre
|Switch 2
|LEGO Harry Potter Collection
|16 octobre
|Switch 2
|We Were Here Tomorrow
|20 octobre
|PS5, Xbox Series, PC
|Mycopunk
|20 octobre
|PS5
|Final Fantasy Resonance
|22 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Nintendo Switch Sports Resort
|22 octobre
|Switch 2
|Call of Duty: Modern Warfare 4
|23 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|One Piece: Grand Gourmet
|23 octobre
|PC, Switch 2, Appareils iOS/Android
|Minecraft
|27 octobre
|Switch 2
|Emberville (accès anticipé)
|27 octobre
|PC
|Rogue Reigns
|28 octobre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Phantom Blade Zero
|29 octobre
|PS5, PC
|Monster Hunter Outlanders
|29 octobre
|Appareils iOS/Android
|The Wolf Among Us Remastered
|29 octobre
|PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch
|Crimson Desert: Charting the Unknown (DLC)
|20 octobre
|PS5, Xbox Series, PC
|SURI: The Seventh Note
|30 octobre
|PS5, PC
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo d'octobre 2026. Dans tous les cas, rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces expériences vidéoludiques.
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