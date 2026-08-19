Modern Warfare 4 Bêta : Les récompenses à obtenir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2026 à 14h58
Des récompenses spécifiques peuvent être obtenues en participant à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4. Voici, d'ailleurs, la liste complète.
Modern Warfare 4 Bêta : Les récompenses à obtenir

L'attente touche désormais bientôt à sa fin : la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 va très prochainement débuter. Comme toujours, et dans l'objectif d'attirer le plus de personnes possible et de remercier la communauté, Activision a prévu diverses récompenses exclusives pour la bêta de Modern Warfare 4.

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D'ailleurs, si vous désirez savoir ce que vous pouvez gagner, sachez que nous vous apportons toutes les informations à connaître à propos des récompenses proposées lors de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Toutes les récompenses de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4

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Tous les joueurs et joueuses qui participent à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, que ce soit lors de la période d'accès anticipé ou de la phase ouverte, pourront obtenir différents items et éléments cosmétiques. Afin de les ajouter à sa collection, il suffit de jouer et d'atteindre certains paliers de niveau de joueur. Mais, sans plus tarder, voici les récompenses que vous pouvez récupérer en participant à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 :

  • Emblème
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 4
  • Charme
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 8
  • Autocollant d'arme
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 12
  • Carte de visite
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 16
  • Skin d'Opérateur
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 20
  • Spray
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 23
  • Écran de chargement 
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 26
  • Plan d'arme 
    • Condition à remplir → Atteindre le niveau 30

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Quand a lieu la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

La bêta de MW4 doit avoir lieu sur deux week-ends distincts. Comme dit précédemment, une session est en accès anticipé, tandis que la deuxième est ouverte à tous. Voici, pour rappel, les dates de la bêta de Modern Warfare 4 : 

  • Bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 - Week-end 1 :
    • Dates → du 21 au 25 août 2026
    • Plateformes → Xbox Series, PS5, PC
    • Pour qui ? → Pour les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le titre
  • Bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 - Week-end 2
    • Dates → Du 28 août au 1er septembre 2026
    • Plateformes → Xbox Series, PS5, PC, Nintendo Switch 2
    • Pour qui ? → Bêta ouverte, donc pour tout le monde

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Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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