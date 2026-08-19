Modern Warfare 4 Bêta : Les récompenses à obtenir

Des récompenses spécifiques peuvent être obtenues en participant à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4. Voici, d'ailleurs, la liste complète.

L'attente touche désormais bientôt à sa fin : la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 va très prochainement débuter. Comme toujours, et dans l'objectif d'attirer le plus de personnes possible et de remercier la communauté, Activision a prévu diverses récompenses exclusives pour la bêta de Modern Warfare 4.

D'ailleurs, si vous désirez savoir ce que vous pouvez gagner, sachez que nous vous apportons toutes les informations à connaître à propos des récompenses proposées lors de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Toutes les récompenses de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4

Tous les joueurs et joueuses qui participent à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, que ce soit lors de la période d'accès anticipé ou de la phase ouverte, pourront obtenir différents items et éléments cosmétiques. Afin de les ajouter à sa collection, il suffit de jouer et d'atteindre certains paliers de niveau de joueur. Mais, sans plus tarder, voici les récompenses que vous pouvez récupérer en participant à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 :

Emblème Condition à remplir → Atteindre le niveau 4

Charme Condition à remplir → Atteindre le niveau 8

Autocollant d'arme Condition à remplir → Atteindre le niveau 12

Carte de visite Condition à remplir → Atteindre le niveau 16

Skin d'Opérateur Condition à remplir → Atteindre le niveau 20

Spray Condition à remplir → Atteindre le niveau 23

Écran de chargement Condition à remplir → Atteindre le niveau 26

Plan d'arme Condition à remplir → Atteindre le niveau 30



Quand a lieu la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

La bêta de MW4 doit avoir lieu sur deux week-ends distincts. Comme dit précédemment, une session est en accès anticipé, tandis que la deuxième est ouverte à tous. Voici, pour rappel, les dates de la bêta de Modern Warfare 4 :

Bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 - Week-end 1 : Dates → du 21 au 25 août 2026 Plateformes → Xbox Series, PS5, PC Pour qui ? → Pour les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le titre

: Bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 - Week-end 2 : Dates → Du 28 août au 1er septembre 2026 Plateformes → Xbox Series, PS5, PC, Nintendo Switch 2 Pour qui ? → Bêta ouverte, donc pour tout le monde

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Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.