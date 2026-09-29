Call of Duty: Modern Warfare 4 : Des détails sur le mode DMZ arrivent bientôt

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 septembre 2026 à 14h53
Infinity Ward a prévu de dévoiler de plus amples informations concernant le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans très peu de temps.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Des détails sur le mode DMZ arrivent bientôt

Alors que le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 approche désormais à grand-pas, les joueurs et les joueuses ont régulièrement le droit à de nouvelles informations concernant cet opus. Pour autant, le mode DMZ de Modern Warfare 4 reste encore très mystérieux. Cela ne sera bientôt plus le cas : Infinity Ward partagera des détails sur le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans quelques jours.

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C'est en réponse à un utilisateur sur Twitter/X que Mark Grigsby, le directeur du studio Infinity Ward, a récemment indiqué que de nouvelles informations à propos du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 seront dévoilées la semaine prochaine, c'est-à-dire entre le 5 et 11 octobre 2026. Mark Grigsby parle même de « gros déballage » et de « grande semaine ». Dès lors, les joueurs et les joueuses peuvent potentiellement s'attendre à une grande révélation pour le mode DMZ de Modern Warfare 4

La semaine prochaine est entièrement consacrée à la DMZ. Grande semaine. Gros déballage.

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Infinity Ward et Activision présenteront le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans très peu de temps. Toutefois, nous ne possédons pas de date précise, pour le moment. Il va donc falloir patienter encore un peu avant d'en savoir plus à ce sujet, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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