Call of Duty: Modern Warfare 4 : Des détails sur le mode DMZ arrivent bientôt

Infinity Ward a prévu de dévoiler de plus amples informations concernant le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans très peu de temps.

Alors que le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4 approche désormais à grand-pas, les joueurs et les joueuses ont régulièrement le droit à de nouvelles informations concernant cet opus. Pour autant, le mode DMZ de Modern Warfare 4 reste encore très mystérieux. Cela ne sera bientôt plus le cas : Infinity Ward partagera des détails sur le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans quelques jours.

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Le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 sera bientôt révélé

C'est en réponse à un utilisateur sur Twitter/X que Mark Grigsby, le directeur du studio Infinity Ward, a récemment indiqué que de nouvelles informations à propos du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 seront dévoilées la semaine prochaine, c'est-à-dire entre le 5 et 11 octobre 2026. Mark Grigsby parle même de « gros déballage » et de « grande semaine ». Dès lors, les joueurs et les joueuses peuvent potentiellement s'attendre à une grande révélation pour le mode DMZ de Modern Warfare 4 :

La semaine prochaine est entièrement consacrée à la DMZ. Grande semaine. Gros déballage.

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Infinity Ward et Activision présenteront le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans très peu de temps. Toutefois, nous ne possédons pas de date précise, pour le moment. Il va donc falloir patienter encore un peu avant d'en savoir plus à ce sujet, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Next week is all about DMZ. Big Week. Big Spill. — Mark Grigsby - GRiGGs (@gawdgriggs) September 28, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.