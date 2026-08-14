Call of Duty: Modern Warfare 4 : Campagne, multijoueur et Warzone réunis pour une bêta historique

Activision frappe un grand coup avec la bêta de Call of Duty Modern Warfare 4. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, les joueurs pourront tester simultanément le multijoueur, Warzone et une mission de la campagne. Une phase de test massive aux enjeux cruciaux pour la licence.

Activision s'apprête à bouleverser les habitudes des joueurs de Call of Duty. Alors que la franchise a connu un revers historique avec les ventes décevantes de Black Ops 7, Infinity Ward met les petits plats dans les grands pour redresser la barre. La bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, prévue pour la fin du mois d'août, s'annonce comme l'une des plus riches jamais proposées par l'éditeur américain.

Une bêta historique regroupant campagne, multijoueur et Warzone

C'est une véritable révolution pour la saga. Jusqu'à présent, les phases de test avant la sortie d'un nouvel opus se concentraient exclusivement sur les affrontements en ligne. Cette année, Infinity Ward change radicalement de stratégie en intégrant un aperçu concret du mode solo de Call of Duty: Modern Warfare 4. Les participants pourront ainsi découvrir Entrenched, une mission complète tirée de la campagne narrative.













Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de la franchise n'a pas manqué de souligner le caractère inédit de l'événement :

Pour la toute première fois : Multijoueur. Campagne. Call of Duty: Warzone. Tout cela dans une seule bêta. Soyez là pour le découvrir en premier lors du NEXT.

Le multijoueur classique ne sera pas en reste avec une sélection de cinq cartes en six contre six lors du premier week-end : Rooftops, Silkworm, Transit 213, Cachette et Lotus. Les modes de jeu s'annoncent variés, allant du traditionnel Match à mort par équipe à la Recherche et Destruction, en passant par des nouveautés très attendues comme le mode Inflation ou les affrontements sur Kill Block.

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Le calendrier détaillé et l'absence remarquée du Game Pass

Les festivités débuteront dans la foulée de l'événement Call of Duty NEXT. La première phase, accessible en accès anticipé, se tiendra du 21 au 25 août sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Attention cependant, une différence majeure marque cette édition par rapport aux précédents lancements.

Contrairement à Black Ops 6 et Black Ops 7, Modern Warfare 4 ne sera pas intégré au Xbox Game Pass dès sa sortie. Par conséquent, les abonnés au service de Microsoft ne bénéficieront d'aucun passe-droit pour accéder à cette première session de test. Seule la précommande du jeu garantira une place pour ce premier week-end exclusif. Le titre fait d'ailleurs l'impasse sur l'ancienne génération de consoles, abandonnant définitivement la PlayStation 4 et la Xbox One.

Après une courte pause, les serveurs rouvriront leurs portes du 28 août au 1er septembre pour une bêta totalement ouverte. C'est à ce moment précis que la Nintendo Switch 2 entrera dans la danse. Une étape symbolique forte, puisque la licence avait déserté les machines du constructeur japonais depuis la sortie de Call of Duty Ghosts en 2013.

Le contenu connaîtra également une évolution significative pour ce second week-end. Le mode Guerre Terrestre fera son apparition avec trois environnements massifs : Combat Outpost, Imjin Farmland et Wolves Stadium. La carte Lithium viendra quant à elle remplacer Lotus dans la rotation classique. Enfin, les amateurs de Battle Royale pourront s'affronter sur Zodiac, une toute nouvelle carte spécialement conçue pour le mode Résurgence de Warzone.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.