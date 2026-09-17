Avant la sortie de Modern Warfare 4, Activision propose un résumé des événements des trois premiers épisodes

Avant de plonger dans le chaos de Modern Warfare 4, Activision propose un récapitulatif complet de la saga. Entre trahisons, sacrifices et l'exil du Capitaine Price, découvrez les événements cruciaux qui ont mené à cette nouvelle guerre mondiale.

À l'approche de la sortie très attendue de Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision a eu la bonne idée de rafraîchir la mémoire des joueurs. Que ce soit via un résumé détaillé sur leur site officiel ou en vidéo, l'éditeur retrace le parcours tumultueux de la célèbre Task Force 141. Alors que la Corée du Nord s'apprête à envahir le Sud et que le Capitaine John Price est devenu un fugitif, il est crucial de comprendre comment le monde a basculé dans ce nouveau chaos.

Les origines du conflit et la création de la Task Force 141

Tout a véritablement commencé en 2019, lors des événements du premier Modern Warfare. À Verdansk, une opération visant à récupérer du gaz toxique illégal a mal tourné, déclenchant une série de crises internationales. C'est après une attaque terroriste brutale à Londres, orchestrée par le groupe Al-Qatala, que le Capitaine John Price décide de former une unité d'élite.

Avec l'aide de l'agent de la CIA Kate Laswell, Price rassemble Kyle "Gaz" Garrick, Johnny "Soap" MacTavish et Simon "Ghost" Riley. Ainsi naît la Task Force 141, une escouade opérant dans l'ombre pour éradiquer les menaces mondiales. En Urzikstan, ils s'allient à la commandante Farah Karim pour repousser l'occupation russe illégale du général Barkov.

Trahisons et complots au cœur de Modern Warfare II

L'année 2022 marque un tournant sombre pour nos héros. Le général Shepherd, supérieur de la Task Force 141, prend des décisions catastrophiques en livrant secrètement des missiles balistiques américains, qui finissent entre les mains du redoutable ultranationaliste Vladimir Makarov.

Pour couvrir ses traces, Shepherd s'allie à la Shadow Company dirigée par Phillip Graves. Cette milice privée se retourne violemment contre la Task Force 141 et leurs alliés mexicains, les Vaqueros, lors d'une mission à Las Almas. Cette trahison impardonnable marque le début d'une fracture irrémédiable entre Price et sa hiérarchie.

Dans Modern Warfare III, la menace de Makarov atteint son paroxysme. L'antagoniste vise l'Europe et tente de détruire le tunnel sous la Manche pour déstabiliser l'Occident. Lors d'une mission désespérée pour désamorcer une bombe dans les souterrains de Londres, le drame se produit. Makarov tend une embuscade à l'équipe et assassine froidement Soap d'une balle dans la tête.

Fou de rage et déterminé à venger son frère d'armes, le Capitaine Price franchit la ligne rouge. Il s'introduit dans le bureau du général Shepherd, responsable indirect de ce désastre, et l'élimine. Cet acte de vengeance transforme instantanément Price en fugitif international.

Ce qui vous attend dans Modern Warfare 4

Le décor de ce nouveau volet est planté. L'histoire s'ouvre sur une invasion massive de la Corée du Sud par les forces nord-coréennes, menaçant l'équilibre du monde occidental. La campagne promet des missions variées, allant de la guerre des tranchées en Asie à des courses-poursuites dans les rues de Paris, en passant par des opérations nocturnes à Mumbai.

















De son côté, John Price opère désormais en marge de toute légalité. Recherché de toutes parts, il s'allie même au cartel de Las Almas pour traquer Makarov. Les joueurs ayant précommandé Call of Duty: Modern Warfare 4 pourront découvrir cette campagne sous haute tension dès le 16 octobre grâce à l'accès anticipé, avant le lancement global prévu le 23 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et PC.