Call of Duty: Modern Warfare 4 va (enfin) faire évoluer les jetons double XP

Fini le stress du chronomètre dans les menus. Call of Duty: Modern Warfare 4 révolutionne (enfin) l'utilisation des jetons double XP, après des années d'attente. Une amélioration majeure pour la communauté, qui s'accompagne d'une excellente nouvelle concernant vos réserves de Black Ops 7.

C'est une frustration que tous les joueurs de la franchise connaissent par cœur. Activer un précieux bonus de progression, lancer la recherche de partie, et voir de longues minutes s'envoler à cause d'un problème de connexion, d'un temps d'attente trop long ou d'un imprévu. Jusqu'à présent, le temps d'un jeton double XP s'écoulait inexorablement en temps réel, que vous soyez sur le champ de bataille ou en train de patienter dans le salon. Mais cette époque est sur le point d'être révolue. Call of Duty: Modern Warfare 4 introduit une modification de qualité de vie qui va soulager des millions de fans à travers le monde.

Le temps de jeu effectif enfin pris en compte

La grande nouveauté de ce prochain opus réside dans la gestion du chronomètre de ces bonus. Le studio a officiellement confirmé que les jetons ne se consumeront plus que pendant le temps de jeu effectif. Concrètement, si vous activez un bonus de trente minutes, le décompte ne démarrera qu'au moment précis où la partie commence. Si la partie se termine avant la fin de la demi-heure, le chronomètre se mettra automatiquement en pause dès votre retour dans le salon de préparation.

More time to make your 2XP count.



Tokens will count down in game time and your existing tokens will be usable starting in Modern Warfare 4. pic.twitter.com/AZNVBdLVc9 — Call of Duty (@CallofDuty) September 28, 2026

Cette refonte totale du système élimine la pression constante qui poussait de nombreux joueurs à conserver leurs bonus indéfiniment par peur de les gâcher.

Une transition en douceur depuis Black Ops 7

L'autre excellente nouvelle concerne la transition entre les différents épisodes de la licence. Les développeurs ont assuré que l'intégralité de vos bonus accumulés sur Black Ops 7 sera transférable vers Modern Warfare 4. Il n'est donc absolument pas nécessaire de vous forcer à tout consommer avant la sortie du nouveau titre. Vous pourrez conserver votre précieuse réserve pour accélérer la montée en niveau de vos nouvelles armes dès le jour du lancement.

Une générosité qui soulève quelques interrogations

Si la communauté accueille cette annonce avec un immense soulagement, une certaine prudence reste de mise. Ces bonus de progression sont traditionnellement obtenus assez facilement, que ce soit via les défis quotidiens, les événements temporaires ou les différents passes de combat.

Il reste à voir si l'éditeur ne compensera pas cette amélioration en rendant ces récompenses plus rares à l'avenir.

L'optimisation du temps d'utilisation rendant chaque jeton beaucoup plus rentable, il serait logique de voir l'économie globale du jeu s'adapter. Quoi qu'il en soit, cette décision montre une réelle volonté d'écouter les retours de la communauté. Il aura toutefois fallu attendre de nombreuses années pour voir cette demande exaucée, mais cette évolution marque un pas définitif dans la bonne direction pour le confort des joueurs.

















Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.