Call of Duty: Black Ops 6 : Les meilleures armes pour le multijoueur

Retrouvez notre sélection des meilleures armes de Call of Duty: Black Ops 6, notamment pour le mode multijoueur, pour tenter de mieux prendre le FPS en main et surtout performer davantage.

Les meilleures armes de Call of Duty: Black Ops 6

Les meilleurs fusils d'assaut sur Black Ops 6







Les meilleures mitraillettes sur Black Ops 6

KSV - Nos conseils pour un build/loadout

- Nos conseils pour un build/loadout Jackal PDW

C9

Tanto .22









Les meilleurs fusils tactiques sur Black Ops 6

AEK-973

Les meilleurs fusils à pompe sur Black Ops 6

Marine SP - Nos conseils pour un build/loadout

Les meilleures mitrailleuses sur Black Ops 6

XMG

Les meilleurs fusils de précision sur Black Ops 6

SVD

LR 7.62





Avec la sortie de, de nombreux joueurs et joueuses se sont naturellement rués sur le mode multijoueur. Comme vous vous en doutez, certaines armes sortent du lot, de par leur prise en main facile ou bien leur puissance de feu. Ainsi, plusieurs joueurs se demandentà l'heure actuelle, pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposonsComme indiqué précédemment, vous pouvez retrouver, dans ce qui suit,. Toutes les armes disponibles sur le FPS d'Activision ne figurent, évidemment, pas dans cette liste. Nous avons, effectivement, effectué une sélection et ainsi recensé celles qui nous semblent les plus intéressantes, à l'heure actuelle, pour. Comme vous pourrez le constater, nous avons classéen fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent afin de faciliter votre lecture.Comme vous vous en doutez, d'autres armes, disponibles sur, sont plutôt bonnes et méritent votre attention. Toutefois, cette sélection devrait déjà vous aider à performer dans le mode multijoueur.Les informations de cetteci-dessus ne sont, bien évidemment, pas arrêtées puisque la méta change assez régulièrement, et ce, au gré des nerfs et buffs apportés par Activision à travers les mises à jour. De plus, cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Ainsi, il se peut que vous trouviez une arme faible mais bien classée chez nous, ou inversement. N'oubliez pas que cette liste est, avant tout, là pour vous donner une idée lorsque vous allez créer vos builds (attirails/loadouts).Pour cette, nous nous sommes également basés sur la facilité de la prise en main. Certaines armes sont, de ce fait, plutôt bien classées étant donné qu'il n'est pas nécessaire de les maîtriser à la perfection pour performer, et d'autres n'y figurent pas car elles demandent un temps d'adaptation plus ou moins important.Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'une arme ou son absence dans la liste, n'hésitez pas à nous en faire part via un commentaire, afin que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement ou tout simplement l'intégrer.