AMES 85 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut AMES 85 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour l'AMES 85 sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build de l'AMES 85 sur Black Ops 6

Bouche → Compensateur

→ Compensateur Canon → Canon renforcé

→ Canon renforcé Chargeur → Chargeur étantdu I

→ Chargeur étantdu I Poignée arrière → Poignée commando

→ Poignée commando Crosse → Crosse équilibrée

Équipements et arme secondaire

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci., qui est l'une des premières armes disponible sur le jeu, est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6.Pour ce qui est de l', le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu et la maniabilité, dans le but de pouvoir être réactif au combat et rapide. Il s'agit surtout d'une configuration pour le corps-à-corps et les combats à moyenne distance. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait rajouter une lunette en supprimant un autre élément, comme la poignée ou la crosse.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, pour pouvoir évoluer à longue distance, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Le stimulant ou une grenade paralysante peut aussi faire l'affaire en équipement tactique.