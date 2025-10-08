Black Ops 6 s'offre un nouvel essai gratuit, avec un accès à la campagne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 octobre 2025 à 11h23
Activision a, récemment, annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va avoir le droit à un nouvel essai gratuit, donnant, pour la toute première fois, accès à la campagne.
Black Ops 6 s'offre un nouvel essai gratuit, avec un accès à la campagne
Alors que Call of Duty: Black Ops 6 s'apprête à accueillir sa saison 6, Activision a annoncé une très bonne nouvelle à la communauté : Black Ops 6 va, très bientôt, s'offrir un nouvel essai gratuit, qui comportera, cette fois-ci, un accès à la campagne.

Un essai gratuit, avec un accès à la campagne, pour Black Ops 6

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En effet, via un récent article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a indiqué qu'un nouvel essai gratuit est sur le point de se rendre disponible pour Call of Duty: Black Ops 6. Celui-ci débutera dès le 9 octobre 2025 et se terminera le 16 octobre.

Ainsi, pendant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses pourront essayer gratuitement la campagne de Call of Duty: Black Ops 6, ce qui est une première. En plus de cela, la communauté pourra lancer des parties en mode multijoueur, qui proposera 10 modes de jeu et plus de 40 cartes, ou bien profiter du mode Zombies.

Des détails sur l'essai gratuit de BO 6

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Si vous souhaitez profiter de ce nouvel essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6, voici ce qui sera accessible durant ces prochains jours :
  • La campagne de BO 6.
  • Le mode multijoueur de BO 6 :
    • Avec 40 cartes, dont celles introduites avec la saison 6 et en lien avec l'événement The Haunting (Gravity, Mothball).
    • Avec 10 modes de jeu divers.
  • Le mode Zombies de BO 6 :
    • Avec 6 cartes, comprenant le Directed Mode, soient : Liberty Falls, Terminus, The Tomb, Citadelle des Morts, Shaterred Veil et Reckoning.
    • Avec les modes de jeu de The Haunting, notamment Haunted Havoc.

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Les heures de début et de fin de l'essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6

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Comme dit précédemment, ce nouvel essai gratuit de Black Ops 6 débutera le 9 octobre et se terminera le 16 octobre 2025. En ce qui concerne les heures de lancement et de fin, les voici :
  • Heure de début de l'essai gratuit de BO 6 → Le 9 octobre 2025, à 18h (heure française).
  • Heure de fin de l'essai gratuit de BO 6 → Le 16 octobre 2025, à 19h (heure française).
Rendez-vous donc dès le 9 octobre 2025 pour profiter de l'essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6. Date à laquelle le titre accueillera sa saison 6. Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 6 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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