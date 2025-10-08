Black Ops 6 s'offre un nouvel essai gratuit, avec un accès à la campagne

Activision a, récemment, annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va avoir le droit à un nouvel essai gratuit, donnant, pour la toute première fois, accès à la campagne.
Alors que Call of Duty: Black Ops 6
s'apprête à accueillir sa saison 6, Activision a annoncé une très bonne nouvelle à la communauté : Black Ops 6 va, très bientôt, s'offrir un nouvel essai gratuit, qui comportera, cette fois-ci, un accès à la campagne
.
Un essai gratuit, avec un accès à la campagne, pour Black Ops 6
En effet, via un récent article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a indiqué qu'un nouvel essai gratuit est sur le point de se rendre disponible pour Call of Duty: Black Ops 6
. Celui-ci débutera dès le 9 octobre 2025 et se terminera le 16 octobre.
Ainsi, pendant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses pourront essayer gratuitement la campagne de Call of Duty: Black Ops 6, ce qui est une première
. En plus de cela, la communauté pourra lancer des parties en mode multijoueur
, qui proposera 10 modes de jeu et plus de 40 cartes, ou bien profiter du mode Zombies
.
Des détails sur l'essai gratuit de BO 6
Si vous souhaitez profiter de ce nouvel essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6
, voici ce qui sera accessible durant ces prochains jours :
- La campagne de BO 6.
- Le mode multijoueur de BO 6 :
- Avec 40 cartes, dont celles introduites avec la saison 6 et en lien avec l'événement The Haunting (Gravity, Mothball).
- Avec 10 modes de jeu divers.
- Le mode Zombies de BO 6 :
- Avec 6 cartes, comprenant le Directed Mode, soient : Liberty Falls, Terminus, The Tomb, Citadelle des Morts, Shaterred Veil et Reckoning.
- Avec les modes de jeu de The Haunting, notamment Haunted Havoc.
Les heures de début et de fin de l'essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6
Comme dit précédemment, ce nouvel essai gratuit de Black Ops 6 débutera le 9 octobre et se terminera le 16 octobre 2025
. En ce qui concerne les heures de lancement et de fin, les voici
:
- Heure de début de l'essai gratuit de BO 6 → Le 9 octobre 2025, à 18h (heure française).
- Heure de fin de l'essai gratuit de BO 6 → Le 16 octobre 2025, à 19h (heure française).
Rendez-vous donc dès le 9 octobre 2025 pour profiter de l'essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6
. Date à laquelle le titre accueillera sa saison 6. Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 6
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC.
commentaire (0)