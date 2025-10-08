Black Ops 6 s'offre un nouvel essai gratuit, avec un accès à la campagne

Activision a, récemment, annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va avoir le droit à un nouvel essai gratuit, donnant, pour la toute première fois, accès à la campagne.

Un essai gratuit, avec un accès à la campagne, pour Black Ops 6

It's the spookiest szn of the year. Welcome to #TheHaunting of Black Ops 6 and Call of Duty: Warzone



🗺️ 3 new 6v6 MP maps

🎃 Boo-Town: Spooky themed Nuketown

🗡️ Slasher Deathmatch: Inspired by two horror icons

⏱️ Zombies LTM: Haunted Havoc

🌘 Verdansk + Rebirth Island Map… pic.twitter.com/D1aUEX8rpg — Call of Duty (@CallofDuty) October 7, 2025

Des détails sur l'essai gratuit de BO 6

La campagne de BO 6.

Le mode multijoueur de BO 6 : Avec 40 cartes, dont celles introduites avec la saison 6 et en lien avec l'événement The Haunting (Gravity, Mothball). Avec 10 modes de jeu divers.

Le mode Zombies de BO 6 : Avec 6 cartes, comprenant le Directed Mode, soient : Liberty Falls, Terminus, The Tomb, Citadelle des Morts, Shaterred Veil et Reckoning. Avec les modes de jeu de The Haunting, notamment Haunted Havoc.



Les heures de début et de fin de l'essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6

Heure de début de l'essai gratuit de BO 6 → Le 9 octobre 2025, à 18h (heure française).

Heure de fin de l'essai gratuit de BO 6 → Le 16 octobre 2025, à 19h (heure française).

Alors ques'apprête à accueillir sa saison 6, Activision a annoncé une très bonne nouvelle à la communauté :En effet, via un récent article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a indiqué qu'. Celui-ci débutera dès le 9 octobre 2025 et se terminera le 16 octobre.Ainsi, pendant ces quelques jours,. En plus de cela,, qui proposera 10 modes de jeu et plus de 40 cartes,Si vous souhaitez profiter de ce, voici ce qui sera accessible durant ces prochains jours :Comme dit précédemment,. En ce qui concerneRendez-vous donc dès le 9 octobre 2025 pour profiter de l'. Date à laquelle le titre accueillera sa saison 6. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC.