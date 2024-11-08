KSV loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette KSV sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour la KSV sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build de la KSV sur Black Ops 6

Bouche → Compensateur

→ Compensateur Canon → Canon long

→ Canon long Accessoire canon → Poignée avant verticale ou poignée avant de ranger

→ Poignée avant verticale ou poignée avant de ranger Chargeur → Chargent étendu I

→ Chargent étendu I Mods de tir → Ressorts de recul

→ Ressorts de recul Si vous équipez l'atout Combattant artilleur : Lunette → Celle de votre choix (préférence pour Kepler Microflex, de notre côté) Crosse → Crosse de combat ou crosse équilibrée Poignée arrière → Poignée commando ou Poignée ergonomique



Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut, Mine-S ou autre

→ Pack d'assaut, Mine-S ou autre Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou autre

→ Grenade paralysante, grenade flash ou autre Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci.est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est de la, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille surtout sur la précision et la puissance de feu. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait opter pour un chargeur plus important ou changer de mods de tir.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper le Joker Combattant artilleur, qui permet d'ajouter 3 accessoires supplémentaires. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Ninja et Fantôme sont plutôt intéressants.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de