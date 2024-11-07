Marine SP loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil à pompe Marine SP sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. Le Marine SP
est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec ce fusil à pompe
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour le Marine SP sur Black Ops 6
Pour ce qui est du Marine SP
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur toutes les statistiques, mais davantage sur la mobilité et la puissance de feu. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du Marine SP sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait ajouter un laser, si besoin.
Les accessoires pour le build du Marine SP sur Black Ops 6
- Bouche → Étranglement modifié
- Canon → Canon renforcé ou Canon long
- Accessoire canon → Poignée avant de précision
- Crosse → Crosse équilibrée ou Crosse légère
- Mods de tir → Tir rapide
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil à pompe Marine SP sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement, comme une mitraillette ou un fusil d'assaut. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Fonceur, Ninja et Fantôme sont plutôt intéressants.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut ou autre
- Tactique → Grenade paralysante ou grenade flash
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du Marine SP sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du Marine SP dans Black Ops 6
.
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