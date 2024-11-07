Marine SP loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil à pompe Marine SP sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour le Marine SP sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build du Marine SP sur Black Ops 6

Bouche → Étranglement modifié

→ Étranglement modifié Canon → Canon renforcé ou Canon long

→ Canon renforcé ou Canon long Accessoire canon → Poignée avant de précision

→ Poignée avant de précision Crosse → Crosse équilibrée ou Crosse légère

→ Crosse équilibrée ou Crosse légère Mods de tir → Tir rapide

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut ou autre

→ Pack d'assaut ou autre Tactique → Grenade paralysante ou grenade flash

→ Grenade paralysante ou grenade flash Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci.est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est du, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur toutes les statistiques, mais davantage sur la mobilité et la puissance de feu. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait ajouter un laser, si besoin.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement, comme une mitraillette ou un fusil d'assaut. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Fonceur, Ninja et Fantôme sont plutôt intéressants.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du