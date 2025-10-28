Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.
Le compte à rebours est lancé pour le lancement de la saison 1 de Battlefield 6
. Dans quelques jours à peine, les joueurs pourront rejoindre la résistance californienne, explorer une nouvelle carte et expérimenter un nouveau mode de jeu dans le titre d'Electronic Arts.
Mais Call of Duty: Black Ops 6 ne compte pas se laisser faire
et compte bien grapiller quelques joueurs à son éternel rival en attendant la sortie de Black Ops 7. Pour cela, le jeu va utiliser un atout qui séduit partout dans le monde : une période d'essai gratuite
.
L'essai gratuit de Call of Duty: Black Ops 6 lancé le même jour que la saison 1 de Battlefield 6
Dès le 28 octobre 2025, les joueurs et joueuses qui ne possèdent pas Call of Duty: Black Ops 6
pourront profiter gratuitement du contenu en jeu. Si la campagne solo reste payante, il sera possible de découvrir gratuitement le mode Zombies et l'intégralité des cartes disponibles en multijoueur,
y compris les nouvelles venues comme Gravity et Mothball. Vous pourrez également profiter sans frais supplémentaires de l'événement spécial Halloween The Haunting.
Cette nouvelle opération devrait durer une semaine et prendre fin le 3 novembre à 23h59
. Celle-ci tombe donc à point nommé si vous souhaitez profiter gratuitement pendant les vacances de la Toussaint.
La deuxième opération de ce genre proposée depuis le lancement du jeu développé par DICE
Ce n'est pas la première fois qu'Activision tente de couper l'herbe sous le pied de son rival de toujours. En effet, lors de la semaine de lancement de Battlefield 6, une opération promotionnelle similaire débutait dans Call of Duty: Black Ops 6
. L'arrivée tardive du septième opus peut justifier ces périodes d'essai gratuites, mais elle montre également que la franchise Call of Duty ne compte pas se laisser faire.
Rappelons que Call of Duty: Black Ops 7
sera disponible dès le 14 novembre 2025 sur PC ainsi que sur les consoles Xbox et PlayStation
.
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