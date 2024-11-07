AS VAL loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut AS VAL sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour l'AS VAL sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build de l'AS VAL sur Black Ops 6

Canon → Canon silencieux renforcé

→ Canon silencieux renforcé Accessoire canon → Poignée avant verticale ou Poignée avant de ranger

→ Poignée avant verticale ou Poignée avant de ranger Chargeur → Chargeur étendu I

→ Chargeur étendu I Poignée arrière → Poignée express ou Poignée commando

→ Poignée express ou Poignée commando Mods de tir → Ressorts de recul

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut, Mine-S ou autre

→ Pack d'assaut, Mine-S ou autre Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant

→ Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci.est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est de l', le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu et la précision, au détriment d'un peu de maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait ajouter une lunette ou opter pour une crosse.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'opter pour le Joker Atout Avarice, Expert Tactique ou bien Survivaliste. Vous pouvez également sélectionner le Joker Combattant artilleur, permettant d'ajouter trois autres accessoires à l'. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions del'