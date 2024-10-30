XM4 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut XM4 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour la XM4 sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build de la XM4 sur Black Ops 6

Lunette → Kepler Microflex

→ Kepler Microflex Bouche → Compensateur ou Chargeur → Chargeur étendu I

→ Compensateur Canon → Canon Long

→ Canon Long Accessoire canon → Poignée avant verticale

→ Poignée avant verticale Mods de tir → Ressort de recul

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut, Mine-S ou autre

→ Pack d'assaut, Mine-S ou autre Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou autre

→ Grenade paralysante, grenade flash ou autre Mortel → Grenade à fragmentation, bombe collante ou autre

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci., qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est de, le build s'annonce somme toute assez basique. Leproposé ci-dessous travaille sur le contrôle du recul tout en augmentant légèrement la puissance de feu. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de l'accessoire de bouche. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Rappelons que si vous optez pour des atouts de la même famille, vous bénéficierez d'une spécialité. Ce qui n'est absolument pas négligeable. Pour le reste, voici ce que nous vous conseillons :Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de