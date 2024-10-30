XM4 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut XM4 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La XM4
, qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec le fusil d'assaut XM4
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la XM4 sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la XM4
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout
proposé ci-dessous travaille sur le contrôle du recul tout en augmentant légèrement la puissance de feu. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la XM4 sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de l'accessoire de bouche. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.
Les accessoires pour le build de la XM4 sur Black Ops 6
- Lunette → Kepler Microflex
- Bouche → Compensateur
- ou Chargeur → Chargeur étendu I
- Canon → Canon Long
- Accessoire canon → Poignée avant verticale
- Mods de tir → Ressort de recul
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil d'assaut XM4 sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Rappelons que si vous optez pour des atouts de la même famille, vous bénéficierez d'une spécialité. Ce qui n'est absolument pas négligeable. Pour le reste, voici ce que nous vous conseillons :
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut, Mine-S ou autre
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou autre
- Mortel → Grenade à fragmentation, bombe collante ou autre
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la XM4 sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la XM4 dans Black Ops 6
.
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