Black Ops 6 : MàJ Saison 6 du 9 octobre 2025, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
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Cartes
- Nouvelles cartes :
- Gravity - 6 versus 6.
- Rig - 6 versus 6.
- Mothball - 6 versus 6 et 2 versus 2.
- Nouvelles variantes de cartes :
- Boo-Town (Nuketown) - 6 versus 6.
Modes
- Slasher Deathmatch (multijoueur) :
- Les slashers sont en chasse, à la recherche de leur prochaine victime. The Haunting fait monter les hurlements d'un cran avec Slasher Deathmatch, un mode où des survivants doivent affronter des tueurs inspirés des plus grandes icônes de l'horreur. Jason incarne la terreur brute et implacable, tandis que Chucky apporte une peur imprévisible et glaçante.
- Chaque partie se compose de quatre manches. Au début de chaque manche, deux des huit survivants sont choisis aléatoirement pour incarner un slasher. Une nouvelle paire est désignée à chaque manche, jusqu'à ce que les huit joueurs aient joué le rôle du tueur au moins une fois.
- Dans les deux variantes de Slasher Deathmatch : Les survivants remportent la manche si les deux slashers sont éliminés ou si au moins un survivant tient jusqu'à la fin du temps imparti. Les slashers gagnent s'ils parviennent à éliminer tous les survivants avant la fin du chrono. Les survivants poussent automatiquement un cri toutes les 30 secondes, les forçant à rester constamment en mouvement s'ils veulent espérer survivre.
- Haunted Havoc (Zombies) :
- Haunted Havoc vous plonge dans un cauchemar sans fin, peuplé de Mimics tapis dans l'ombre, de citrouilles-lanternes remplies de récompenses, et du chaos total provoqué par un Rampage Inducer forcé, rendant les zombies plus rapides et plus agressifs dès le début. Même les morts-vivants se mettent dans l'ambiance d'Halloween : leurs têtes pourries laissent place à des têtes de citrouilles, avec des yeux luisants jusqu'à leur dernier souffle, accompagnés d'un rire maléfique lorsqu'ils s'écroulent.
Armes
- Nouvelles armes :
- Dresden 9 mm - SMG.
- Merrick 556 - Fusil d'assaut.
- Nouvel accessoire :
- GPR91 Double-Barrel Conversion.
Événement
- The Haunting Daily Login
- Récompenses : X52 Resonator (Arme spéciale) et GPMG-7 LMG Muzzle Booster (Accessoire).
Ajustements pour les armes
Fusils d'assaut
- GPR 91
- Le chargeur rapide de niveau 1 passe de 25 à 26 munitions.
- Goblin Mk2
- La dispersion au jugé est réduite de 0,25 degré.
- Le recul du premier tir est fortement réduit.
- ABR A1
- Les dégâts à courte portée passent de 29 à 32.
- Les dégâts à longue portée passent de 22 à 24.
Fusils tactiques
- TR2
- La cadence de tir passe de 480 à 522 coups par minute.
- Tsarkov 7.62
- La cadence de tir passe de 231 à 250 coups par minute
- La résistance au flinch passe de 0.5 N à 0.4 N.
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