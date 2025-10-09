Black Ops 6 : MàJ Saison 6 du 9 octobre 2025, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 est un FPS développé par Treyarch et Raven Software, sorti en octobre 2024 sur PC et consoles. Plongez dans une campagne en pleine Guerre du Golfe, affrontez des ennemis dans 16 cartes multijoueur, survivez à des hordes de zombies et découvrez le nouveau système de mouvement omnidirectionnel pour une expérience de jeu fluide et immersive.