Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.

N'étant pas appréciée de tous, l'application Call of Duty HQ regroupe tous les récents jeux de la licence Call of Duty via une application. Cependant, dans très peu de temps, Call of Duty: Black Ops 6 ne sera plus dans Call of Duty HQ.

Call of Duty: Black Ops 6 ne sera, bientôt, plus dans Call of Duty HQ

Via une récente publication sur le compte Twitter/X Call of Duty Updates, nous avons appris que Call of Duty: Black Ops 6 va très bientôt être retiré de l'application Call of Duty HQ. Pour être plus précis, cet opus ne sera plus dans Call of Duty HQ dès le 7 juillet 2026, à 18h (heure française), et deviendra dès lors « un téléchargement autonome ».

📢 Call of Duty: #BlackOps6



On July 7th at 9am PT, Call of Duty: Black Ops 6 will be moved from the main Call of Duty install and become a standalone download.



On that day, Black Ops 6 owners can access this title directly after redownloading it and legacy content related to… — Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 5, 2026

Quelles conséquences liées à ce changement ?

En réalité, le retrait de Call of Duty: Black Ops 6 de l'application Call of Duty HQ n'a pas de très grandes conséquences pour les joueurs et les joueuses. Seulement, à compter de cette date et de cet horaire, ces derniers devront retélécharger le titre afin de pouvoir y jouer. Dans ladite publication sur le compte Twitter/X en question, nous pouvons lire les mots suivants :

Ce jour-là, les propriétaires de Black Ops 6 pourront accéder directement à ce titre après l'avoir retéléchargé, et le contenu legacy lié aux modes de Black Ops 6 dans l'installation principale de Call of Duty sera automatiquement supprimé pour libérer de l'espace de stockage.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.