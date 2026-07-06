Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juillet 2026 à 16h10
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

N'étant pas appréciée de tous, l'application Call of Duty HQ regroupe tous les récents jeux de la licence Call of Duty via une application. Cependant, dans très peu de temps, Call of Duty: Black Ops 6 ne sera plus dans Call of Duty HQ.

Call of Duty: Black Ops 6 ne sera, bientôt, plus dans Call of Duty HQ

call-of-duty-black-ops-6-visuel

Via une récente publication sur le compte Twitter/X Call of Duty Updates, nous avons appris que Call of Duty: Black Ops 6 va très bientôt être retiré de l'application Call of Duty HQ. Pour être plus précis, cet opus ne sera plus dans Call of Duty HQ dès le 7 juillet 2026, à 18h (heure française), et deviendra dès lors « un téléchargement autonome ».

Quelles conséquences liées à ce changement ? 

call-of-duty-black-ops-6-operateur

En réalité, le retrait de Call of Duty: Black Ops 6 de l'application Call of Duty HQ n'a pas de très grandes conséquences pour les joueurs et les joueuses. Seulement, à compter de cette date et de cet horaire, ces derniers devront retélécharger le titre afin de pouvoir y jouer. Dans ladite publication sur le compte Twitter/X en question, nous pouvons lire les mots suivants : 

Ce jour-là, les propriétaires de Black Ops 6 pourront accéder directement à ce titre après l'avoir retéléchargé, et le contenu legacy lié aux modes de Black Ops 6 dans l'installation principale de Call of Duty sera automatiquement supprimé pour libérer de l'espace de stockage.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam
Black Ops 6 04 novembre 2025

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam

Call of Duty connaît une forte baisse de popularité ces derniers temps et a même enregistré un nombre de joueurs très bas lors du premier week-end de novembre.
Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit
Black Ops 6 28 octobre 2025

Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.
Black Ops 6 : MàJ Saison 6 du 9 octobre 2025, patch notes et détails
Black Ops 6 09 octobre 2025

Black Ops 6 : MàJ Saison 6 du 9 octobre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 6, lancée le 9 octobre 2025, sur Call of Duty: Black Ops 6.

commentaire (0)