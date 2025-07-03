Borderlands 4 n'a pas encore révélé tous ses atouts d'après Randy Pitchford

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 juillet 2025 à 15h37
Via plusieurs interviews, reportages et publications sur les réseaux sociaux, le patron de Gearbox a dévoilé certaines des caractéristiques de Borderlands 4. Mais selon lui, le jeu a encore beaucoup de belles surprises en réserve.
Borderlands 4 n'a pas encore révélé tous ses atouts d'après Randy Pitchford
En quelques semaines, Borderlands 4 a gâté les plus impatients en partageant de nombreuses informations et nouveautés à venir. Entre autres, les joueurs pourront utiliser une fonctionnalité inédite concernant Claptrap, intégrera un nouveau mode qui sera lancé après les débuts du titre et promet une aventure plus « intense » que les 3 précédents volets de la saga. Cependant, le nouveau jeu de Gearbox Software aurait encore « Beaucoup. De. Choses » à nous dévoiler à en croire Randy Pitchford.

Borderlands 4 a encore « tellement de choses » à dévoiler

Cette réponse est celle que le directeur de Gearbox a partagé à un admirateur de la franchise qui l'a questionné sur X/Twitter. L'utilisateur demandait s'il y avait encore certains éléments de gameplay qui restaient secrets jusqu'au lancement du titre. Dans sa réponse, Randy Pitchford précise qu'il y a « tellement de choses que nous cachons à tout le monde » pour le moment.


D'ailleurs, il se pourrait bien que celles-ci restent très secrètes jusqu'à la sortie de Borderlands 4, prévue pour le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et consoles Xbox Series. 

Un jeu encore riche en secrets mais qui ne manquera pas de défis et de combats difficiles

Afin d'en apprendre plus et de repérer les choses qui sont encore cachées au public, les passionnés de la franchise peuvent regarder une série de petits reportages dévoilant les coulisses de la création de Borderlands 4. Ceux-ci sont visionnables gratuitement sur le compte YouTube officiel du jeu. Mais quoi qu'il en soit, la difficulté ne sera pas revue à la baisse pour cette quatrième aventure. 

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Dans un autre message concernant l'un des boss du prochain titre, Inceptus, qui est « dur »,Randy Pitchford a répondu qu'il pouvait penser à des boss plus durs. Mais que les joueurs les plus intimidés soient rassurés : Graeme Timmins, directeur créatif, a précisé qu'il sera possible de « baisser la difficulté si vous en avez besoin, si vous le souhaitez ! ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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