Borderlands 4 sera plus « intense » que les précédents jeux de la licence

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 juin 2025 à 14h41
L'équipe de développement de Borderlands 4 a, récemment, expliqué que le titre est plus « intense » que les précédents opus, sans pour autant être trop difficile.
Borderlands 4 sera plus « intense » que les précédents jeux de la licence
Devant débarquer au cours du mois de septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, Borderlands 4 ne cesse de se dévoiler, ces derniers temps. Ainsi, le studio de développement Gearbox Software, mené par Randy Pitchford, a confirmé que Borderlands 4 proposera une expérience encore plus corsée et « intense » que les épisodes précédents.

Des boss relevés sur Borderlands 4

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Gearbox Software a levé le voile sur l'un des futurs boss de Borderlands 4. Baptisé Inceptus, celui-ci est annoncé comme « particulièrement coriace ». À ce propos, Randy Pitchford a lui-même précisé, sur ledit réseau social, qu'Inceptus n'est pas le défi ultime de Borderlands 4 :
En réalité… Je pense à plusieurs autres boss encore plus difficiles. Inceptus est déjà bien relevé, ceci dit.
Ces déclarations laissent entendre que Borderlands 4 proposera des affrontements encore plus difficiles, pour offrir un véritable challenge aux joueurs et aux joueuses. Cela est un choix tout à fait assumé de la part de Gearbox Software, et ce, afin de répondre aux demandes fréquentes des fans réclamant davantage de défis.

De la difficulté et de l'intensité, mais un ensemble abordable pour Borderlands 4

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Si l'annonce de combats plus ardus, sur Borderlands 4, réjouit une partie de la communauté, certains joueurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à un éventuel déséquilibre dans la difficulté, qui rendrait notamment trop fastidieuse la recherche de butin :
J'espère que vous n'avez pas fait du Borderlands façon Dark Souls, je n'ai pas besoin de boss trop difficiles qui rendraient les phases de farming épuisantes, sans aucune garantie de loots légendaires.
En réponse à ces craintes, le directeur créatif du jeu, Graeme Timmins, a précisé que la difficulté sera certes plus élevée sur Borderlands 4, mais que celle-ci restera raisonnablement dosée, orientée davantage vers une expérience accessible :
Borderlands 4 sera un peu plus intense que les jeux précédents, mais reste globalement plus proche du côté « casual » que du côté « hardcore ». Vous pourrez aussi ajuster la difficulté si nécessaire.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 sort le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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