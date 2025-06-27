Borderlands 4 sera plus « intense » que les précédents jeux de la licence

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
En réalité… Je pense à plusieurs autres boss encore plus difficiles. Inceptus est déjà bien relevé, ceci dit.Ces déclarations laissent entendre que Borderlands 4 proposera des affrontements encore plus difficiles, pour offrir un véritable challenge aux joueurs et aux joueuses. Cela est un choix tout à fait assumé de la part de Gearbox Software, et ce, afin de répondre aux demandes fréquentes des fans réclamant davantage de défis.
you asked for harder bosses...— Borderlands (@Borderlands) June 25, 2025
nothing goes harder than Inceptus pic.twitter.com/qWaDLeI9bi
J'espère que vous n'avez pas fait du Borderlands façon Dark Souls, je n'ai pas besoin de boss trop difficiles qui rendraient les phases de farming épuisantes, sans aucune garantie de loots légendaires.En réponse à ces craintes, le directeur créatif du jeu, Graeme Timmins, a précisé que la difficulté sera certes plus élevée sur Borderlands 4, mais que celle-ci restera raisonnablement dosée, orientée davantage vers une expérience accessible :
Borderlands 4 sera un peu plus intense que les jeux précédents, mais reste globalement plus proche du côté « casual » que du côté « hardcore ». Vous pourrez aussi ajuster la difficulté si nécessaire.
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