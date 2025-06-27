Borderlands 4 sera plus « intense » que les précédents jeux de la licence

L'équipe de développement de Borderlands 4 a, récemment, expliqué que le titre est plus « intense » que les précédents opus, sans pour autant être trop difficile.

Des boss relevés sur Borderlands 4

En réalité… Je pense à plusieurs autres boss encore plus difficiles. Inceptus est déjà bien relevé, ceci dit.

you asked for harder bosses...



nothing goes harder than Inceptus pic.twitter.com/qWaDLeI9bi — Borderlands (@Borderlands) June 25, 2025

De la difficulté et de l'intensité, mais un ensemble abordable pour Borderlands 4

J'espère que vous n'avez pas fait du Borderlands façon Dark Souls, je n'ai pas besoin de boss trop difficiles qui rendraient les phases de farming épuisantes, sans aucune garantie de loots légendaires.

Borderlands 4 sera un peu plus intense que les jeux précédents, mais reste globalement plus proche du côté « casual » que du côté « hardcore ». Vous pourrez aussi ajuster la difficulté si nécessaire.

Devant débarquer au cours du mois de septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu,ne cesse de se dévoiler, ces derniers temps. Ainsi, le studio de développement Gearbox Software, mené par Randy Pitchford, a confirmé queEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Gearbox Software a levé le voile sur l'un des futurs boss de. Baptisé Inceptus, celui-ci est annoncé comme « particulièrement coriace ». À ce propos, Randy Pitchford a lui-même précisé, sur ledit réseau social, qu'Inceptus n'est pas le défi ultime deCes déclarations laissent entendre queproposera des affrontements encore plus difficiles, pour offrir un véritable challenge aux joueurs et aux joueuses. Cela est un choix tout à fait assumé de la part de Gearbox Software, et ce, afin de répondre aux demandes fréquentes des fans réclamant davantage de défis.Si l'annonce de combats plus ardus,, réjouit une partie de la communauté,, qui rendrait notamment trop fastidieuse la recherche de butin :En réponse à ces craintes, le directeur créatif du jeu,, orientée davantage vers une expérience accessible :Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.