L'intelligence artificielle s'invite chez Gearbox et alarme les joueurs

Le patron de Gearbox, Randy Pitchford, a provoqué une vive polémique en publiant une image générée par intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Face à la gronde des joueurs de Borderlands, il a dû clarifier la position stricte du studio concernant l'utilisation de cette technologie controversée.

L'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'industrie du jeu vidéo reste un sujet particulièrement sensible. Randy Pitchford, la figure de proue du studio Gearbox, l'a appris à ses dépens ce week-end. En voulant simplement s'amuser sur les réseaux sociaux, le dirigeant a déclenché une vague de critiques inattendue de la part de sa communauté, l'obligeant à justifier les pratiques internes de son entreprise concernant le développement de la franchise Borderlands et notamment Borderlands 4.

Une blague qui passe mal auprès de la communauté

Tout a commencé le trois mai dernier lorsque Randy Pitchford a partagé sur la plateforme X une image créée par une intelligence artificielle. Le dirigeant expliquait avoir demandé à son outil de générer un autoportrait reflétant ses interactions avec lui. Le résultat affichait une machine au travail dans des bureaux arborant le logo de Gearbox. Une initiative qui se voulait légère, mais qui a immédiatement suscité l'incompréhension et la colère des internautes.

Face à un abonné suggérant qu'une véritable photographie aurait été bien mieux accueillie, le patron du studio a rapidement adopté une posture défensive.

L'objectif était de demander à l'intelligence artificielle de créer une image de la façon dont elle se percevait elle-même, afin de souligner l'absurdité de l'idée qu'elle puisse avoir une identité. Dans quel univers votre suggestion a-t-elle le moindre rapport avec le sujet ?

Gearbox dément toute utilisation professionnelle de l'intelligence artificielle

La situation s'est rapidement envenimée. De nombreux joueurs ont exprimé leur inquiétude quant à l'intégration potentielle de ces outils dans la création des futurs jeux Borderlands. Cette méfiance avait d'ailleurs été exacerbée une partie de la communauté lorsque les patch notes de Borderlands 4 étaient mis en ligne, étant donné que certains soupçonnaient qu'ils étaient rédigés par un algorithme.

















Pour éteindre l'incendie, Randy Pitchford a dû marteler à plusieurs reprises que son intention était purement humoristique. Il a fermement démenti les rumeurs concernant les patchs notes, affirmant que les erreurs présentes étaient d'origine humaine. Surtout, il a tenu à clarifier la politique interne de son entreprise.

Notre politique est de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour quoi que ce soit dans un cadre professionnel que nos clients pourraient voir.

Si l'intention initiale était sans doute innocente, cette maladresse de communication illustre parfaitement la fracture actuelle entre les dirigeants de l'industrie, souvent curieux ou attirés par ces nouvelles technologies, et les joueurs ou développeurs qui les rejettent massivement. Dans ce contexte tendu, afficher le logo d'un studio prestigieux sur une image générée artificiellement relevait au mieux de la naïveté, au pire d'une méconnaissance totale des attentes de son public.

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Dans tous les cas, ces débats seront de plus en plus fréquents, et de nombreux studios utiliseront de manière plus ou moins raisonnée l'IA à l'avenir, au risque de ne pas satisfaire la communauté.

Rappelons, pour conclure, que Borderlands 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :