Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Comme pour les précédents épisodes, Gaerbox permet aux joueurs de récupérer des clés dorés dans Borderlands 4, et d'autres récompenses, par le biais des SHIFT codes. Ces derniers sont simplement des codes à entrer en jeu pour obtenir de belles récompenses, ou des skins, gratuitement.
Codes SHiFT Borderlands 4
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes Shift disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Borderlands 4. Ces codes vous permettent de récupérer des clés dorées ou des cosmétiques gratuitement et rapidement.
Si certains des codes Shift proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Comment activer les codes SHiFT dans Borderlands 4 ?
Via le site officiel
Afin d'obtenir les différentes récompenses attendues, vous devrez, dans un premier temps, vous inscrire sur le site officiel Shift. Après avoir choisi la plateforme sur laquelle vous jouez à Borderlands 4 (Steam, PS5, Xbox Series...), vous serez invité à créer un compte, lequel devra être validé par l'intermédiaire d'un e-mail que vous recevrez quelques minutes plus tard. Dans le cas où vous n'auriez pas reçu l'e-mail, nous vous conseillons de vérifier les indésirables, le nôtre y avait atterri. Si vous en avez déjà un, connectez-vous tout simplement.
Une fois que votre compte Shift aura été confirmé, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur le site et à vous rendre dans la partie « Plateformes de jeux » afin de vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Récompenses » dans lequel vous devrez renseigner l'un des codes présents ci-dessus, vous octroyant très souvent des clés dorés pour ouvrir des coffres cachant des armes d'une qualité épique ou légendaire.
Se rendre dans « Plateformes de jeux » et vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée.
Cliquer sur « Récompenses », renseigner le code, cliquer sur « VÉRIFICATION » et ensuite « Échanger pour "votre plateforme" ».
Dans le jeu
Borderlands 4 permet de rentrer les codes SHIFT directement en jeu. Suivez les étapes suivantes :
Lancez Borderlands 4.
Dans le menu principal, allez dans « SHIFT ».
Dans ce menu, allez dans l'onglet dédié aux récompenses.
Entrez le code dans le menu dédié.
Toutes les récompenses seront automatiquement envoyées dans votre boîte mail en jeu.
Pour rappel, Borderlands 4 est sorti le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
PC (Steam) :
Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
Xbox
Édition Standard → 31,49 € au lieu de 80 €, soit 61 % de réduction.
Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.
Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.
PlayStation
Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (1)
Merci d'être aussi réactif pour les codes shift, c'est super pratique