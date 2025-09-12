Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.

Codes SHiFT Borderlands 4

Codes SHiFT actifs Borderlands 4

Récompenses Codes actifs 3 x Clé dorée 39XJ3-3HS9J-KXTTK-B3T3B-5B9KR 3 x Clé dorée THFB3-SW99B-W6JB5-JTTJ3-SKK9W 3 x Clé dorée BZR3T-TXHZB-KXTJ5-3JTJ3-CZ5WH 3 x Clé dorée JHX3B-XKHH3-KXTT5-3JTJB-3K53S 3 x Clé dorée 3ZRJJ-CCS93-W63T5-3BTT3-R6HCR Skin Chasseur de l'Arche J963B-S66WK-56J3K-JJT3T-BF9T5 Skin de Chasseur BH633-66F5C-WFBB5-33TJB-CBSR9 3 x Clé dorée THFB3-R9XKK-CFBJW-T33BB-9R3CC Skin Hype Squad Vault Hunter 39FJB-CT5S3-5FTTW-BBB3J-F3HKZ 3 x Clé dorée BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW 3 x Clé dorée 3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36 Skin 3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ Skin hivernal Drone ECHO-4 J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX 1 x Clé dorée WHKJT-CBKHF-JSCHC-93B3J-5HHBJ 1 x Clé dorée J9RTT-KWCK3-CFBB5-BTBT3-FKRB6 1 x Clé dorée BHRB3-XCWCJ-WFJTK-JTJJT-FCWF9 1 x Clé dorée 3SRB3-95CC3-K6TB5-BTJTB-66ZHW 1 x Clé dorée J9FBT-B55KT-56TJW-3TT3B-JZBSW 1 x Clé dorée THR3J-XTKC3-WFBTW-3TT3T-W6B5R 1 x Clé dorée CHCBB-KWWH6-BSKZC-SJ3TT-39S5Z Skin Maliwannabee pour Harlowe J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ 1 x Clé dorée T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 1 x Clé dorée JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R Skin pour Vex BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 Skin chasseur de l'Arche JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB Skin Savings Savior pour Rafa TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B

Codes SHiFT expirés Borderlands 4

Voir les codes SHIFT Borderlands 4 expirés JZRBB-9T9SB-56J3K-TBBTT-RB939 - BZFBT-WT9S3-WR3BC-3TJ3B-HSFBB - T96J3-SFRH3-56BJC-3TTTJ-ZBJSB - 3SFBB-CRXST-C6J3K-BTJTJ-XXK5S - BS633-3XR9T-W6TJ5-J33JJ-RWT5T - 3ZRT3-K59KK-W6BJ5-B3TJ3-9WT99 - 3ZR3T-6CSKW-WFTJC-JB33B-Z55ZT - 3HRTT-65XHT-W6B3C-3JBTT-HCJ5B - WH5TB-BS5SR-3HC9W-HT3B3-STRKW - 3ZRJ3-KWRS3-C63JW-3JBBB-Z6S6X - BZ63J-TKF9T-WR3BK-3BBJJ-KWFWR - 5953B-RRK9X-BHWZK-S33BT-RXS93 - KSK3T-WXWSR-THC95-ZBJ3B-WZXTF - WH533-JXC9R-BSKSW-Z3BJB-RHJ55 - 39XJB-C36SB-5RBJC-TBJBT-SC9J3 - JZF3T-T36HB-KX3BK-33J33-HTS3Z - T9FBJ-X9C9B-5RJTW-TTB3T-B336X - 3SRBB-9FWSJ-KRJBK-BBBT3-JXRCW - 396J3-6ZJ9J-KRJTW-TJ3BT-XK5H9 - JHF33-J9FKC-C6J35-3B33T-H99WC - 3H6JT-3ZJZ3-KXBJK-TB3TB-J33CX - TSXBB-W9JH3-W63JC-TT33B-95JSX - 5ZWJ3-FKWS6-3959C-Z3TB3-W95J5 - JHXTB-RFWH3-C6335-TBBJB-JWWBH - BZRB3-W65HT-CFJBC-B3JT3-K36XR - T9F33-TXW9J-5RTT5-3JTJJ-RR6R6 - JZX33-ZKWST-5XT3W-JTBJ3-66BXB - JHFJB-6KCHJ-5XBB5-JBTBJ-6FRRJ - 3ZRBB-WCWZJ-5RJ3W-JJB33-JWBHS - B9RJJ-B5W9J-5XTJ5-J333J-653CZ - 5S5JJ-TCKZR-3ZC9C-HJT3B-6ZJXT - W9CTT-ZBKZF-THK9K-HB3J3-WF5FF - CSK3T-FBW9F-TZCS5-S3JBJ-R5JW9 - 3H6BB-ZBKCJ-CFJT5-TBJJT-BFJHB - 3Z6T3-CTWWB-KX3BW-3B3BT-SWBSB - BZ6TT-JBWKB-KX3BK-BJT3T-5FS63 - JZFTT-SSTC3-5FTT5-J3TB3-JSB9S - 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ - 39RTT-3ZR3T-5FJBK-3J3J3-C5CRT - B9XT3-HX6TT-W6BBW-TTJT3-JTFKX - 3SR3J-CS63T-CFB3K-J3JTT-RZ5JR - 3SRBB-X9RBJ-CRTBW-3BBB3-KJFW6 - 39RTJ-3JZTJ-C6T35-JBTT3-5TFCC - WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55 - TSR3B-J5S3T-KRBJW-BTTBJ-JRCXX - 3H63J-Z3S3J-KR3BK-BTJ33-ZWKTK - J9XBB-KK9T3-CRTBW-BBT3T-KTBTW - JHFTJ-R5HBT-KF3TK-TBJT3-JJTHH - BHFJ3-WXHBB-W63JK-B33B3-5HX95 - JSX3J-B6SBJ-CXTBC-B3T3B-BZZZT - BHRBJ-ZWHT3-W6JBK-BT3BB-CW3ZK - BH6TJ-Z993B-5RJBK-JT3B3-RXT3Z - 3S6TT-RSHJ3-WFJ3K-BBJB3-W5ZKS - J9RT3-RBJ5T-WRTBK-JB3J3-5TB3R - TH6BJ-WJTC3-W6B3C-3TTBT-5HTTH - 3HXTT-JBJCT-CR33W-JJTJJ-BCR5W - TZFT3-K9Z33-5FT3W-BJ33T-WZ5X5 - THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X - 3HR33-KWBKT-KRJ3W-JBBTJ-FSTC3 - TZRBJ-3KTWT-KX3BC-TT3TB-B9ZSK - T9XTB-93BC3-56T35-TBBJT-KF5TW - T963J-TRBKB-56JBW-3BJBJ-ZZ3JR - JH63B-S5TK3-KFJJC-BBB3T-5KR63 - TZ6TT-FKBKB-W6T35-BTTB3-636SR - J9FB3-9XTW3-56JJK-TBBTJ-TF9X3 - BZX3B-6RTWB-5FTBW-TBT3B-3XZCT - BHXBB-W6BCB-WXJ3W-B3BTT-FTW3Z - WZK3B-SHTHF-JZ59K-SBT3B-TWHXT - J96BJ-RZJWB-C6TJC-BBJJJ-5B5W9 - 3S6TT-CZJWT-WXJT5-3B3BJ-JS3JZ - TZR3T-JZJKJ-WXJTC-T33TB-RFCFR

Comment activer les codes SHiFT dans Borderlands 4 ?

Via le site officiel

Récapitulatif

S'inscrire sur le site officiel Shift (https://shift.gearboxsoftware.com/) et sélectionner sa plateforme de jeu.

(https://shift.gearboxsoftware.com/) et sélectionner sa plateforme de jeu. Confirmer l'adresse e-mail après l'inscription.

après l'inscription. Se rendre dans « Plateformes de jeux » et vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée.

et vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée. Cliquer sur « Récompenses », renseigner le code, cliquer sur « VÉRIFICATION » et ensuite « Échanger pour "votre plateforme" ».

Dans le jeu

Lancez Borderlands 4.

Dans le menu principal, allez dans « SHIFT ».

Dans ce menu, allez dans l'onglet dédié aux récompenses.

Entrez le code dans le menu dédié.

PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,49 € au lieu de 80 €, soit 61 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme pour les précédents épisodes, Gaerbox permet aux joueurs de récupérer des, et d'autres récompenses, par le biais des. Ces derniers sont simplement des codes à entrer en jeu pour obtenir de belles récompenses, ou des skins, gratuitement.Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer desou des cosmétiques gratuitement et rapidement.Si certains desproposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Afin d'obtenir les différentes récompenses attendues, vous devrez, dans un premier temps,sur le site officiel Shift. Après avoir(Steam, PS5, Xbox Series...), vous serez invité à, lequel devra êtreque vous recevrez quelques minutes plus tard. Dans le cas où vous n'auriez pas reçu l'e-mail, nous vous conseillons de vérifier les indésirables, le nôtre y avait atterri. Si vous en avez déjà un, connectez-vous tout simplement.Une fois que votre compte Shift aura été confirmé, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur le site et à vous rendre dans la partie « Plateformes de jeux » afin de vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Récompenses » dans lequel vous devrez renseigner l'un des codes présents ci-dessus, vous octroyant très souvent des clés dorés pour ouvrir des coffres cachant des armes d'une qualité épique ou légendaire.Borderlands 4 permet de rentrer les codes SHIFT directement en jeu. Suivez les étapes suivantes :Toutes les récompenses seront automatiquement envoyées dans votre boîte mail en jeu.Pour rappel,est sorti le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :