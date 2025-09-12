Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 29 septembre 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)
Comme pour les précédents épisodes, Gaerbox permet aux joueurs de récupérer des clés dorés dans Borderlands 4, et d'autres récompenses, par le biais des SHIFT codes. Ces derniers sont simplement des codes à entrer en jeu pour obtenir de belles récompenses, ou des skins, gratuitement.

Codes SHiFT Borderlands 4

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes Shift disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Borderlands 4. Ces codes vous permettent de récupérer des clés dorées ou des cosmétiques gratuitement et rapidement.

Si certains des codes Shift proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes SHiFT actifs Borderlands 4

Récompenses Codes actifs
3 x Clé dorée
39XJ3-3HS9J-KXTTK-B3T3B-5B9KR
3 x Clé dorée
THFB3-SW99B-W6JB5-JTTJ3-SKK9W
3 x Clé dorée
BZR3T-TXHZB-KXTJ5-3JTJ3-CZ5WH
3 x Clé dorée
JHX3B-XKHH3-KXTT5-3JTJB-3K53S
3 x Clé dorée
3ZRJJ-CCS93-W63T5-3BTT3-R6HCR
Skin Chasseur de l'Arche
J963B-S66WK-56J3K-JJT3T-BF9T5
Skin de Chasseur
BH633-66F5C-WFBB5-33TJB-CBSR9
3 x Clé dorée
THFB3-R9XKK-CFBJW-T33BB-9R3CC
Skin Hype Squad Vault Hunter
39FJB-CT5S3-5FTTW-BBB3J-F3HKZ
3 x Clé dorée
BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW
3 x Clé dorée
3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36
Skin
3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ
Skin hivernal Drone ECHO-4
J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX
1 x Clé dorée
WHKJT-CBKHF-JSCHC-93B3J-5HHBJ
1 x Clé dorée
J9RTT-KWCK3-CFBB5-BTBT3-FKRB6
1 x Clé dorée
BHRB3-XCWCJ-WFJTK-JTJJT-FCWF9
1 x Clé dorée
3SRB3-95CC3-K6TB5-BTJTB-66ZHW
1 x Clé dorée
J9FBT-B55KT-56TJW-3TT3B-JZBSW
1 x Clé dorée
THR3J-XTKC3-WFBTW-3TT3T-W6B5R
1 x Clé dorée
CHCBB-KWWH6-BSKZC-SJ3TT-39S5Z
Skin Maliwannabee pour Harlowe
J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ
1 x Clé dorée
T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9
1 x Clé dorée
JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R
Skin pour Vex
BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5
Skin chasseur de l'Arche
JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB
Skin Savings Savior pour Rafa
TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B

Codes SHiFT expirés Borderlands 4

Voir les codes SHIFT Borderlands 4 expirésJZRBB-9T9SB-56J3K-TBBTT-RB939 - BZFBT-WT9S3-WR3BC-3TJ3B-HSFBB - T96J3-SFRH3-56BJC-3TTTJ-ZBJSB - 3SFBB-CRXST-C6J3K-BTJTJ-XXK5S - BS633-3XR9T-W6TJ5-J33JJ-RWT5T - 3ZRT3-K59KK-W6BJ5-B3TJ3-9WT99 - 3ZR3T-6CSKW-WFTJC-JB33B-Z55ZT - 3HRTT-65XHT-W6B3C-3JBTT-HCJ5B - WH5TB-BS5SR-3HC9W-HT3B3-STRKW - 3ZRJ3-KWRS3-C63JW-3JBBB-Z6S6X - BZ63J-TKF9T-WR3BK-3BBJJ-KWFWR - 5953B-RRK9X-BHWZK-S33BT-RXS93 - KSK3T-WXWSR-THC95-ZBJ3B-WZXTF - WH533-JXC9R-BSKSW-Z3BJB-RHJ55 - 39XJB-C36SB-5RBJC-TBJBT-SC9J3 - JZF3T-T36HB-KX3BK-33J33-HTS3Z - T9FBJ-X9C9B-5RJTW-TTB3T-B336X - 3SRBB-9FWSJ-KRJBK-BBBT3-JXRCW - 396J3-6ZJ9J-KRJTW-TJ3BT-XK5H9 - JHF33-J9FKC-C6J35-3B33T-H99WC - 3H6JT-3ZJZ3-KXBJK-TB3TB-J33CX - TSXBB-W9JH3-W63JC-TT33B-95JSX - 5ZWJ3-FKWS6-3959C-Z3TB3-W95J5 - JHXTB-RFWH3-C6335-TBBJB-JWWBH - BZRB3-W65HT-CFJBC-B3JT3-K36XR - T9F33-TXW9J-5RTT5-3JTJJ-RR6R6 - JZX33-ZKWST-5XT3W-JTBJ3-66BXB - JHFJB-6KCHJ-5XBB5-JBTBJ-6FRRJ - 3ZRBB-WCWZJ-5RJ3W-JJB33-JWBHS - B9RJJ-B5W9J-5XTJ5-J333J-653CZ - 5S5JJ-TCKZR-3ZC9C-HJT3B-6ZJXT - W9CTT-ZBKZF-THK9K-HB3J3-WF5FF - CSK3T-FBW9F-TZCS5-S3JBJ-R5JW9 - 3H6BB-ZBKCJ-CFJT5-TBJJT-BFJHB - 3Z6T3-CTWWB-KX3BW-3B3BT-SWBSB - BZ6TT-JBWKB-KX3BK-BJT3T-5FS63 - JZFTT-SSTC3-5FTT5-J3TB3-JSB9S - 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ - 39RTT-3ZR3T-5FJBK-3J3J3-C5CRT - B9XT3-HX6TT-W6BBW-TTJT3-JTFKX - 3SR3J-CS63T-CFB3K-J3JTT-RZ5JR - 3SRBB-X9RBJ-CRTBW-3BBB3-KJFW6 - 39RTJ-3JZTJ-C6T35-JBTT3-5TFCC - WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55 - TSR3B-J5S3T-KRBJW-BTTBJ-JRCXX - 3H63J-Z3S3J-KR3BK-BTJ33-ZWKTK - J9XBB-KK9T3-CRTBW-BBT3T-KTBTW - JHFTJ-R5HBT-KF3TK-TBJT3-JJTHH - BHFJ3-WXHBB-W63JK-B33B3-5HX95 - JSX3J-B6SBJ-CXTBC-B3T3B-BZZZT - BHRBJ-ZWHT3-W6JBK-BT3BB-CW3ZK - BH6TJ-Z993B-5RJBK-JT3B3-RXT3Z - 3S6TT-RSHJ3-WFJ3K-BBJB3-W5ZKS - J9RT3-RBJ5T-WRTBK-JB3J3-5TB3R - TH6BJ-WJTC3-W6B3C-3TTBT-5HTTH - 3HXTT-JBJCT-CR33W-JJTJJ-BCR5W - TZFT3-K9Z33-5FT3W-BJ33T-WZ5X5 - THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X - 3HR33-KWBKT-KRJ3W-JBBTJ-FSTC3 - TZRBJ-3KTWT-KX3BC-TT3TB-B9ZSK - T9XTB-93BC3-56T35-TBBJT-KF5TW - T963J-TRBKB-56JBW-3BJBJ-ZZ3JR - JH63B-S5TK3-KFJJC-BBB3T-5KR63 - TZ6TT-FKBKB-W6T35-BTTB3-636SR - J9FB3-9XTW3-56JJK-TBBTJ-TF9X3 - BZX3B-6RTWB-5FTBW-TBT3B-3XZCT - BHXBB-W6BCB-WXJ3W-B3BTT-FTW3Z - WZK3B-SHTHF-JZ59K-SBT3B-TWHXT - J96BJ-RZJWB-C6TJC-BBJJJ-5B5W9 - 3S6TT-CZJWT-WXJT5-3B3BJ-JS3JZ - TZR3T-JZJKJ-WXJTC-T33TB-RFCFR


Comment activer les codes SHiFT dans Borderlands 4 ?

Via le site officiel

Afin d'obtenir les différentes récompenses attendues, vous devrez, dans un premier temps, vous inscrire sur le site officiel Shift. Après avoir choisi la plateforme sur laquelle vous jouez à Borderlands 4 (Steam, PS5, Xbox Series...), vous serez invité à créer un compte, lequel devra être validé par l'intermédiaire d'un e-mail que vous recevrez quelques minutes plus tard. Dans le cas où vous n'auriez pas reçu l'e-mail, nous vous conseillons de vérifier les indésirables, le nôtre y avait atterri. Si vous en avez déjà un, connectez-vous tout simplement.

Une fois que votre compte Shift aura été confirmé, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur le site et à vous rendre dans la partie « Plateformes de jeux » afin de vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Récompenses » dans lequel vous devrez renseigner l'un des codes présents ci-dessus, vous octroyant très souvent des clés dorés pour ouvrir des coffres cachant des armes d'une qualité épique ou légendaire.

code-shift-borderlands4

Récapitulatif

  • S'inscrire sur le site officiel Shift (https://shift.gearboxsoftware.com/) et sélectionner sa plateforme de jeu.
  • Confirmer l'adresse e-mail après l'inscription.
  • Se rendre dans « Plateformes de jeux » et vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée.
  • Cliquer sur « Récompenses », renseigner le code, cliquer sur « VÉRIFICATION » et ensuite « Échanger pour "votre plateforme" ».

Dans le jeu

Borderlands 4 permet de rentrer les codes SHIFT directement en jeu. Suivez les étapes suivantes :
  • Lancez Borderlands 4.
  • Dans le menu principal, allez dans « SHIFT ».
  • Dans ce menu, allez dans l'onglet dédié aux récompenses.
  • Entrez le code dans le menu dédié.
codes-shift1
Toutes les récompenses seront automatiquement envoyées dans votre boîte mail en jeu.

Pour rappel, Borderlands 4 est sorti le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
  • PC (Steam) :
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 31,49 € au lieu de 80 €, soit 61 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

Avatar
Essi (invité) Le 17/09/2025 à 10:03

Merci d'être aussi réactif pour les codes shift, c'est super pratique