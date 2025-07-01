Borderlands 4 réalise enfin le rêve des joueurs avec Claptrap

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 juillet 2025 à 16h40
Borderlands 4 ne sortira pas avant un moment, mais une nouvelle fonctionnalité déjà révélée fait beaucoup parler d'elle. Si le petit robot Claptrap, emblème de la série, a toujours divisé les joueurs par son humour bavard et souvent envahissant, Gearbox a finalement entendu la demande récurrente de la communauté.
Borderlands 4 réalise enfin le rêve des joueurs avec Claptrap
En effet, alors que Borderlands 4 est prévu pour arriver en septembre, les développeurs dévoilent de nombreuses informations au sujet de cet épisode, notamment sur les personnages. Claptrap, peu apprécié par certains, pourrait regagner en popularité. 

Muter Claptrap, une option très attendue par les joueurs

captrap1
L'information est arrivée via un tweet viral publié par un créateur de contenu, dévoilant un simple slider intitulé « Claptrap volume ». Ce petit détail technique est pourtant loin d'être anodin. Depuis la sortie du tout premier Borderlands, une partie des joueurs a régulièrement exprimé sa frustration face au débit constant et aux répliques parfois agaçantes du célèbre robot jaune.
Gearbox semble avoir pris conscience de cette lassitude chez une partie de son audience. Avec ce réglage spécifique, les joueurs pourront désormais librement ajuster le volume de Claptrap sans influencer les autres effets sonores ou dialogues du jeu.

Ainsi, si vous ne souhaitez plus entendre les remarques de Captrap, bien qu'il soit un personnage phare de la licence, vous pourrez le faire.

Des dialogues spécialement écrits pour l'occasion

claptrap2
Mais ce n'est pas tout : Gearbox ne s'est pas contenté de simplement intégrer un slider pour diminuer le volume de Claptrap. Le directeur narratif du jeu, Sam Winkler, a révélé avoir spécialement écrit de nouveaux dialogues pour accompagner cette fonctionnalité.
J'ai écrit quelques répliques uniquement pour cette fonction, incluant probablement la référence la plus stupide et la plus obscure à un certain accent épouvantable d'un certain immersive sim classique.
Reste à savoir comment Claptrap réagira concrètement à ce changement. Le robot prendra-t-il conscience de son volume réduit ? Adoptera-t-il un ton plus doux ou au contraire manifestera-t-il son mécontentement avec ironie ? Les joueurs devront attendre la sortie pour le découvrir.

Une idée saluée unanimement par la communauté

La réaction des joueurs ne s'est pas fait attendre, et la plupart semblent ravis par l'arrivée de cette option tant réclamée .« Étant un hater officiel de Claptrap, je compte utiliser cette fonctionnalité immédiatement », déclare un joueur enthousiaste. Un autre ajoute que « c'est déjà, honnêtement, la chose la plus drôle que vous ayez jamais faite.

claptrap3
Avec cette fonctionnalité, Gearbox enrichit subtilement l'expérience utilisateur tout en répondant à une demande ancienne de sa communauté. Borderlands 4 n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais cette première révélation annonce clairement la couleur : humour, autodérision et écoute des joueurs seront au rendez-vous.

Pour rappel, Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025 sur PC (voir les configurations), PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, Randy Pitchford affirme qu'il s'agira de l'opus le plus intense de la franchise.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Borderlands 4 29 juin 2026

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif
Borderlands 4 19 juin 2026

Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif

Gearbox Software annonce l'arrivée imminente de la version 1.8 de Borderlands 4. Prévue pour le 25 juin, cette mise à jour massive introduit le cross-save, un raid sous-marin gratuit particulièrement exigeant, ainsi qu'un nouveau DLC narratif plongeant les joueurs dans une enquête au style néon-noir.
Borderlands n'aurait pas connu un tel succès sans ce détail d'après Strauss Zelnick
Borderlands 4 18 mai 2026

Borderlands n'aurait pas connu un tel succès sans ce détail d'après Strauss Zelnick

Même si Borderlands 4 a divisé la communauté, la licence est toujours d'actualité et les anciens opus sont très appréciés. Cependant, le directeur de Take-Two a déclaré que l'histoire aurait pu être bien différente sans un changement majeur.

commentaire (0)