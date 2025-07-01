Borderlands 4 réalise enfin le rêve des joueurs avec Claptrap

Borderlands 4 ne sortira pas avant un moment, mais une nouvelle fonctionnalité déjà révélée fait beaucoup parler d'elle. Si le petit robot Claptrap, emblème de la série, a toujours divisé les joueurs par son humour bavard et souvent envahissant, Gearbox a finalement entendu la demande récurrente de la communauté.
En effet, alors que Borderlands 4 est prévu pour arriver en septembre,
les développeurs dévoilent de nombreuses informations au sujet de cet épisode, notamment sur les personnages. Claptrap, peu apprécié par certains, pourrait regagner en popularité.
Muter Claptrap, une option très attendue par les joueurs
L'information est arrivée via un tweet viral
publié par un créateur de contenu, dévoilant un simple slider intitulé « Claptrap volume ». Ce petit détail technique est pourtant loin d'être anodin. Depuis la sortie du tout premier Borderlands, une partie des joueurs a régulièrement exprimé sa frustration face au débit constant et aux répliques parfois agaçantes du célèbre robot jaune.
Gearbox semble avoir pris conscience de cette lassitude chez une partie de son audience. Avec ce réglage spécifique, les joueurs pourront désormais librement ajuster le volume de Claptrap
sans influencer les autres effets sonores ou dialogues du jeu.
Ainsi, si vous ne souhaitez plus entendre les remarques de Captrap, bien qu'il soit un personnage phare de la licence, vous pourrez le faire.
Des dialogues spécialement écrits pour l'occasion
Mais ce n'est pas tout : Gearbox ne s'est pas contenté de simplement intégrer un slider pour diminuer le volume de Claptrap. Le directeur narratif du jeu, Sam Winkler
, a révélé avoir spécialement écrit de nouveaux dialogues pour accompagner cette fonctionnalité.
J'ai écrit quelques répliques uniquement pour cette fonction, incluant probablement la référence la plus stupide et la plus obscure à un certain accent épouvantable d'un certain immersive sim classique.
Reste à savoir comment Claptrap réagira concrètement à ce changement. Le robot prendra-t-il conscience de son volume réduit ? Adoptera-t-il un ton plus doux ou au contraire manifestera-t-il son mécontentement avec ironie ? Les joueurs devront attendre la sortie pour le découvri
r.
Une idée saluée unanimement par la communauté
La réaction des joueurs ne s'est pas fait attendre, et la plupart semblent ravis par l'arrivée de cette option tant réclamée .« Étant un hater officiel de Claptrap, je compte utiliser cette fonctionnalité immédiatement », déclare un joueur enthousiaste. Un autre ajoute que « c'est déjà, honnêtement, la chose la plus drôle que vous ayez jamais faite.
Avec cette fonctionnalité, Gearbox enrichit subtilement l'expérience utilisateur tout en répondant à une demande ancienne de sa communauté
. Borderlands 4 n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais cette première révélation annonce clairement la couleur : humour, autodérision et écoute des joueurs seront au rendez-vous.
Pour rappel, Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025 sur PC
(voir les configurations
), PS5 et Xbox Series
. D'ailleurs, Randy Pitchford affirme qu'il s'agira de l'opus le plus intense de la franchise
.
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