Borderlands 4 : Découvrez les secrets de la création du jeu grâce à une série de vidéos étonnantes

Pour faire patienter les joueurs jusqu'à la sortie de Borderlands 4, Gearbox va partager une série de vidéos dévoilant les coulisses du titre. La première vient d'être mise en ligne et porte sur les Chasseurs de l'Arche.
Le quatrième opus de la saga Borderlands n'arrivera sur nos consoles que dans quelques mois. Afin de captiver les joueurs et leur donner un aperçu des nouveautés du titre, ces derniers pourront suivre gratuitement une saga estivale sur leurs écrans. Baptisée Beyond the Borderlands
, cette série de vidéos se concentre sur tous les aspects créatifs du jeu et les secrets liés au développement de Borderlands 4
. Le 13 juin 2025, la première vidéo de cette série a été mise en ligne
sur la chaîne YouTube officielle du jeu.
Quand Borderlands 4 montre l'envers du décor et les origines de ses nouveaux héros
Ce premier épisode dénommé « Making a Vault Hunter » est entièrement consacré aux 4 personnages jouables de ce nouveau jeu : les Chasseurs de l'Arche. Graeme Timmins, directeur créatif, dévoile certains éléments caractéristiques de ces chasseurs galactiques. Il déclare notamment qu'ils « vivent en quelque sorte sur le fil du rasoir. Ils jouent en quelque sorte dans la zone grise entre ce qui est bien et ce qui est mal. En fin de compte, ils recherchent l'argent, la richesse, le pouvoir, la gloire, etc. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour y parvenir
».
Mais les motivations ne sont pas les seuls éléments évoqués dans cette première vidéo faisant office de making-of au titre. Un peu plus loin dans la vidéo, le directeur artistique Adam May et le concepteur principal Nick Thurston dévoilent comment chaque personnage a été créé et comment les équipes ont collaboré ensemble pour donner vie à ces héros aussi atypiques que destructeurs
.
Des personnages nés de plusieurs idées uniques, mais guidées par deux fils conducteurs
Ce petit reportage nous apprend notamment que tous les employés de Gearbox pouvaient imaginer leur Chasseur de l'Arche idéal et le proposer aux équipes de conception. Cependant, deux éléments majeurs ressortaient : le fait d'être un dur à cuire et d'être amusant à incarner. Nick Thurston révèle que « les capacités, l'équipement, tout, tout doit correspondre aux attentes de notre communauté. Ils peuvent venir de n'importe quel milieu, ils peuvent apporter n'importe quoi à la table, mais en fin de compte, ils doivent être cool et amusants à jouer
». D'ailleurs, cela se reflète dans les séquences partagées.
Plusieurs autres épisodes devraient être publiés dans les prochaines semaines sur la chaîne YouTube de Borderlands
, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir tous les coulisses du jeu. Borderlands 4 sera disponible à partir du 12 septembre 2025
sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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