Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif

Gearbox Software annonce l'arrivée imminente de la version 1.8 de Borderlands 4. Prévue pour le 25 juin, cette mise à jour massive introduit le cross-save, un raid sous-marin gratuit particulièrement exigeant, ainsi qu'un nouveau DLC narratif plongeant les joueurs dans une enquête au style néon-noir.

L'univers de Borderlands 4 s'apprête à connaître une extension majeure. Gearbox Software et 2K ont détaillé le contenu de la version 1.8, qui sera déployée le 25 juin prochain. Cette mise à jour s'annonce comme un tournant pour le titre, mêlant habilement ajouts gratuits et contenus premium, tout en préparant le terrain pour les mois à venir avec l'annonce d'une toute nouvelle Chasseuse de l'Arche.

Un raid gratuit dans les abysses et l'arrivée du cross-save

La grande nouveauté de cette version 1.8 est incontestablement le déploiement officiel des sauvegardes multiplateformes. Les joueurs pourront désormais transférer leur progression d'une machine à l'autre sans la moindre difficulté, une fonctionnalité très attendue par la communauté. Mais le véritable plat de résistance réside dans le nouveau défi de fin de partie offert à tous les possesseurs du jeu.









Baptisé Takedown at Hadron Abyss, ce raid gratuit emmènera les escouades dans une station de recherche sous-marine totalement submergée. Cette expédition s'annonce brutale et mettra les joueurs aux prises avec des monstres mutants et de redoutables prédateurs aquatiques. Le point d'orgue de cette descente aux enfers sera l'affrontement contre l'Enfant de Terramorphous, un boss inédit dont la difficulté s'adaptera dynamiquement à la taille du groupe.

Les joueurs cherchant à repousser leurs limites peuvent activer le niveau Chaos ou le mode Hardcore à une seule vie pour une intensité maximale.

Les récompenses promettent d'être à la hauteur du défi, avec le retour d'une arme de rareté nacrée, neuf équipements légendaires inédits et de nouveaux mods de classe pour optimiser ses personnages.

Une enquête néon-noir avec le Pack Prime 3

En parallèle de ce contenu gratuit, le 25 juin marquera également le lancement du Pack Prime 3, intitulé A Zane to Kill For. Ce DLC narratif payant proposera aux joueurs de plonger dans un univers virtuel à l'esthétique néon-noir. L'objectif sera de résoudre une affaire de meurtre particulièrement complexe, la victime n'étant autre que le clone numérique de secours de Zane.

Cette mission rejouable intégrera un nouveau boss majeur ainsi que deux mini-boss. Les enquêteurs en herbe devront suivre des pistes et pirater des systèmes pour démasquer le coupable. Ce pack sera accompagné de la Vault Card 3, qui permettra de débloquer de nombreuses récompenses cosmétiques sur le thème des bornes d'arcade.

Loveless la Hackeuse en ligne de mire

Gearbox ne s'arrête pas là et a profité de cette annonce pour dévoiler sa feuille de route estivale. Si le mois de juillet accueillera le Pack Prime 4, c'est surtout le mois de septembre qui retiendra l'attention avec l'arrivée du Pack Histoire 2 et d'un nouveau personnage jouable.

Loveless la Hackeuse rejoindra ainsi le casting des Chasseurs de l'Arche. Ancienne employée de la corporation Anshin reconvertie en assassine, elle possède des implants cybernétiques de pointe. Sa particularité réside dans le virus numérique qu'elle a elle-même conçu et avec lequel elle partage son esprit. Ce programme malveillant pourra se matérialiser physiquement sur le champ de bataille, agissant comme une extension mortelle de sa volonté. Les joueurs possédant les éditions supérieures du jeu auront un accès direct à ce contenu.

Rappelons, pour conclure, que Borderlands 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :