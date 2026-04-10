Borderlands débarque sur mobile, mais vous ne pourrez pas y jouer tout de suite

Sans prévenir, Borderlands surprend en sortant un nouvel opus sur mobile. Mais contrairement à Borderlands 4, ce titre n'est disponible que sur iOS et seulement dans un seul pays.

Une aventure pensée spécialement pour ce support

Borderlands mobile disponible uniquement aux États-Unis pour le moment

C'est officiel :n'est plus le dernier jeu en date de la franchise. À la surprise générale, un nouveau titre a été lancé, mais il n'est pas développé par Gearbox. Ce spin-off, sobrement baptisé, est une exclusivité imaginée pour les joueurs sur smartphones et tablettes. Cependant, tous les publics ne pourront pas en profiter, même s'il s'agit d'un jeu free-to-play.Contrairement aux autres spin-offs dérivés d'une licence déjà bien installée, cet opus mobile n'est pas un portage de Borderlands 4 ou d'un autre jeu de la saga. Il s'agit d'uavec des missions à valider, des combats de boss et une progression via un hub central.Borderlands Mobile est édité par Zynga et développé par le studio britannique NaturalMotion. Même s'il n'est pas créé ou édité par la maison-mère,L'éditeur et développeur aide ainsi les équipes à créer un univers fidèle à la franchise en veillant sur les designs ou le lore du jeu.L'objectif ici est de faire découvrir cet univers haut en couleurs à un plus large public. Cependant, Borderlands Mobile ressemble plus à un test qu'à un vrai jeu pour le moment.En effet,Mais deux détails rendent le titre inaccessible pour la majorité des joueurs. En effet,. Bien que l'application soit présente sur l'App store français, un message d'erreur apparait si vous tentez de lancer le jeu.Même s'il s'agit d'un simple test, cet opus mobile pourrait être accessible à d'autres joueurs dans les prochains mois. Précisons qu'une version Android peut être envisagée et que, même s'il est jouable gratuitement, des options payantes sont prévues mais désactivées à l'heure où ces lignes sont rédigées.