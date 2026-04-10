Borderlands débarque sur mobile, mais vous ne pourrez pas y jouer tout de suite

Sans prévenir, Borderlands surprend en sortant un nouvel opus sur mobile. Mais contrairement à Borderlands 4, ce titre n'est disponible que sur iOS et seulement dans un seul pays.
C'est officiel : Borderlands 4
n'est plus le dernier jeu en date de la franchise. À la surprise générale, un nouveau titre a été lancé, mais il n'est pas développé par Gearbox. Ce spin-off, sobrement baptisé Borderlands Mobile
, est une exclusivité imaginée pour les joueurs sur smartphones et tablettes. Cependant, tous les publics ne pourront pas en profiter, même s'il s'agit d'un jeu free-to-play.
Une aventure pensée spécialement pour ce support
Contrairement aux autres spin-offs dérivés d'une licence déjà bien installée, cet opus mobile n'est pas un portage de Borderlands 4 ou d'un autre jeu de la saga. Il s'agit d'un titre pensé spécialement pour le jeu mobile, proposant à la fois une campagne scénarisée unique mais aussi un gameplay adapté
avec des missions à valider, des combats de boss et une progression via un hub central.
Borderlands Mobile est édité par Zynga et développé par le studio britannique NaturalMotion. Même s'il n'est pas créé ou édité par la maison-mère, Gearbox reste présent sur le projet en tant que consultant.
L'éditeur et développeur aide ainsi les équipes à créer un univers fidèle à la franchise en veillant sur les designs ou le lore du jeu.
L'objectif ici est de faire découvrir cet univers haut en couleurs à un plus large public. Cependant, Borderlands Mobile ressemble plus à un test qu'à un vrai jeu pour le moment.
Borderlands mobile disponible uniquement aux États-Unis pour le moment
En effet, une seule classe est actuellement disponible dans Borderlands Mobile.
Mais deux détails rendent le titre inaccessible pour la majorité des joueurs. En effet, il n'est jouable qu'aux États-Unis pour le moment et uniquement sur les appareils iOS compatibles
. Bien que l'application soit présente sur l'App store français, un message d'erreur apparait si vous tentez de lancer le jeu.
Même s'il s'agit d'un simple test, cet opus mobile pourrait être accessible à d'autres joueurs dans les prochains mois. Précisons qu'une version Android peut être envisagée et que, même s'il est jouable gratuitement, des options payantes sont prévues mais désactivées à l'heure où ces lignes sont rédigées.
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