Borderlands 4 : Une fonctionnalité très demandée arrivera bien en jeu, mais il y a un hic

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 juin 2025 à 11h26
Le directeur créatif de Borderlands 4 a partagé une bonne nouvelle sur X/Twitter. Un tout nouveau mode sera ajouté à Borderlands 4, mais il se fait déjà désirer.
Borderlands 4 : Une fonctionnalité très demandée arrivera bien en jeu, mais il y a un hic
S'il faut encore patienter quelques semaines avant de découvrir l'univers haut en couleurs de Borderlands 4, Gearbox communique régulièrement avec les joueurs pour partager toutes les surprises prévues. Entre autres, les développeurs ont déjà confirmé le retour du très apprécié radar de combat, mais aussi l'absence d'un élément très pratique pour l'exploration.

Le 24 juin 2025, le directeur créatif du titre a annoncé qu'une autre fonctionnalité présente dans des titres très populaires sera présente dans ce quatrième opus. Cependant, il faudra être patient pour en profiter.

Immortalisez vos plus beaux butins et vos meilleurs souvenirs de chasse en prenant la pose dans Borderlands 4

Sur X/Twitter, Graeme Timmins a annoncé la présence d'un mode Photo. Ce choix peut étonner certains car, d'ordinaire, il est réservé à des jeux en vue à la troisième personne comme c'est le cas dans Death Stranding par exemple. Toutefois, cette nouveauté va permettre à la communauté de s'amuser et de partager leurs meilleurs moments d'une nouvelle manière. Cependant, aucun détail concernant les options disponibles pour les photographes vidéoludiques n'a été dévoilé. 

borderlands-4-moxxi
Graeme Timmins a simplement précisé que le mode photo était prévu pour le jeu depuis un certain temps. Malgré tout, vous ne pourrez pas profiter du mode Photo à la sortie de Borderlands 4. 

Est-ce qu'une date précise a été confirmée pour l'arrivée du mode Photo dans Borderlands 4 ? 

Le directeur créatif ajoute que cette fonctionnalité sera intégrée dans une mise à jour post-lancement, sans donner de fenêtre de sortie à l'heure actuelle. Toutefois, le report est justifié, car il s'agit d'un élément optionnel qui ne concernera pas nécessairement tous les Chasseurs de l'Arche. D'ailleurs, Graeme Timmins précise que les développeurs concentrent actuellement leurs efforts sur le peaufinage des mécaniques de gameplay et sur l'amélioration de la qualité de vie globale du titre.

borderlands-4-mode-photo-tweet
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 arrive le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Borderlands 4 29 juin 2026

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif
Borderlands 4 19 juin 2026

Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif

Gearbox Software annonce l'arrivée imminente de la version 1.8 de Borderlands 4. Prévue pour le 25 juin, cette mise à jour massive introduit le cross-save, un raid sous-marin gratuit particulièrement exigeant, ainsi qu'un nouveau DLC narratif plongeant les joueurs dans une enquête au style néon-noir.
Borderlands n'aurait pas connu un tel succès sans ce détail d'après Strauss Zelnick
Borderlands 4 18 mai 2026

Borderlands n'aurait pas connu un tel succès sans ce détail d'après Strauss Zelnick

Même si Borderlands 4 a divisé la communauté, la licence est toujours d'actualité et les anciens opus sont très appréciés. Cependant, le directeur de Take-Two a déclaré que l'histoire aurait pu être bien différente sans un changement majeur.

commentaire (0)