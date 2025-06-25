Borderlands 4 : Une fonctionnalité très demandée arrivera bien en jeu, mais il y a un hic

Est-ce qu'une date précise a été confirmée pour l'arrivée du mode Photo dans Borderlands 4 ?

Le directeur créatif ajoute queToutefois, le report est justifié, car il s'agit d'un élément optionnel qui ne concernera pas nécessairement tous les Chasseurs de l'Arche. D'ailleurs, Graeme Timmins précise que les développeurs concentrent actuellement leurs efforts sur le peaufinage des mécaniques de gameplay et sur l'amélioration de la qualité de vie globale du titre.Rappelons, en guise de conclusion, quesur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.