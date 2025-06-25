Borderlands 4 : Une fonctionnalité très demandée arrivera bien en jeu, mais il y a un hic

Le directeur créatif de Borderlands 4 a partagé une bonne nouvelle sur X/Twitter. Un tout nouveau mode sera ajouté à Borderlands 4, mais il se fait déjà désirer.
S'il faut encore patienter quelques semaines avant de découvrir l'univers haut en couleurs de Borderlands 4
, Gearbox communique régulièrement avec les joueurs pour partager toutes les surprises prévues. Entre autres, les développeurs ont déjà confirmé le retour du très apprécié radar de combat
, mais aussi l'absence d'un élément très pratique pour l'exploration
.
Le 24 juin 2025, le directeur créatif du titre a annoncé qu'une autre fonctionnalité présente dans des titres très populaires sera présente dans ce quatrième opus. Cependant, il faudra être patient pour en profiter.
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Sur X/Twitter, Graeme Timmins a annoncé la présence d'un mode Photo
. Ce choix peut étonner certains car, d'ordinaire, il est réservé à des jeux en vue à la troisième personne
comme c'est le cas dans Death Stranding
par exemple. Toutefois, cette nouveauté va permettre à la communauté de s'amuser et de partager leurs meilleurs moments d'une nouvelle manière. Cependant, aucun détail concernant les options disponibles pour les photographes vidéoludiques n'a été dévoilé.
Graeme Timmins a simplement précisé que le mode photo était prévu pour le jeu depuis un certain temps. Malgré tout, vous ne pourrez pas profiter du mode Photo à la sortie de Borderlands 4.
Est-ce qu'une date précise a été confirmée pour l'arrivée du mode Photo dans Borderlands 4 ?
Le directeur créatif ajoute que cette fonctionnalité sera intégrée dans une mise à jour post-lancement, sans donner de fenêtre de sortie à l'heure actuelle.
Toutefois, le report est justifié, car il s'agit d'un élément optionnel qui ne concernera pas nécessairement tous les Chasseurs de l'Arche. D'ailleurs, Graeme Timmins précise que les développeurs concentrent actuellement leurs efforts sur le peaufinage des mécaniques de gameplay et sur l'amélioration de la qualité de vie globale du titre.
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 arrive le 12 septembre 2025
sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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