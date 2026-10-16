« Un manque de respect total » : Battlefield 6 vendrait du contenu généré par IA, les joueurs sont furieux

La nouvelle saison de Battlefield 6, « Siège de Vegas », déchaîne les passions. Si la carte Area 51 est saluée, les skins du passe de combat suscitent la colère. Les joueurs dénoncent des créations bâclées, suspectant l'utilisation d'intelligence artificielle pour du contenu payant.

La saison 5 de Battlefield 6 a débarqué cette semaine avec un accueil mitigé. D'un côté, les joueurs applaudissent la nouvelle carte, Area 51, déjà considérée comme l'une des meilleures du jeu. De l'autre, une nouvelle série de cosmétiques issus du passe de combat fait sonner toutes les alarmes, celles d'une création paresseuse assistée par une intelligence artificielle générative.

Quand les détails qui tuent deviennent des fautes qui fâchent

En cause, des designs pour le moins étranges proposés à la vente, comme nous pouvons le voir sur Reddit. On y trouve un opérateur avec cinq pistolets identiques à la ceinture, un autre affublé de chargeurs attachés de manière totalement incohérente, ou encore un patch de sécurité où le mot « Security » est mal orthographié en « Secuty ».

Sur le forum, la communauté s'interroge évidemment. « DICE approuve des designs de personnages aussi stupides ? ». Un autre ajoute : « Le design des chargeurs sur le deuxième gars n'a absolument aucun sens, on dirait du contenu généré par IA… et puis il y a le type avec les cinq pistolets, mais le plus flagrant, c'est ce foutu patch de sécurité mal orthographié ». L'indignation est d'autant plus forte que ces objets sont payants.















L'ombre de l'IA plane sur le champ de bataille

Bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle que ces designs résultent de l'IA, ce n'est pas la première fois que Battlefield 6 est pris en flagrant délit de négligence. Quelques mois après sa sortie, le jeu de tir d'EA avait déjà intégré des cosmétiques qui semblaient générés par une IA, et il avait fallu plusieurs mois pour qu'ils soient corrigés. Cette nouvelle polémique survient dans un contexte social tendu pour le studio, après le licenciement de plusieurs développeurs de Battlefield plus tôt cette année.

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Même si l'IA n'est pas directement la cause, des erreurs aussi grossières que le patch « Secuty » placé juste au-dessus de l'inscription « Security Operator » suggèrent au mieux un manque de contrôle qualité flagrant. Un artiste humain, à moins d'être surchargé de travail au sein d'une équipe réduite, n'aurait probablement pas laissé passer une telle erreur. Et même si le studio fait appel à l'IA pour gagner du temps, la moindre des choses serait de vérifier le contenu, et corriger les erreurs ou approximations.

Une tendance de fond qui inquiète l'industrie

Ce cas n'est pas isolé et s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie du jeu vidéo à adopter l'IA générative, souvent au grand dam des joueurs qui y voient un raccourci artistique et une baisse de qualité. L'influence grandissante d'investisseurs comme le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, qui semble très intéressé par cette technologie, pourrait accélérer ce mouvement.

Alors que de nombreux studios semblent vouloir embrasser cette technologie, à l'image d'Epic Games, malgré le mécontentement général, la question reste de savoir s'ils écouteront les critiques ou s'ils continueront à intégrer ce type de contenu, en espérant que cela passe inaperçu.