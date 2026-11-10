Battlefield 6 : MàJ 2.1.2.0 du 10 novembre 2026, patch notes et détails

En ce mardi 10 novembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour, qui est liée à la saison 5. Pour être plus précis, il s'agit du patch 2.1.2.0, qui apporte diverses nouveautés sur le titre. Les joueurs et les joueuses pourront ainsi découvrir la nouvelle carte, Casino européen, mais aussi un nouvel événement, nommé Casse au Casino, et une nouvelle arme, soit la carabine NSW4. Des ajustements et corrections sont également de la partie.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.1.2.0, disponible depuis le 10 novembre 2026, de Battlefield 6.
Patch notes de la mise à jour 2.1.2.0 de Battlefield 6
Nouveau contenu
- Nouvelle carte : Casino européen
- Bienvenue dans Casino européen, un casino et complexe hôtelier de classe mondiale, doté d'une galerie marchande, d'une aire de restauration et plus encore. Dans Casino européen, il y en a pour toutes les escouades : créez vos propres voies de contournement grâce à des façades entièrement destructibles, lancez-vous dans des combats rapprochés dans le casino, postez-vous sur un balcon pour viser à longue distance ou détendez-vous avant de foncer à travers les tranchées de la rivière artificielle.
- La direction du casino espère que vous apprécierez votre séjour au Casino européen.
- Nouvel événement : Casse au casino
- Casse au casino mène le combat du Strip à l'intérieur du casino avec des batailles aux enjeux élevés en Conquête et Expansion. Terminez des contrats pour gagner des THUNES, une nouvelle monnaie à durée limitée à échanger contre des éléments cosmétiques et des récompenses sur le thème de la sécurité privée et du Casino.
- La carte Casino européen et certains contenus ne sont pas disponibles dans REDSEC.
- Nouvelle arme : carabine NSW4
- La NSW4 est une carabine courte à portée hautement modulaire, extrêmement personnalisable pour toutes les situations de combat. Avec ses munitions subsoniques par défaut, la NSW4 est l'arme idéale pour rester indétectable lors des tirs. Exploitez son plein potentiel en maîtrisant son utilisation au combat et votre connaissance de l'arme.
- Nouveau gadget : ADS-17 6 GHz
- Aveuglez l'ennemi, renforcez votre escouade. Le brouilleur de signal est l'arme secrète de la classe Éclaireur pour éliminer les renforts et les renseignements ennemis, notamment en perturbant les cartes, le flux d'éliminations, le statut de l'objectif et la position des adversaires.
- Nouveau véhicule : M142 MRAS
- L'artillerie mobile atteint la perfection. Ce MRAS (Mobile Rocket Artillery System ou système d'artillerie mobile de roquettes) est un véhicule lance-roquettes léger, idéal pour semer la dévastation tout en restant en mouvement.
- Classements
- Consultez votre position par rapport aux autres joueurs et joueuses grâce au nouveau système de classement. La fonctionnalité prend en charge plusieurs catégories de classement distinctes, telles que la catégorie carrière, les modes de jeu et les classes. Elle permet également d'appliquer un filtre "Amitié uniquement" pour que les joueurs et joueuses puissent comparer leurs performances directement avec celles de leurs proches. Le classement est saisonnier et inclut un filtre saisonnier dédié qui permet aux joueurs et aux joueuses de voir leurs positions à partir de la Saison 5. De plus, la ligne de classement fixe permet à chaque personne de connaître son classement général exact dans n'importe quelle catégorie ou saison, même si elle ne figure pas dans le haut du classement. Chaque saison apporte un nouveau classement à conquérir. Vous pouvez désormais suivre votre parcours jusqu'au sommet. Vous pouvez accéder aux classements en naviguant dans votre profil dans le jeu, puis en ouvrant l'accueil Classé en cliquant sur l'insigne Classé.
- Nouveaux accessoires
- La mise à jour 2.1.2.0 étend la personnalisation sur plusieurs plateformes d'armes avec de nouveaux chargeurs, optiques, types de munitions et accessoires ergonomiques :
- Optiques :
- Ajout de l'optique à faible grossissement variable DVO (1x–6x) sur toutes les carabines.
- Ajout des lunettes S-VPS 6x, d'une optique à faible grossissement variable MC-CO (1x–6x), d'un PAS-35 thermique 3x et d'un GRIM thermique 1.5x au M44.
- Ergonomie et dispositifs de bouche :
- Ajout de l'étui rapide au USG-90.
- Ajout de la détente de précision au M44.
- Ajout du compensateur flash à l'ES 5.7.
- Ajout de protections de rails au M277, PSR, M2010 ESR, B36A4, L85A3, SGX, M250, M433, RPK-74M, SVK-8.6 et M1014.
- Types de munitions :
- Ajout de munitions à pointe synthétique au GGH-22 et à l'ES 5.7.
- Chargeurs et dispositifs d'alimentation :
- Ajout du chargeur 60 coups à l'AK-205.
- Ajout de la bande souple 75 coups et de la bande souple 100 coups au M/60.
- Ajout du chargeur à bande 75 coups au M250.
- Ajout de la bande souple rapide de 75 cartouches au M240L.
- Ajout de chargeurs tubulaires de 8 obus au M1014 et au M87A1 (non combinable avec les suppresseurs de bouche).
- Ajout du chargeur 20 coups et du chargeur rapide 20 coups au GRT-BC.
Mises à jour majeures de la version 2.1.2.0
- Classements saisonniers : Suivez votre position dans carrière, les modes de jeu et les classes avec un filtrage saisonnier, un filtre "Amitiés uniquement" et une ligne de classement fixe qui garde votre rang visible à tout moment.
- Équilibrage des armes et accessoires : Ajustement de la diminution des dégâts, de la récupération du recul et de la manipulation sur le Mini Scout, SVDM, M39 EMR, SCW-10, GRT-BC et KTS100 MK8, ainsi que des mises à jour des points de personnalisation et des attributs pour les chargeurs étendus, les munitions de qualité supérieure et les accessoires de bouche.
- Dispositions des véhicules en mode Conquête et modes du Vegas Strip : Ajout du M142 MRAS en Conquête sur Zone 51, Train vers Golmud, Opération Tempête de feu et Vallée de Mirak, et expansion du Vegas Strip pour prendre en charge Ruée, Match à mort en équipe et Domination.
- Améliorations de Portal et du salon personnalisé : Ajout de Zone 51, Vegas Strip et du M142 MRAS à Portal, exposition de nouveaux paramètres effets écran et effets soldat, et amélioration de la stabilité du salon personnalisé et des commandes du mode observation.
- REDSEC et améliorations de Royale Rapide : Missions Battle Royale affinées, progression du Programme Phantom, éléments d'interface et de butin de Royale Rapide, zone recommandée de Battle Royale occasionnel et arrivée du chat de proximité dans Royale Rapide.
Essai gratuit de Battlefield 6
- Du 13 au 16 novembre, Battlefield 6 est disponible GRATUITEMENT* à Las Vegas. Misez tout pour la guerre totale dans Conquête et Expansion ou terminez des contrats, gagnez des thunes et débloquez des récompenses dans un événement Casse au casino aux enjeux élevés.
Navigateur de serveurs
- Au cas où vous l'auriez manqué, nous déployons le navigateur de serveurs dans Battlefield 6 en avant-première, en commençant par un test public limité qui sera lancé peu après la mise à jour Casse au casino. Cette phase de mise en œuvre permettra à notre équipe de développement de tester la charge serveur, d'observer les performances des files d'attente en temps réel et de valider le matchmaking avec de véritables escouades.
- Une fois ce test terminé et les mesures nécessaires vérifiées, nous déploierons le navigateur de serveurs pour tout le monde, et ce dans le monde entier.
- Rendez-vous sur notre blog Mise à jour de la communauté - Navigateur de serveurs à venir pour en savoir plus.
Modifications
Armes
- La mire métallique ne passe plus à travers l'optique 2.5x sur le VCR-2.
- Le paquetage d'arme "Jusqu'à la tombe" ne fait plus passer les doigts de la personne à travers son accessoire.
Z84M
- La tirette s'affiche désormais correctement lors des animations de rechargement.
- Les chargeurs et les viseurs ne passent plus à travers le modèle lors des inspections d'armes lorsqu'un accessoire sous le canon est équipé.
- Le chargeur rapide 30 coups pour le PW7A2 affiche désormais une description cohérente.
- Le chargeur à bande souple 200 coups affiche désormais une description précise sur le L110 et le M123K.
- Le canon long SGX affiche désormais la description correcte.
- Correction des multiplicateurs de pénétration pour les accessoires de munitions de type tête creuse, balles à fragmentation et tungstène sur le M121 A2.
- Le frein de bouche RSPR 5 points ne réduit plus le recul plus que prévu.
- Mise à jour de la description de l'accessoire de module sous le canon pour plus de clarté.
- Mise à jour de l'icône de poseur pour le chargeur à bande rapide 5 coups sur l'Interdictor.
- Résolution d'un problème où les aperçus 3D des accessoires pour le VSSM et le LMR27 apparaissaient mal alignés et flous dans le menu équipement.
- Le couteau de plongée de la Royal Navy joue désormais l'animation d'exécution à la première personne prévue pour la défense.
- Équiper le silencieux standard sur le L115 applique désormais la pénalité de précision de tir au jugé prévue.
- Les munitions à pénétration au tungstène sur le L115 et l'Interdictor appliquent désormais les valeurs de recul prévues.
- Correction des descriptions en jeu pour les LPVO et les viseurs thermiques (à l'exception du SU-230 et du 1P86) pour indiquer que viser réduit la vitesse de déplacement.
- Application de la pénalité de vitesse de déplacement prévue lors de la visée sur le viseur hybride thermique TH-RDS 1x.
- Le coût de l'accessoire chargeur 25 coups du M417 A2 a été corrigé et passe désormais de 15 à 20 points.
- Le déploiement avec la bande souple 50 coups sur le M/60 octroie désormais les 250 balles totales prévues au moment de l'apparition au lieu de 150 balles.
- MK 24
- Correction du coût en points d'accessoire pour les balles à fragmentation.
- Les accessoires de chargeur affichent désormais les coûts corrects en points d'accessoire.
- Le rail de bipied n'apparaît plus lorsqu'une butée de main est équipée.
- Résolution d'un problème où le module sous le canon lance-grenades recevait un nombre incorrect de munitions et
- provoquait une animation de rechargement cassée.
- Correction de l'icône d'interface pour l'accessoire amortisseur de fabricant tiers.
Mises à jour de l'équilibrage des armes et accessoires
- Mini Scout :
- Ajout d'un troisième palier de perte de puissance à 150 m. Au-delà de 150 m, le Mini Scout ne permet plus de réaliser des éliminations d'un tir en pleine tête, infligeant 50 dégâts au torse et 33,5 dégâts aux membres (trois tirs pour éliminer via des tirs aux membres).
- SCW-10 :
- Ajout d'un palier de perte de puissance à 55 m (infligeant 14,3 dégâts au torse entre 55 et 75 m) et d'un nouveau plancher de dégâts minimum de 12,76 au-delà de 75 m.
- GRT-BC :
- Augmentation de la vitesse de base de visée d'un palier pour s'aligner sur la référence des pistolets-mitrailleurs.
- Les canons d'usine et canons légers améliorent désormais la précision du tir au jugé au lieu d'offrir des bonus de vitesse de visée.
- Le canon long accorde désormais une réduction du recul au prix d'une pénalité de vitesse de visée.
- KTS100 MK8 :
- Augmentation de l'indice de temps de déploiement d'un palier pour s'aligner sur le RPKM et le RPK-74M.
- Attributs de chargeur retravaillés :
- Chargeur tambour standard de 60 coups + Vitesse de dégainage.
- Chargeur tambour standard de 60 coups + Dispersion en mouvement du viseur.
- Compact 45 coups (Compact 1) : -25 % de capacité, + Vitesse de visée, + Vitesse de dégainage, + Oscillation, +
- Dispersion en mouvement du viseur.
- Compact 50 coups (Compact 2) : -17 % de capacité, + Vitesse de dégainage, + Oscillation, + Dispersion en mouvement du viseur.
- Chargeur rapide 45 coups (Compact 3) : -25 % de capacité, + Vitesse de visée, + Vitesse de dégainage, + Oscillation, + Dispersion en mouvement du viseur, + Vitesse de rechargement.
- Chargeurs étendus :
- Le chargeur étendu 1 pour KV9 applique désormais une pénalité de vitesse de dégainage, et le chargeur étendu 2 applique des pénalités de vitesse de visée et de vitesse de dégainage.
- Les chargeurs étendus 1 et 2 pour SG 553R appliquent désormais une pénalité de vitesse de dégainage, et le chargeur étendu rapide 2 applique une pénalité de vitesse de dégainage ainsi qu'un bonus de vitesse de rechargement réduit.
- Munitions, ergonomie, bouches et optiques :
- Coefficient de traînée aérodynamique des munitions de qualité supérieure augmenté de 0,0002 à 0,00025.
- Suppression des munitions à pointe synthétique du DRS-IAR.
- Coût en points de personnalisation des balles à fragmentation réduit de 20 à 15 points sur toutes les armes.
- Réduction de l'efficacité de réduction du recul de l'accessoire Amortisseur de fabricant tiers.
- Le puits de chargeur évasé bénéficie désormais d'un bonus de vitesse de rechargement, en plus de sa capacité à recharger en visée.
- Coût en points de personnalisation du montage sous canon réduit de 10 à 5 points sur toutes les armes compatibles.
- Coût en points de personnalisation des mires métalliques réduit de 15 à 10 points sur tous les fusils de précision.
- L'accessoire Fait d'armes sur le M44 offre désormais des améliorations de précision au tir au jugé au lieu de la vitesse de dégainage.
- Mise à jour du compensateur de flash du SV-98 pour utiliser les caractéristiques du cache-flamme (supprimant uniquement le repérage sur la mini-carte 2D) et le silencieux du SV-98 pour utiliser les caractéristiques standards du silencieux (supprimant le repérage sur la mini-carte 2D et la détection en jeu en 3D).
Jouabilité
- Les animations de mains à la première personne se jouent désormais correctement après une interaction avec une porte tout en tenant une arme de mêlée.
- Suppression du logo Battlefield inversé sur le gant droit du skin de personnage "Fantôme rouge saboteuse".
- Résolution du scintillement sur l'appareil de poignet du skin de personnage "Funèbre".
- Les écussons d'uniforme s'affichent désormais correctement sur le skin de personnage "Vortex".
- Résolution du clipping de masque sur le skin de personnage "Brûlure contrôlée".
- Correction d'une coquille sur l'écusson de casque "Dévastation rampante".
- Résolution d'un problème de texture sur le skin de personnage "Gros flambeur".
Véhicules
- Résolution d'un problème où le missile guidé ne répondait pas lorsqu'il était tiré depuis le siège WSO du jet multirôle.
- Les véhicules sont désormais moins souvent propulsés dans les airs lors d'une collision avec d'autres véhicules.
- Les ogives lourdes augmentent désormais le nombre de munitions de roquette guidée sur l'hélicoptère d'attaque Panthera KHT.
- RCB-90
- Le mortier affiche désormais des informations de distance précises.
- La tourelle du mortier s'affiche désormais correctement lorsque le skin "Cavalerie du typhon" est équipé.
- Résolution d'un problème pouvant entraîner le lancement d'hélicoptères dans les airs lorsque ces derniers étaient touchés par un sac de ravitaillement.
Gadgets
- Résolution d'un problème où les pochettes de ravitaillement lancées ne se verrouillaient pas sur les joueurs et les joueuses qui étaient des amitiés.
- Plusieurs skins de gadgets et d'armes de mêlée apparaissent désormais correctement en jeu une fois équipées.
- Les hélicoptères ne basculent plus brusquement lorsqu'une personne passagère lance une pochette de ravitaillement. Vous pensiez assurer.
- Correction d'un problème où le nombre de munitions de pochette de ravitaillement pouvait devenir incohérent après un ravitaillement depuis une caisse de ravitaillement.
- Le brouilleur portable ne peut être appliqué que sur soi-même, supprimant l'option de déploiement au sol.
Cartes et modes
- Ajout des modes Ruée, Match à mort en équipe et Domination à Vegas Strip.
- Ajout du M142 MRAS de Casse au casino aux configurations Conquête existantes :
- Zone 51 (Conquête) : Remplacement d'un char de combat principal au QG de chaque équipe par un M142 MRAS.
- Train vers Golmud (Conquête) : Remplacement de l'antiaérien mobile à l'objectif B par un M142 MRAS, et remplacement du char de combat principal à l'objectif A par un véhicule de combat d'infanterie.
- Opération Tempête de feu (Conquête) : Remplacement d'un char de combat principal au QG de chaque équipe par un M142 MRAS.
- Vallée de Mirak (Conquête) : Ajout d'un M142 MRAS au QG de chaque équipe.
- Augmentation du délai d'inactivité de 90 secondes dans les modes Opérations, Percée, Offensive porte-avions, Conquête et Escalade.
- Résolution d'un problème entraînant l'apparition prématurée de l'interface de zone restreinte sur les générateurs d'armes fixes bloqués.
- Les notifications de zone hors limites n'apparaissent plus prématurément lors du blocage des générateurs de véhicules, et le message de notification explique désormais plus clairement la restriction.
- Résolution d'un problème d'éclairage pouvant provoquer l'apparition de zones trop lumineuses sur les cartes.
Progression
- Résolution de plusieurs problèmes de suivi de progression et de critères dans les défis hebdomadaires de la Saison 5.
- Correction d'un problème où le défi bonus de la semaine 8 ne comptabilisait pas les redéploiements dans les modes REDSEC.
- Résolution d'une divergence où les exigences en jeu du défi de la semaine 9 ne correspondaient pas aux critères de réussite affichés et suivis.
- Correction d'un bug de calcul de progression pour le défi bonus de la semaine 7 dans les parties Royale rapide.
- Correction du comportement de suivi du défi bonus de la semaine 4 afin que les critères de progression du mode multijoueur et ceux spécifiques à REDSEC soient suivis indépendamment comme prévu, au lieu de progresser simultanément.
- Mise à jour de la description du défi de la semaine 10 pour refléter précisément que les objets de qualité supérieure collectés dans tous les modes Battle Royale (dont Royale Rapide) comptent pour la progression.
- Correction d'un bug de calcul de progression pour le défi de la semaine 9 dans les modes Battle Royale standard.
- Correction d'un bug de calcul de progression pour le défi de la semaine 9 dans les matchs Royale Rapide.
- Mise à jour des critères et du suivi du défi de la semaine 8 pour surveiller correctement les placements des meilleures escouades dans tous les modes Battle Royale pris en charge.
- Correction d'un bug de calcul de progression pour le défi de la semaine 7 dans les matchs Battle Royale standard.
IU et ATH
- Les icônes d'armes se mettent désormais correctement à jour dans le HUD d'inventaire du soldat lorsque vous changez d'arme en jouant la classe Assaut.
- Résolution d'un problème où des ordres d'escouade pouvaient être déclenchés involontairement lors de l'annulation de la liste des objectifs dans la commorose.
- L'animation de remplissage de l'emplacement de gadget ne se joue plus lors d'une attaque au corps-à-corps.
- Résolution d'un problème où 100 points de dégâts létaux pouvaient s'afficher comme 99 points à côté du réticule dans certaines circonstances.
- Les noms de l'escouade victorieuse et la bannière du gagnant ne se chevauchent plus sur l'écran cinématographique de fin de manche.
- Ajustement de l'icône de chef d'escouade pour qu'elle s'affiche à la taille prévue.
- Résolution de la corruption de textures autour des limites extérieures de la grande carte sur plusieurs cartes, y compris l'île Wake et le pont de Manhattan.
- Correction de l'alignement de la mire métallique inclinée et de l'optique thermique PAS-35 sur les icônes d'armes superposées pour les armes suivantes : VCR-2, NVO-228E, SGX, AK-205, Kord 6P67, RSPR et L115.
- L'incrustation d'image ne s'actualise plus inutilement lors de la fermeture du tableau des scores.
- Les icônes de véhicule sur les objectifs s'estompent désormais correctement lorsqu'elles sont épinglées au bord de l'écran sur l'écran de déploiement.
- Restauration des icônes manquantes dans la liste de déploiement des véhicules sur l'écran de déploiement.
- L'objectif B sur Train vers Golmud affiche désormais l'icône du M142 MRAS au lieu de celle du char de combat principal dans l'interface de disponibilité des véhicules.
- L'écran de briefing d'avant-match sur Vegas Strip n'affiche plus uniquement la zone souterraine si la partie précédente s'est terminée alors que vous étiez sous terre.
- Suppression des notifications inutiles de déconnexion et de reconnexion de l'IA dans l'ATH.
- L'aperçu de la caméra de redéploiement ne chevauche plus les icônes de véhicule lors de la consultation du QG de l'OTAN sur l'écran de déploiement sur Vegas Strip.
- La fermeture du menu de personnalisation des armes dans le salon d'avant-match n'ouvre plus l'écran de briefing de mission.
- Amélioration du texte des notifications d'expulsion pour inactivité et de pénalité de départ.
- Résolution de plusieurs problèmes d'interface et de navigation avec les kits d'améliorations dans la boutique, améliorant la fonctionnalité, la lisibilité et la présentation des menus.
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs et joueuses de retourner au salon ou de fermer la fenêtre contextuelle "Quitter la partie" comme prévu.
- Les accessoires sous le canon restent désormais visibles sur les armes lors de l'accès au stand de tir.
- Résolution d'un problème de chevauchement de texte sur l'écran de détails de l'unité Force opérationnelle Épervier dans les équipements.
- Amélioration de la lisibilité du texte "Commencer" sur la tuile de recherche personnalisée.
- Réalignement des lignes indicatrices d'accessoires sur plusieurs armes dans le menu des équipements pour une meilleure précision.
- Correction d'une coquille dans la statistique "Distance parcourue en parachute" dans le profil du joueur ou de la joueuse.
- L'onglet Événement met désormais en évidence la tuile de récompense en vedette comme prévu après avoir quitté l'écran de prise de contrôle de l'événement.
- Résolution d'un problème d'animation affectant les modèles de soldats 3D lors de la navigation entre les menus Profil et Paramètres.
- Résolution de problèmes de positionnement de caméra pouvant entraîner un décentrement des armes dans le menu de personnalisation des armes.
- Les bateaux de patrouille ne s'incrustent plus dans le sol sur l'écran d'inspection de personnalisation des véhicules après avoir visité l'écran de déploiement.
- Correction d'une incohérence de couleur sur l'icône de plaque "À sec".
- La perte de connexion réseau dans le stand de tir ne rend plus le jeu insensible.
- Résolution de problèmes d'alignement visuel affectant les soldats et les armes dans le menu des équipements et les salons de prélancement.
- Le profil affiche désormais le nombre total exact de plaques.
- Les objets possédés ne provoquent plus de chevauchement des informations de maîtrise dans l'aperçu du pack de kits d'améliorations sur PlayStation 5.
- Appuyer sur Esc pour fermer les menus contextuels dans le menu principal n'ouvre plus la fenêtre "Quitter la partie".
- Les paquetages d'armes personnalisés pour les armes non possédées apparaissent désormais sans délai dans le menu équipements après leur achat dans la boutique.
- Correction de l'orthographe du nom de Dev Kulkarni dans la biographie de Mantra (Griffe d'acier).
- Les récompenses de défi matériel affichent désormais leurs noms destinés aux joueurs et aux joueuses au lieu des noms de développement internes.
- Résolution d'un crash pouvant survenir lorsque la mini-carte tentait de s'afficher dans une taille non prise en charge.
Paramètres
- Appuyer sur Esc après avoir modifié les paramètres d'affichage ou graphiques déclenche désormais la fenêtre de confirmation comme prévu.
- La modification de la couleur neutre dans les profils de couleur n'affecte plus la barre de défilement dans la personnalisation de véhicule.
- Les paramètres du jeu ne reviennent plus aux valeurs par défaut après un arrêt imprévu du PC.
- Résolution d'un problème où une mise à jour du jeu pouvait réinitialiser les paramètres de la personne et afficher une erreur de corruption de fichier de sauvegarde.
Portal
- Les joueurs et joueuses ne passent plus à travers le terrain aux bords des cartes Portal.
- La suppression d'un widget d'interface parent dans Portal supprime désormais aussi les widgets pour l'enfant, ce qui évite un crash du serveur.
- La commrose affiche désormais correctement le texte et les images sur toutes les cartes Portal.
- Ajout des ressources et effets visuels de l'événement de convergence à la zone souterraine, la Zone 51 et Sandbox dans Portal.
- Ajout de la balance des blancs, du vignettage, de la tonalité, du flou de mouvement, du brouillard, des effets cinématographiques, du grain de pellicule, de la profondeur de champ, des glyphes de l'unitologie et de la correction colorimétrique à la liste de sélection des effets d'écran de Portal, ainsi que de l'action SetScreenEffectParameter pour personnaliser les paramètres des effets d'écran.
- Ajout de sept nouvelles entrées à la liste de sélection SoldierEffects : deux effets visuels (ShadowSilhouette et NecromorphEffects) et cinq effets audio locaux (HearDroneLoop, HearWhispers, HearFakeFootstepsAndGunshots, HearFakeMonsterNoises et HearFakeMonsterNoises2).
- Les créateurs et créatrices Portal peuvent désormais sélectionner des variantes de skin spécifiques à une classe (dont l'apparence des forces du Monolithe) lors de l'apparition de bots Portal personnalisés avec SpawnAIFromAISpawner.
- Le véhicule M142 est désormais disponible dans Portal.
- Ajout du soutien pour la Zone 51 et Vegas Strip dans Portal.
- Portal s'enrichit de nœuds de fonction BitFlag pour la gestion des variables et prend désormais en charge la personnalisation des couches d'impact des rayons de physique.
- Ajout du soutien pour WaterPlane au SDK Portal.
- Le tableau des scores n'apparaît plus vide après la transition vers la partie suivante dans Portal.
Salons personnalisés et mode observation
- Le bouton "Actions du profil" peut désormais être sélectionné dans les salons personnalisés Portal.
- La notification "Sans hôte" n'apparaît plus de manière intempestive en quittant un Salon personnalisé Portal.
- L'option "Activer le salon" est désormais disponible lors de l'hébergement de Battle Royale en duo et du mode Roi de la colline dans les salons personnalisés Portal.
- Correction d'une faute de frappe dans la description du paramètre d'hôte "Rejoindre en groupe" dans les salons personnalisés Portal.
- Les écrans de chargement de Conquête dans les salons personnalisés Portal affichent désormais les images de carte correctes pour les cartes sélectionnées.
- Les administrateurs et administratrices ne sont plus dans la liste des joueurs et joueuses bannis après avoir reçu un message d'erreur "Échec du bannissement" dans les salons personnalisés Portal.
- Résolution d'un problème dans le mode observation sur le Bazar du Caire, où la caméra libre pouvait rester coincée sur une géométrie invisible.
- Les inventaires n'apparaissent plus vides après avoir basculé entre les vues à la première et à la troisième personne dans le mode observation dans un salon personnalisé.
- Les personnes en mode observation peuvent désormais passer de la personne actuelle à d'autres joueurs et joueuses en vue à la première personne à l'aide de la touche assignée.
- L'interface du soldat en mode observation ne disparaît plus après avoir rejoint une partie via la fonction de reconnexion.
- Résolution d'un problème où le curseur de la grande carte en mode observation ne s'alignait pas ou ne sélectionnait pas la bonne personne avec certaines résolutions d'écran.
- Correction d'un problème pouvant faire apparaître l'interface du mode observation trop tôt ou la laisser affichée trop longtemps.
- Basculer rapidement entre les joueurs et joueuses en vue à la première personne dans le mode observation dans un salon personnalisé ne fait plus clignoter la géométrie du soldat.
- Basculer entre la caméra libre et la caméra suiveuse en observation dans Battle Royale Portal n'affiche plus brièvement une caméra de carte du ciel et ne s'intègre plus dans la tête d'un soldat immobile.
Audio
- Le Z84M ne donne plus l'impression de tirer des coups supplémentaires lorsqu'il est entendu à distance.
- Résolution d'un problème où l'indicateur d'interface de la commrose pour la station de radio active du véhicule pouvait être manquant, et ajout des stations de radio manquantes à la commrose du véhicule.
- L'audio des pneus et des chenilles de véhicule passe désormais de manière fluide sur différents matériaux de surface sur Vegas Strip.
- Le L115 joue désormais correctement son effet sonore de verrou lors du rechargement à partir d'un chargeur vide.
- Résolution d'un problème où un son fort de type sonar pouvait se jouer près de l'objectif E sur l'île Wake en mode Conquête.
- Les répliques de voix off du commandant se déclenchent désormais de manière fiable lorsque les renforts restants diminuent et passent à 50 et 25 en mode Ruée.
- Les répliques de voix off du commandant se jouent désormais comme prévu après la capture d'un objectif en mode Domination.
- Les répliques de voix off du commandant se déclenchent désormais lorsqu'une équipe atteint 20 % d'avance en mode Domination.
REDSEC
Jouabilité
- Résolution d'un problème où les jetons de redéploiement n'apparaissaient pas dans les ambulances pendant les parties de Royale Rapide en solo.
- Résolution d'un problème où les coffres de butin pouvaient se fermer s'ils étaient ouverts au moment exact où les coffres se réinitialisaient en mode Battle Royale, ou apparaissaient vides la première fois qu'ils étaient ouverts en mode Royale Rapide.
- Les kits d'amélioration n'apparaissent plus à l'envers à l'intérieur des largages d'équipement en mode Royale Rapide.
- Les cartes d'armes secondaires mettent désormais systématiquement à jour leur couleur de rareté lors de l'utilisation d'un kit d'amélioration en mode Battle Royale, sans besoin d'un changement d'arme au préalable.
- Résolution d'un problème où les kits d'amélioration pouvaient afficher une interface pour la mauvaise arme et améliorer celle-ci.
- Les joueurs et joueuses de la classe Soutien ne reçoivent plus de kits d'amélioration d'Assaut provenant des caisses d'armurerie de classe en mode Royale Rapide en solo.
- Les plaques de blindage sont désormais ramassées automatiquement comme prévu en mode Battle Royale.
- Les effets visuels d'éclaboussures de sang du mode Sabotage restent désormais visibles pendant toute la durée pendant laquelle une personne subit des dégâts à l'intérieur d'un véhicule saboté.
- Ajout de zones recommandées pour les escouades humaines en mode Battle Royale, octroyant un bonus d'EXP en cas d'atterrissage dans la zone assignée.
- Ajout de largages de combat aux récompenses de mission d'arme supérieure en Battle Royale.
- Les joueurs et joueuses ne semblent plus mal orientés à l'arrière de l'hélicoptère lors de la séquence d'insertion en mode Battle Royale et Royale Rapide.
- Les objets de mission du Programme Phantom sont désormais largués comme prévu lorsque la personne porteuse est éliminée ou se déconnecte.
- Gagner une partie en Battle Royale alors qu'une balise de redéploiement d'un membre de son escouade se déclenche ne provoque plus la lecture de l'animation de redéploiement sur la séquence d'extraction et n'entraîne plus de blocage.
- Correction d'un problème où une partie de Battle Royale ne se terminait pas si l'équipe du Programme Phantom échouait à sa mission mais gagnait par élimination.
- La bombe dans la mission Détonation de Battle Royale inflige désormais des dégâts environnementaux à l'expiration de sa mèche et met à terre tout joueur et toute joueuse la tenant.
- Déplacement des objets de mission du Programme Phantom de l'USS Grant vers le campus Walker-Senex.
- L'acquisition d'un fragment du Programme Phantom partage désormais la progression du défi avec toute l'escouade, et non plus seulement avec le joueur ou la joueuse qui l'a ramassé.
- La sélection d'une mission en mode Battle Royale n'oblige plus un joueur ou une joueuse à sauter.
- Ajout d'une condition de prolongation pour la mission Cache d'armes en mode Battle Royale lorsqu'une personne ouvre activement la cache à l'expiration du minuteur.
- Suppression de la complétion automatique de l'élimination d'escouade pour l'équipe adverse dans la mission
- Décryptage ou Interception en mode Battle Royale. Si l'équipe initiale est éliminée, l'équipe adverse doit toujours décrypter la balise pour terminer la mission.
- Correction d'un problème dans le mode Royale Rapide sur Vegas Strip où il était possible d'atterrir sur un toit hors limites et de ne plus pouvoir quitter ce dernier.
- La cinématique de mission finale du Programme Phantom est désormais lue avec ses effets sonores et audio prévus.
- Les objets sur le toit du hall de l'Olympus dans Vegas Strip ne s'enfoncent plus légèrement dans le toit et peuvent désormais être ramassés comme prévu.
- La position d'alignement de l'antenne pour le piratage du signal est désormais accessible comme prévu en mode Battle Royale.
- Résolution de plusieurs emplacements où les caisses de butin ou les objets ne parvenaient pas à apparaître dans Royale Rapide sur la Vallée de Mirak et Vegas Strip.
- La séquence d'insertion en mode Battle Royale et Royale Rapide n'est plus masquée par un effet de flou noir.
Correction d'un problème où le salon de prélancement de Royale Rapide apparaissait surexposé.
Gagets
- Les lance-grenades fumigène ne tirent plus de grenades fumigènes explosives lorsqu'ils sont équipés par des personnes de la classe Assaut en mode Battle Royale après avoir atteint le troisième niveau d'amélioration de terrain.
- Il n'est plus possible de ramasser par inadvertance les caisses de ravitaillement déployées dans Royale Rapide.
Ajout du brouilleur de signal au butin disponible en mode Battle Royale.
Armes
- Correction d'un problème entraînant l'application d'un camouflage incorrect au Z84M lorsqu'il était récupéré ou amélioré en rareté avancée dans Battle Royale.
IU et ATH
- Le largage d'équipement antivéhicule et le transporteur de munitions explosives n'affichent plus d'icône vide lorsqu'un char proche les menace.
- Les plaques d'armure et améliorations disponibles sont désormais visibles, même lorsque les invites de commande de l'ATH sont désactivées.
- Le message d'interface "Élimination" ne s'affiche plus deux fois lorsqu'une personne se vide de son sang et se redéploie en mode Battle Royale.
- L'interface utilisateur de victoire n'est plus retardée après avoir gagné une manche en mode Battle Royale et Royale Rapide.
- L'interface utilisateur de calibration de balise dans la mission Décryptage ou Interception en mode Battle Royale disparaît désormais comme prévu une fois la mission terminée.
- Les icônes de largage de munitions dans Royale Rapide deviennent désormais jaunes comme prévu après l'atterrissage.
- Ajout d'une icône dans le monde pour la mission Décryptage ou Interception de Battle Royale lorsque quelqu'un se déplace trop rapidement avec la balise, et résolution d'un problème où les balises au sol apparaissaient comme appartenant à la fois aux forces alliées et aux forces ennemies.
- Suppression de plusieurs références textuelles à "Escouade" sur l'écran de fin de manche et l'ATH dans Royale Rapide en solo.
- Réduction de la taille des étiquettes de points d'intérêt dans le monde en mode Royale Rapide.
- Ajout de nouvelles icônes de menu de mission pour les missions Détonation et Détection en mode Battle Royale.
- Ajout d'un minuteur de survie au widget de l'ATH pour les conducteurs et conductrices de char ciblés par la mission Antitank en mode Battle Royale.
- Les personnes en mode observation voient désormais l'interface du jeton de redéploiement dans Royale Rapide.
Résolution des indicateurs de signalement incohérents pour les largages de munitions sur la grande carte et la mini-carte en Royale Rapide.
- Amélioration des visuels des éléments de l'ATH pour les jetons de redéploiement dans Royale Rapide.
- La notification d'entrée dans la zone de mission du Programme Phantom ne s'affiche plus de manière répétée après être entré et sorti de la zone de mission à plusieurs reprises.
- La grande carte ne s'ouvre plus avec un zoom arrière excessif en mode Royale Rapide sur Vegas Strip.
- Les personnes utilisant une manette peuvent désormais naviguer dans le menu Pause avec le stick gauche tout en observant un membre d'escouade en mode Battle Royale.
- Les icônes de jetons de redéploiement se reconstituent désormais dans l'ordre prévu lors de l'obtention d'un nouveau jeton en mode Royale Rapide.
Audio
- Synchronisation des effets sonores de la séquence d'extraction de données avec son animation en mode Battle Royale.
- Les lignes de voix pour les jetons de redéploiement ne continuent plus à se déclencher après la désactivation des jetons de redéploiement en mode Royale Rapide - Trios.
- Le superviseur joue désormais les lignes de voix prévues lors du lancement d'une mission Évasion en mode Battle Royale.
- La ligne de voix du superviseur qui informe les joueurs et joueuses que les jetons de redéploiement sont désactivés est désormais jouée comme prévu en mode Royale Rapide.
- La ligne de voix "Menace évitée" ne se déclenche plus par erreur lors de la fin d'une mission en mode Battle Royale.
Compétitif
- La page "Règles et points" de Battle Royale classé affiche désormais les limites correctes de victimes et d'assistances pour les places 21 à 25.
- Les saisons apparaissent désormais dans l'ordre chronologique dans le filtre de saison du classement classé.
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