EA est officiellement racheté par le PIF de l'Arabie saoudite, et cela n'augure rien de bon

C'est une page historique qui se tourne pour l'industrie vidéoludique. Electronic Arts quitte officiellement la bourse après son rachat à 55 milliards de dollars par un consortium mené par l'Arabie saoudite. Une transaction colossale qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'éditeur.

L'industrie vidéoludique vient de trembler sous le poids d'une transaction titanesque qui redessine le paysage mondial. Electronic Arts, géant historique du jeu vidéo, appartient désormais officiellement à un consortium dirigé par le Fonds d'Investissement Public d'Arabie saoudite, accompagné des sociétés Silver Lake et Affinity Partners. Évaluée à 55 milliards de dollars, cette acquisition tentaculaire marque le retrait définitif de l'éditeur américain de la bourse en devenant privé, et le début d'une ère inédite, tiraillée entre des investissements financiers massifs et de lourdes inquiétudes éthiques.

Le contrôle quasi total de l'Arabie saoudite

Bien que l'opération soit habilement présentée comme un effort conjoint entre plusieurs entités, le fonds souverain saoudien détient désormais 93,4 % des parts de l'entreprise. Cette domination absolue s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique du pays, qui possède déjà des parts majeures dans des sociétés emblématiques comme SNK ou Nintendo. Toutefois, de nombreux observateurs de l'industrie y voient surtout une manœuvre politique assumée visant à redorer l'image du royaume sur la scène internationale grâce au divertissement.

Ce changement radical de propriétaire provoque d'intenses remous en interne comme à l'externe. Le pays est régulièrement pointé du doigt par les ONG pour ses manquements graves aux droits humains, ce qui entre en contradiction directe avec les valeurs d'inclusion prônées par des franchises phares d'Electronic Arts.

Nos valeurs et notre engagement envers les joueurs et les fans du monde entier restent inchangés.

C'est ce qu'a tenu à rassurer Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, dans un communiqué officiel. Une déclaration de façade qui peine à convaincre les équipes de développement, particulièrement celles travaillant sur Les Sims, une licence historiquement pionnière dans la représentation des relations homosexuelles et de la diversité.

L'intelligence artificielle comme nouveau credo

Outre les enjeux éthiques évidents, la dimension financière du rachat soulève de très sérieuses interrogations. L'opération a généré une dette colossale de 20 milliards de dollars pour l'entreprise. Afin de rassurer les marchés privés et de rentabiliser rapidement cet investissement, la direction semble miser massivement sur l'intelligence artificielle. Egon Durban, dirigeant de Silver Lake, a d'ailleurs confirmé cette orientation stratégique inquiétante, promettant d'exploiter le potentiel de l'IA pour transformer radicalement le développement des futurs titres.

Cette transition technologique brutale laisse présager des jours sombres pour les employés du groupe. L'année écoulée a déjà été tristement marquée par de nombreuses vagues de licenciements, touchant notamment les créateurs de Battlefield et les équipes historiques de BioWare. La pression constante de la rentabilité pourrait accélérer cette restructuration au détriment des talents créatifs humains.















Un avenir créatif sous influence

La question de l'ingérence éditoriale est désormais sur toutes les lèvres des joueurs. Si la direction promet une indépendance créative totale, les précédents rachats saoudiens prouvent exactement le contraire. L'intégration récente du footballeur Cristiano Ronaldo dans le jeu de combat Fatal Fury, édité par SNK, démontre que le nouvel actionnaire majoritaire n'hésite pas à imposer ses intérêts personnels dans les productions vidéoludiques.

De son côté, Andrew Wilson sort grand gagnant de cette opération financière controversée. Maintenu confortablement à son poste, le dirigeant a perçu près de 38 millions de dollars de rémunération l'an dernier. Une somme vertigineuse qui contraste violemment avec le climat d'incertitude pesant sur les milliers de développeurs qui façonnent au quotidien les univers de Mass Effect, Dragon Age, Battlefield ou EA SPORTS FC, pour ne citer que ces licences.