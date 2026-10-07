Game Pass : Les jeux qui arrivent en octobre 2026

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de octobre 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en octobre 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour octobre 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en octobre 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Echo Weaver 8 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass Forever Ago 8 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass Neon Abyss 2 8 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass Battlefield 6 13 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass Deep Dish Dungeon 13 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass Valor Mortis 13 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass Bluey's Happy Snaps 15 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass Chained Beasts 15 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass Beyond These Stars 16 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass







Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de octobre 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).



