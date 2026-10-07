Game Pass : Les jeux qui arrivent en octobre 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2026 à 18h59
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de octobre 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en octobre 2026

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en octobre 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour octobre 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en octobre 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Echo Weaver 8 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass
Forever Ago 8 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass
Neon Abyss 2 8 octobre Cloud, PC et Console     Ultimate, Premium, PC Game Pass
Battlefield 6 13 octobre Cloud, PC et Console  Ultimate, PC Game Pass
Deep Dish Dungeon 13 octobre Cloud, PC et Console  Ultimate, PC Game Pass
Valor Mortis 13 octobre Cloud, PC et Console  Ultimate, PC Game Pass
Bluey's Happy Snaps 15 octobre Cloud, PC et Console  Ultimate, PC Game Pass
Chained Beasts 15 octobre Cloud, PC et Console  Ultimate, PC Game Pass
Beyond These Stars 16 octobre Cloud, PC et Console  Ultimate, PC Game Pass

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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de octobre 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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