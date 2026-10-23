Le successeur de Battlefield 6 serait déjà en préparation

Après le succès retentissant de Battlefield 6, Electronic Arts prépare déjà la suite. Si le développement de Battlefield 7 vient de débuter, selon les dernières rumeurs, les joueurs devront s'armer de patience.

Le succès monumental de Battlefield 6 l'année dernière a rassuré les fans et les investisseurs. Après la réception glaciale de Battlefield 2042, Electronic Arts avait grand besoin de redorer le blason de sa franchise historique. Mission accomplie, puisque le dernier opus s'est imposé comme l'un des jeux les plus vendus de 2026. Fort de ce triomphe, l'éditeur américain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, alors que la saison 5 vient d'être lancée. Selon des informations récentes, le prochain volet, que l'on nommera provisoirement Battlefield 7, est d'ores et déjà en chantier.

Une sortie lointaine pour garantir la qualité

Si la mise en production de ce nouveau titre, d'après les informations d'Insider Gaming, est une excellente nouvelle, il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer sur nos consoles dans un avenir proche. D'après les sources du média, le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Le développement vient tout juste de commencer, ce qui laisse présager une attente relativement importante pour la communauté.















Naturellement, les estimations les plus optimistes pointent vers une sortie fin 2028 au plus tôt. Cela représenterait un écart de trois ans entre les deux épisodes, une attente légèrement plus courte que celle qui a séparé Battlefield 2042 de Battlefield 6, mais qui reste conséquente. Ce délai montre la volonté d'Electronic Arts de prendre son temps pour peaufiner sa copie et éviter les erreurs du passé, tout en laissant vivre l'opus actuel.

DICE sur tous les fronts avec Star Wars

L'une des raisons de ce calendrier étiré pourrait être liée aux autres projets majeurs en cours chez le développeur. Des bruits de couloir de plus en plus insistants indiquent qu'Electronic Arts a récemment donné son feu vert pour Star Wars Battlefront 3. Ce projet très attendu serait développé conjointement par DICE et Respawn Entertainment.

Toutefois, que les fans de jeux de tir militaires se rassurent. Bien que DICE soit historiquement le studio principal derrière la saga Battlefield, cette nouvelle implication dans l'univers de George Lucas n'entrerait pas en conflit avec le développement de Battlefield 7. Les équipes semblent suffisamment structurées pour mener de front ces deux superproductions sans sacrifier l'une au profit de l'autre.

Vers une continuité de la guerre moderne

La question du contexte historique de ce futur opus reste entière. Par le passé, la franchise a prouvé sa capacité à se réinventer. Battlefield 1 avait brillamment exploré la Première Guerre mondiale, tandis que Battlefield V marquait un retour aux sources de la Seconde Guerre mondiale. Des incursions dans le futur ont également jalonné l'histoire de la série.

Cependant, au vu de l'engouement suscité par Battlefield 6, il est fort probable que le prochain jeu s'inscrive dans la continuité de la guerre moderne. Proposer une suite directe permettrait aux équipes de développement de capitaliser sur les bases solides fraîchement établies. Cette stratégie de continuité avait d'ailleurs porté ses fruits lors de la transition entre Battlefield 3 et Battlefield 4, offrant aux joueurs une expérience enrichie tout en conservant l'élan de la marque.

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Reste à savoir si Electronic Arts choisira la sécurité ou l'audace pour ce nouveau chapitre, qui sera sans nul doute très attendu. Mais la patience est de mise avant les premières informations, qui ne devraient pas être publiques de sitôt.