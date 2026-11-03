Le braquage du siècle arrive dans Battlefield 6 avec une carte inédite pour la partie 2 de la saison 5

La phase 2 de la saison 5 de Battlefield 6 s'annonce explosive. Dès le 10 novembre, les joueurs plongeront dans un braquage de casino haletant, avec une nouvelle carte nocturne, des armes inédites et des ajustements majeurs pour la deuxième partie de la saison 5.

Les amateurs de combats rapprochés et d'action frénétique vont être servis. Le 10 novembre prochain, Battlefield 6 déploie la deuxième phase de sa cinquième saison, baptisée Casse au casino. Cette mise à jour promet de bousculer les habitudes des joueurs avec l'introduction d'une toute nouvelle carte, d'un événement à durée limitée riche en récompenses, ainsi que de nombreux ajustements d'équilibrage très attendus par la communauté. Entre destruction tactique et nouveaux gadgets, DICE semble vouloir relancer l'intérêt de son FPS en cette fin d'année.

Une carte nocturne taillée pour l'infanterie

La pièce maîtresse de cette mise à jour est sans conteste la carte Casino européen. Plongeant les escouades dans un immense complexe hôtelier en pleine nuit, cette zone de combat est exclusivement réservée à l'infanterie. Les affrontements y seront rapides et brutaux, passant des cours extérieures ouvertes aux salles de jeux bondées et aux couloirs étroits.

La destruction, véritable marque de fabrique de la licence, jouera un rôle central. Les joueurs pourront détruire des murs pour créer de nouvelles voies de contournement. Il faudra d'ailleurs rester vigilant, car l'immense tour centrale du casino peut s'effondrer à tout moment, modifiant de façon permanente la topographie des lieux. Les anciens joueurs retrouveront ici l'intensité des affrontements d'Opération Métro, sublimée par les technologies modernes de destruction.

L'événement Casse au casino et son arsenal inédit

En parallèle de cette nouvelle carte, un événement temporaire fait son apparition. Les ennemis vaincus laisseront désormais tomber des contrats. Remplir ces objectifs supplémentaires en pleine partie permettra de récolter des THUNES, une monnaie virtuelle échangeable contre des éléments cosmétiques exclusifs, dont des masques de braquage.

Pour mener à bien ces missions, l'arsenal s'étoffe. La carabine NSW4 fait son entrée, idéale pour les combats rapprochés grâce à ses munitions subsoniques de base. Côté gadgets, le brouilleur de signal ADS-17 vient perturber les radars adverses, tandis que le camion M142 MRAS offrira un redoutable tir de couverture dans les rues adjacentes.















Un équilibrage des armes qui bouscule la méta

DICE a également écouté les retours de sa communauté concernant l'équilibrage. Les chargeurs étendus des populaires SCW-10 et KV9 vont subir des pénalités de maniement, obligeant les joueurs à faire un vrai choix entre capacité de tir et agilité. À l'inverse, des accessoires jusqu'ici boudés, comme les balles à fragmentation, vont bénéficier d'améliorations notables.

Parfois, vous voulez juste mettre une lunette x8 sur un pistolet pour le fun.

C'est avec cette philosophie que les développeurs testent aussi des accessoires optiques improbables pour le revolver M44. Enfin, le mode Portal n'est pas en reste avec l'arrivée d'effets visuels et sonores horrifiques inspirés de l'événement d'Halloween, permettant aux créateurs de transformer les soldats en nécromorphes ou d'ajouter des bruits de pas fantômes pour déstabiliser les adversaires.

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Rendez-vous le 10 novembre pour cette mise à jour XXL, synonyme de partie 2 de la saison 5. Viendra ensuite la dernière partie, elle aussi riche en nouveautés.